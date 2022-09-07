Чтобы упредить возможные беды, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники региональной Госавтоинспекции провели в школах республики встречи с учащимися начальных классов. В доступной для понимания детишек форме диалога автоинспекторы рассказали детям о правилах дорожного движения для пешеходов, значении разных дорожных знаков, смоделировали различные ситуации на дороге.

— В начале нового учебного года необходимо еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД республики Зара Ужахова. — Эту работу нужно проводить постоянно, но в первых числах сентября она особенно актуальна: ведь ребятам после лета вновь придется привыкать к рабочему ритму, и в период адаптации они могут быть рассеянны и невнимательны. Госавтоинспекция совместно с педагогами в последнее время активно внедряет новые формы работы по разработке и внедрению схем безопасного передвижения детей по маршруту «дом — школа — дом». Мы призываем педагогов активно продолжать и развивать эту работу, а родителей — отнестись к составлению безопасных маршрутов для своих детей, прежде всего первоклашек, со всей серьезностью. Чтобы эти схемы работали, необходимо несколько раз пройти с ребенком по маршруту от дома до школы и обратно, объяснить на реальных примерах, как переходить проезжую часть, что означают те или иные дорожные знаки, какие опасности и «дорожные ловушки» могут ожидать в пути.

Ужахова дала несколько советов для родителей.

— Выходите из дома заблаговременно — так, чтобы всегда оставался запас по времени на случай непредвиденной задержки, — рекомендует собеседница. — Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге в спокойном темпе, переходить ее не торопясь. Обсудите с вашим ребенком безопасный путь в школу. Покажите ему пешеходные переходы и места, требующие особого внимания. Научите ребенка переходить дорогу по пешеходному переходу и перпендикулярно проезжей части. Во время движения по дороге в школу приучайте ребенка останавливаться, приближаясь к местам, требующим повышенного внимания — остановка позволит ему переключить внимание и оценить ситуацию. Выходя с ребенком на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры: он должен привыкнуть, что все внимание нужно сосредоточить на наблюдении за дорожной ситуацией. Учите ребенка наблюдать: отличать быстро едущий транспорт от едущего медленно. Определять, какой транспорт едет прямо, а какой собирается поворачивать. Объясните вашему ребенку, что медленно едущий большой автомобиль может скрывать за собой другую машину, которая может двигаться с гораздо большей скоростью. Остановитесь у стоящего транспорта: обратите внимание на то, как он закрывает обзор дороги, такое наблюдение во время прогулки полезно применять и к другим объектам, которые встречаются на пути: деревьям, кустам.

В завершение уроков педагоги образовательного учреждения поблагодарили автоинспекторов за интересное и полезное занятие, а школьники пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать правила дорожного движения

Эту же цель преследовало профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир», которое провели сотрудники ОГИБДД по г. Магас на стационарном посту при въезде в столицу республики.

— Цель этой акции — привлечение внимания взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров, — добавила Ужахова. — В ходе акции автоинспекторы особое внимание уделяли проведению разъяснительной работы с водителями и вручали им листовки — обращения о целесообразности применения детских удерживающих устройств. Приятно было видеть, что водители поддерживают подобные инициативы.