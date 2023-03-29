Об этом газете «Ингушетия» рассказал руководитель пресс-службы ООО «Передовые информационные системы» Саид Гальмиев.

— День профориентации стал ярким событием для всех участников прошедшего мероприятия, — признался собеседник. — В рамках проекта специалисты поделились своим опытом работы и помогли школьникам понять, какие навыки и знания нужны для работы в IT-компаниях, провели профориентационную консультацию с учениками, которые могли задавать вопросы и получать индивидуальные консультации.

Кроме того, школьники узнали о возможностях обучения в IT-области, где также была представлена информация о вакансиях и стажировках в компании «Передовые информационные системы» для тех, кто уже определился с выбором профессии.

Мероприятие получилось очень интерактивным и информативным. Полученные положительные отзывы от участников определяют важную роль проекта «Цифровая Россия» в поддержке и развитии IT-образования в России. Мы надеемся, что мероприятия, проводимые в рамках проекта, вдохновят школьников на изучение IT и помогут им сделать правильный выбор профессии в будущем.