— В перепись населения должны войти все люди, находящиеся в определенную дату на территории Российской Федерации, согласно закону. В нашей республике, как и по всей стране, перепись проводится по единой государственной статистической методологии. Это своеобразная «фотография» всего населения страны в определенный момент времени. В России, как и во многих странах, перепись проводится приблизительно один раз в десять лет.

Перепись, во-первых, позволяет узнать точную цифру численности населения, сведения о его составе и об условиях его жизни — причем как всего народа, так и каждой категории населения.

Во-вторых, она дает возможность оценить динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи. Люди умирают, рождаются, пропадают без вести. К слову, статистика пропавших без вести увеличилась в разы.

В-третьих, эта информация служит основой для перспективных расчетов численности населения и основных характеристик социально-экономической ситуации в стране в ближайшие годы. Такие сведения необходимы для экономического прогнозирования, определения политики в области занятости, создания других социальных программ, а также для выполнения функций органов государственной власти, информационного обеспечения науки и всего общества.

Кроме того, наша республика, как и все регионы, получит точные данные о своем составе и численности. На основе этих данных на протяжении 10 лет будут приниматься решения, в том числе и по самым конкретным проблемам. Скажем, например, надо ли строить детский сад, школу в том или ином месте, на сколько мест, сколько понадобится учителей с учетом учащихся. Как улучшить медицинское обслуживание населения, где необходимо построить амбулатории, расширить больницы.

Перепись поможет узнать некоторые важные сведения о населении России, национальность, данные о владении языками, об образовательном уровне, просмотреть и проанализировать миграционную политику, узнать о распределении населения по территории с его социально-экономическими характеристиками.

Такую информацию невозможно почерпнуть из баз данных, имеющихся в распоряжении местных администраций, жилищно-коммунальных хозяйств и т. д. Это можно получить исключительно при переписи населения. Участвуя в переписи, каждый сообщает информацию о себе, а значит — участвует в разработке перспективных социальных программ, касающихся той группы людей, к которой себя относит. Так, например, ответы безработных на вопросы анкеты позволят изучить рынок труда и создать новые рабочие места.

Всё это делается в наших с вами интересах, потому призываю вех принять в этом государственно важном мероприятии самое активное участие.

Наконец, перепись — это наша с вами летопись, наша с вами история. Её результаты адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас.

Напоминаем, что, по сообщению Росстата, перепись населения в 2021 году пройдёт с 15 октября по 14 ноября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.