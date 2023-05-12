Переправа — транспортный объект, играющий важную роль в жизни города и позволяющий значительно сократить путь при передвижении как автомобилистам, так и пешеходам. Совсем недавно жители улицы Энгельса г. Сунжи обращались в редакцию газеты «Ингушетия» с просьбой осветить на страницах издания проблему скопления наркоманов недалеко от автомобильного поста. Они собираются в темное время суток в парковочном кармане, оставляя после себя шприцы, флаконы с наркотическими каплями, банки из-под энергетиков и окурки.

Средой обитания сунженских нариков до сих пор было место у реки. Суицидники прятались среди камышей по соседству с канализационным болотом. Но после поджога обжитого ими логова и появления там строительной техники обитателям болота пришлось перебраться ближе к автомобильному мосту. Там местные «разведчики» и находят шприцы и флаконы с ядом.

После публикации в газете «Ингушетия» полиция выставляла там пост для предотвращения творимого безобразия. Особенно такие меры необходимы после 20 часов вечера, так как в это время и собираются самоубийцы.

Остроту проблеме добавило и обнаружение трупа 41-летнего мужчины, скончавшегося, предположительно, от передозировки наркотиков в месяц Рамадан примерно в этом районе.

С просьбой рассмотреть возможность освещения территории переправы сунженцы обратились к Батыру Хаматханову, и как оказалось — не зря. Глава Минавтодора оперативно отреагировал на просьбы горожан, пообещав по окончании Рамадана всерьез заняться данной проблемой.

«В месяц Рамадан мы обращались к Батыру Хаматханову с просьбой помочь в решении этой ситуации, и оно не заставило себя долго ждать. Как и было обещано, бригада появилась по завершении священного месяца. Рабочие установили крепкие металлические опоры. Надо отдать должное Минавтодору, работы были проведены качественно и буквально за несколько дней. Появившиеся опоры с двойными фонарями, позволяющими освещать территорию моста с двух сторон. Хотим поблагодарить министра автомобильных дорог за обратную связь, добросовестное отношение к нуждам жителей. Надеемся, что так же оперативно муниципальные власти, со своей стороны, организуют спортивную или детскую площадку на высвобождаемой после сноса квартирных домов территории для детей, играющих от безысходности на канализационных бетонных трубах на окраине улицы Энгельса», — рассказал нашему изданию один из жителей данной улицы.

По мнению горожан, таким образом решен не только вопрос освещения сооружения и безопасности передвижения, но и скопления наркоманов, которых, по крайней мере, будет видно в ночное время. Да и сама переправа стала красивее и ярче.