Отрадно отметить, что при школе открылась ячейка «Движения первых», главная задача которой — создание доступной и интересной среды для развития и самореализации детей по разным направлениям.

Знаменательно и то, что новая школа носит имя Константина Дмитриевича Ушинского — писателя, педагога, основоположника научной педагогики в России. В честь такого яркого события департамент города Москвы подарил новосёлам символический именной звонок, который ознаменовал открытие нового учебного года.

Директор школы Аза Аюповна Эсмурзиева — учитель высшей категории, почётный работник общего образования Российской Федерации.

В 2010 году Аза Эсмурзиева окончила Ингушский государственный университет, факультет филологии. В 2021-2022 годах прошла переподготовку в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров г. Санкт-Петербурга по специальностям «психология» и «менеджер в сфере управления».

— В новой школе созданы все условия для успешной учёбы, — говорит Аза Аюповна, представляя нам прекрасно оснащённое трёхэтажное здание. — Компьютерный класс, кабинет ИЗО и музыки, лаборатории по химии, физике и биологии, два лингафонных кабинета, укомплектованный полностью спортивный зал, библиотека с медиатекой, просторный читальный зал и, к радости родителей, оборудованные и полностью укомплектованные кабинеты трудового воспитания для мальчиков и девочек, предмет который ввели с этого учебного года во всех школах.

Аза Аюповна начала свою профессиональную деятельность в 2010 году учителем русского языка и литературы в школе-гимназии «Марем» г. Магаса. Надо отметить, что это было первое учебное заведение в новой столице, построенное на личные средства мецената Микаила Гуцериева, и к отбору педагогов здесь подходили очень серьёзно. На запрос директора школы-гимназии преподавателя русского языка и литературы, Ингушский государственный университет предложил свою лучшую выпускницу, краснодипломницу Азу Эсмурзиеву, которая в первый же день работы оправдала доверие своих педагогов, продемонстрировав свой профессионализм и компетентность перед группой российских журналистов, привлечённых для освещения темы новой столицы Магас и первой школы, которых неожиданно завела на урок молодого специалиста директор школы-гимназии Алиса Абукаровна.

— Мне удалось скрыть своё волнение, — вспоминает Аза Аюповна. — Сорок минут пролетели на одном дыхании. Все дети, это был выпускной класс, активно включились в тему, актуальную для этого возраста. Мы разбирали произведение «Евгений Онегин». Я была безмерно счастлива, что не подвела, оправдала доверие директора Алисы Абукаровны. Один из представителей прессы сказал после урока, что у него появилось острое желание перечитать роман «Евгений Онегин» и осмыслить его под новым ракурсом, и добавил, что никогда с таким интересом не слушал ни одного педагога. Для меня это была высокая оценка.

— В школе-гимназии я прошла курс молодого бойца, — признаётся Аза Аюповна. — Там работали сильные педагоги, хорошие наставники для молодых специалистов. Хочется отметить Башира Хаматхановича Булгучева, завуча по учебной работе, который в системе образования более 40 лет. Настоящий профессионал, ходячая энциклопедия. Я до сих пор продолжаю у него учиться, советуюсь с ним по многим вопросам, хотя он говорит, что я состоялась как педагог, однако мне ближе друга истина, в которой говорится, что «педагогом ты можешь быть до тех пор, пока сам учишься».

Аза Аюповна росла в традиционной ингушской семье, где прививались общечеловеческие моральные ценности, такие как уважение к старшим, сострадание, ответственность, честность, доброта и чуткость. Главным своим учителем жизни она считает бабушку по отцу Маликет Оздоеву, которая проводила с внуками большую часть времени, пока родители были на работе или занимались домашним хозяйством. Благо, бабушка и дедушка проживали с ними, и все внуки собирались в их доме. Бабушка была своего рода режиссером и постановщиком детских развлечений, где всегда уделялось внимание любимой игре «учитель и ученики». Отчасти, заданные в те годы установки и привели нашу героиню к профессии педагога, со всеми нравственно-духовными составляющими.

Главными учителями своей жизни Аза Аюповна считает и своих родителей — Аюпа Алиевича и Лейлу Султановну (Муталиеву), сотрудника МВД и модельер-технолога, которые своим личным примером показывали значение человеческого трудолюбия и преданность любимому делу.

Любовь к литературе она унаследовала от дедушки и отца. Дедушку Али Аза Аюповна вспоминает сидящим за чтением газет и журналов, а также ингушской литературы. Заядлым читателем был и отец нашей героини, у него была богатая библиотека. Он хорошо знал литературных героев советской и зарубежной классики, читал современную литературу, и вообще книга была его неразлучной спутницей.

Аза Эсмурзиева училась в общеобразовательной школе № 11 г. Назрани. Была отличницей, принимала активное участие в общественной жизни школы и сегодня отзывается о ней с теплом и любовью.

— В нашей школе царила тёплая, добрая, семейная аура, — вспоминает Аза Эсмурзиева. — Мы ходили в школу с удовольствием. В каждом педагоге видели заботливого наставника, в каждом классном руководителе «вторую маму». С благодарностью вспоминаю свою первую учительницу Маржан Хатоевну и всех педагогов, которым безмерно признательна за то, что они привили мне любовь и уважение к профессии педагога. Именно на них я стараюсь равняться в своей педагогической деятельности, такую атмосферу добра и доверия хочу создать, чтобы ребёнок мог получить хорошие знания и раскрыться как личность.

Годы учёбы в Ингушском государственном университете на филологическом факультете стали для будущего педагога хорошей теоретической базой. Но Аза Аюповна признаётся, что в первое время у неё появились сомнения в правильности выбора будущей профессии. Однако профессор Панта Хадисовна Бекова, за плечами которой был богатый опыт педагогической деятельности, сумела её переубедить и направить к достижению поставленной цели.

— Мне посчастливилось, — говорит Аза Аюповна, — что в моей жизни был такой педагог, безумно преданный своему делу, с особой методикой преподавания, принципиальная, требовательная и справедливая. Хотя для некоторых студентов она слыла «грозой» факультета, это был человек высокого профессионализма. На первом же занятии она озвучила нам свои требования и сказала, что в её практике на «отлично» смогли защититься только два студента. Тогда я решила, что непременно буду третьей. Так и случилось.

С 2016 года Аза Аюповна работала в школе № 4 с. п. Экажево в должности заместителя директора по воспитательной работе. Её пригласила на работу директор школы Элеонора Альбертовна Змулина после того, как она побывала в составе приглашённых гостей на подготовленном Азой Аюповной празднике у памятника Матери в г. Магасе.

— Я решила попробовать себя в новом статусе, — говорит Аза Аюповна, — и открыла для себя специфику работы в сельской школе. Это особый мир, особые отношения, которые базируются на традициях села, школы, на особенностях менталитета местных жителей. Я получила здесь колоссальный опыт, приобрела навыки организаторской работы, новых друзей, благодарных учеников, которые сегодня пишут и звонят с разных уголков мира.

С Азой Аюповной на связи не только выпускники сельской школы, но и все бывшие ученики, которые сегодня стали врачами, преподавателями, экономистами, юристами, программистами, овладели многими другими специальностями. Ребята делятся своими радостями, часто звонят своему педагогу.

В своей педагогической практике Аза Аюповна на достигнутом не останавливается, она постоянно занимается повышением уровня знаний, читает литературу по психологии и педагогике, участвует в тренингах, проходит курсы повышения квалификации в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, в городах Северного Кавказа и т. д. Участие в тренингах, конкурсах, курсы повышения квалификации — очень важные и необходимые в работе педагога звенья становления профессионализма, хорошая возможность расширить и углубить свои знания, возможность получить новые идеи, познакомиться с интересными людьми, увлеченными своей профессией, считает она.

Весь багаж полученных знаний и наколенного опыта сегодня послужат хорошим подспорьем в работе на сложной и очень ответственной должности директора образовательного учреждения

— Нашей школе № 21 присвоено имя Константина Ушинского, великого педагога, ученого, пропагандиста всеобщего образования, — говорит Аза Аюповна. — Это нас ко многому обязывает. Наша задача — дать хорошее образование и воспитание, чтобы из стен школы вышли достойные люди. Для этого у нас есть всё — прекрасно оснащённая школа, высококвалифицированный педагогический коллектив и наши ученики: сильные, слабые, способные, разные — но все личности.

Награды и заслуги

Аза Аюповна — член экзаменационной комиссии государственной итоговой аттестации, руководитель единственной юнармейской команды КВН «Магас», которая дважды представляла республику на фестивале и окружных играх и приносила победу в двух номинациях.

В её наградной копилке почётные грамоты главы администрации города Магаса, начальника управления образования Назрановского района, члена Совета Федерации В. А. Петренко, почётные грамоты главы сельского поселения Экажево.

А также грамоты и благодарности от глав Республики Ингушетия, грамота от ГТРК «Ингушетия», от заместителя начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия» А. С. Кузнецова, грамоты и благодарности из разных ведомств за подготовку учащихся к конкурсам и научным конференциям.

В числе наград — диплом победителя Всероссийского профессионального фестиваля «Педагог года 2019» в номинации «Дама Эйфелева», диплом первой степени во всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Лучшая методическая разработка», диплом победителя Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе», организованной партией «Единая Россия».

При всей своей занятости Аза Аюповна умело совмещает работу с обязанностями матери и супруги. У неё подрастают два сына и дочь. Создание семейного очага считает самым главным своим достижением. Поддержка близких служит ей своего рода маяком во всех делах и начинаниях.

В завершение мы можем только пожелать директору школы № 21 Азе Аюповне и всему педагогическому коллективе успехов в работе, осуществления всех намеченных планов, смело и уверенно идти к достижениям и несомненно верить в успех.