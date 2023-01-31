Родилась Ася здоровой и крепкой девочкой в семье Магомеда и Лизы Тимурзиевых, в посёлке Карца под Владикавказом. До 5-го класса училась в поселковой школе, а после трагических событий в Пригородном районе Северной Осетии в 1992 году семья была вынуждена переехать в г. Назрань, где так и осталась жить.

В 2003 году с девочкой случилось несчастье, которое разделило её жизнь, как говорится, на «до» и «после». Одна беда нахлынула на вторую. Рано ушёл из жизни брат, на похоронах которого она получила травму в результате неудачного падения. В итоге сломанная нога, разбитая голова и повреждённый глазной нерв, по причине чего она вскоре потеряла зрение.

На плечах у мамы Лизы, помимо Аси, была старшая дочь — инвалид детства, и трое школьников — два сына и дочь, которым нужно было тоже уделять внимание и заботу. Отец семейства рано ушёл из жизни, так что все тяготы несла на себе мама.

Ася всё это понимала, она знала, что матери тяжело, старалась не погружать её в свои проблемы, которые были вызваны её состоянием. Она шаг за шагом училась жить заново, училась ходить «руками», изучала предметы «пальцами», но только сидела дома, о выходе за пределы этого сузившегося до минимума мира она и не помышляла. Молча ушла в себя, погрузилась в свои мысли. Как она признаётся сегодня, закрыла себя в четырёх стенах и плакала, и страдала, и никаких планов на будущее не строила.

«И так прошло десять лет, как один длинный день или, скорее, длинная ночь, как в тумане!» — говорит Ася.

Всё изменилось в 2013 году после звонка из общественного фонда «Клуб добрых людей» (КДЛ).

— Позвонили они маме и сказали, что общественница Макка Томова приглашает меня в свой открывшийся центр реабилитации для слабовидящих и незрячих людей. Видимо, пришло время, — признаётся нам Ася, — нужна была моя, личная мотивация к действию, и я за предложенную идею схватилась не раздумывая, и дальше всё пошло как по заказу. А сегодня я не могу сидеть час без дела. Я многому научилась, нашла много друзей, знакомых, мой мир стал интереснее и разнообразнее. У меня нет ни часа свободного времени, и этой занятости я безумно рада.

В центре для незрячих и слабовидящих людей были созданы все условия для реабилитации и социализации. Это, помимо бесплатного транспорта и чаепития, всё, чтобы инвалиды по зрению могли принять свою слепоту и психологически справиться с этим состоянием, понять, что мир не потерян, что можно так жить, учиться, развиваться и работать.

В центре Ася выучила русский и арабский алфавит по шрифту Брайля. Бывший волонтёр Лиза Харсиева отмечает уникальные способности Аси, которая буквально на лету схватывала информацию, легко справлялась с заданием, быстро постигала азы шрифта Брайля и не упускала любую возможность постичь что-то новое, поучаствовать во всех предлагаемых в центре занятиях. Так она научилась играть в теннис и не раз выезжала на соревнования, завоёвывая призовые места.

По рекомендации руководителя Ася три месяца обучалась курсу массажа во Владикавказе. Мама сопровождала дочку туда и обратно, ей это было не в тягость, ибо она радовалась, что дочь к чему-то стремится, расширяет свои возможности и знания. Окончив с отличием курсы, некоторое время Ася работала в детском массажном кабинете, но увлечения и желание постичь большее отвлекали её от этого занятия, которое требовало больше времени, но в дальнейшем она не исключает вероятности вернуться к нему обратно.

А пока её любимым делом стало создание цветов из бисера, а теперь и из гофрированной бумагой, и это не предел. В её умелых руках оживают розы, фиалки, ромашки и разные композиции из бисера вот уже 12 лет.

— Работать с бисером изначально меня обучила Марем Курскиева. Но увлеклась я по-настоящему, когда к нам в центр руководитель пригласила на мастер-класс талантливую рукодельницу по бисеру Макку Дударкиеву. Очень добрый и отзывчивый человек. Она буквально брала за руки и показывала, как нанизывать бисер на проволоку, как плести лепестки. Потом давала, например, задание на дом наплести 100 лепестков, и я делала. Пальцы уставали, спину ломило, но я настойчивая была, делала и радовалась результатам. Потом вместе с Дударкиевой мы собирали цветы или дерево. И дальше я работала самостоятельно, консультируясь периодически с ней по телефону. Когда я изготовлю цветок, то ощущаю радостное волнение от проделанной работы. И вообще, я не знаю человека, который бы не получал хороших эмоций от цветов, и среди тех, кто их видит глазами, и тех, кто их видит руками, как я. Цветы не любить просто невозможно.

Мама покупает всё, что мне необходимо для работы, помогает с выбором цвета, раскладывает по цветам в коробках бисер, с которым мне предстоит работать. Без её видящих глаз мне никак нельзя. Мама тоже любит цветы, разводит живые цветы на балконе, выращивает в подъезде, у неё цветник и в нашем дворе. А я вот плету неживые цветы, но отдаю им душу и сердце, и они у меня тоже становятся как живые.

И вообще отдельно о маме хочу сказать. Я бы для неё придумала медаль «За поддержку». Она сильный человек. Несмотря на все свои болячки, она диабетчица, сердечница, инвалид, ей после аварии поменяли сустав, но несмотря на всё, она не сломлена. Всех нас подняла на ноги, каждому оказывала внимание и заботу. Сегодня, благо, уже все выросли. Два брата работают, они наши семейные добытчики. Сестра младшая устроила свою жизнь, вышла замуж. Старшая сестра инвалид детства, она нуждается в постоянном уходе.

Сейчас увлекаюсь цветами из гофрированной бумаги. Меня этому нехитрому занятию научила Зарема Хутиева, мы с ней состоим вместе в Ассоциации ремесленников. Очень красивые цветы получаются. Здесь мне уже брат помогает нарезать бумагу. Придёт усталый с работы, а я его достаю: нарежь, да нарежь. Без моих родных я бы одна не справилась с моими делами и увлечениями.

Очень хочу научиться вязать розы. Я обязательно их свяжу из ниток. Когда летом я отдыхала в санатории с мамой, мне одна женщина подарила связанную своими руками розу, а я ей в ответ сплетённую из бисера. Мне так понравилась вязаная роза, такая мягкая, нежная, что я решила: непременно следующим моим делом будет вязание роз из ниток.

А пока у Аси очень мало свободного времени. Она учится читать Коран в специализированном учебном заведении, открытом при духовно-реабилитационном центре для незрячих «Аррохим». Помогает им в этом преподаватель Ислам Костоев, тоже незрячий.

— К нам приходит много людей — и незрячие, и с проблемами зрения, и видящие, с которыми работает его супруга. Я всем незрячим советовала бы посещать наше медресе. Здесь очень добрые и отзывчивые люди. Они вносят большой вклад в реабилитацию незрячих и слабовидящих людей, улучшение их жизни и социализации. Женский день занятий по воскресеньям, есть транспорт «туда-обратно», для нас организовано чаепитие. Читаем по Брайлю. Тяжело даётся арабский текст по шрифту. Но ничего невозможного нет. И возраст здесь не помеха. У нас есть люди за 60 лет, которые впервые взяли в руки Коран, но уже читают. Главное — желание. Недавно пришли две девушки. Поначалу очень скованные, но теперь раскрылись, старательные очень, общительные. Надо жить, а не замыкаться в себе!

Арабскую азбуку по Брайлю я выучила ещё в центре, а в медресе углубляю свои знания по чтению Корана. Обучаюсь второй год. Выучила половину джузов и много аятов. (Кстати, среди пятерых учеников, премированных в прошлом году дипломом за хорошие успехи по чтению Корана, была и наша героиня.) Я люблю читать Коран, читаю каждый день и чувствую милость Всевышнего.

А ещё наша героиня преподаёт рукоделие. У неё одиннадцать учениц, подопечные благотворительного фонда. График плотный, расписанный. Учит их собирать бисер и выстраивать композиции.

— Рукоделие успокаивает, отвлекает от тяжёлых мыслей, — говорит Ася, — и к тому же полезное занятие для моторики рук. Мы же мир изучаем пальцами. Я люблю дарить их родным, близким, и это ещё хорошая возможность иметь дополнительный заработок.

Ася часто бывает на разного рода ярмарках и выставках. Есть у неё свои странички и в социальных сетях, Она, как мы уже упомянули, состоит в Ассоциации ремесленников, которой руководит Адам Галаев. Ремесленники часто встречаются, обмениваются опытом, находят новые идеи, расширяют круг общения. В феврале у ремесленников ярмарка, и Ася готовит свою продукцию. В коллекции уже пара деревьев, целая корзина цветов.

«Не сидеть, не прозябать в четырёх стенах, не оплакивать то, что изменить нельзя, идти вперёд, побеждать — жить активной жизнью», — советует Ася Тимурзиева всем, кто желает её услышать.