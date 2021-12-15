Сотрудники каждого из этих подразделений, неоднократно демонстрировали мужество и патриотизм, а их лучшие представители зачастую совершали поступки, которые без преувеличения можно охарактеризовать как героические.

Однако, мало кто знает, что в Росгвардии Ингушетии помимо ОМОН и СОБР существует авиационный отряд специального назначения — АОСН, который 15 декабря отмечает свой десятилетний юбилей. В целом, авиация войск национальной гвардии образовалась в результате слияния авиации внутренних войск МВД России и авиации органов внутренних дел Российской Федерации при создании Федеральной службы войск национальной гвардии в 2016 году.

— Наш отряд существует с 2011 года, — рассказал газете «Ингушетия» заместитель начальника управления полковник Башир Алимов. — Несмотря на отсутствие пилотируемых летательных аппаратов, сотрудники спецподразделения достигли существенных успехов в служебной деятельности, используя всю доступную технику для выполнения задач, поставленных перед нами руководством управления. Бойцы регионального отряда свободно владеют навыками использования и управления аэростатами высотного наблюдения и беспилотниками вертолётного и самолётного типа, которые находятся у них на вооружении.

Добавим, что авиационные отряды специального назначения — это формирования, предназначенные для авиационного обеспечения деятельности подразделений специального назначения при проведении мероприятий, связанных с охраной общественного порядка, борьбой с преступностью, противодействием экстремизму и терроризму.

В течение 10 лет сотрудники отряда успешно выполняют задачи по осуществлению воздушной разведки, патрулированию, поиску лиц, находящихся в розыске, пресечение нарушений на автодорогах и авиаподдержки при обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях.