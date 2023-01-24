Аза родилась 3 августа 1983 года в беломраморном городе Ашхабаде Туркменской ССР. В 1999 году она поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет (ныне ПГУ) на факультет «Государственное и муниципальное управление». Получив квалификацию, по настоянию профессорско-преподавательского коллектива, Манкиева продолжила обучение в аспирантуре по специальности «Политические институты, процессы и технологии». Под чутким руководством известного ученого-международника, доктора политических наук, профессора Виктора Николаевича Панина она подготовила свое диссертационное исследование по теме «Роль судебной ветви власти в трансформации современного российского федерализма».

В 2009 году, успешно защитив диссертацию в Кубанском государственном университете, Аза Манкиева достигла заветной цели — получила ученую степень кандидата политических наук.

На этом ее путь в мире науки и образования, конечно же, не закончился. В тот же год Аза Вахидовна решает получить юридическое образование и поступает в Институт экономики и управления, который окончила в 2013 году. Здесь же началась ее педагогическая карьера: от выпускника ИнЭУ до заведующей кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

В 2016 году Манкиева перешла на должность доцента в Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС, где начался новый виток ее профессионального развития.

Аза Вахидовна является автором множества научных работ: монографий, пособий, статей. В их числе «К вопросу об эскалации насилия как способа делегитимации государственной власти террористическими организациями», «Противодействие экстремистским проявлениям радикального религиозного фундаментализма», «Конституционный статус судебной власти в субъектах РФ: политологический анализ», «Международное десятилетие языков коренных народов в контексте этнополитических процессов», «Правовые основы и проблемы обеспечения национальной безопасности в современной России», «Внешняя политика России в контексте нового миропорядка», «Сепаратизм как угроза европейской региональной безопасности», «Теоретические аспекты миграционных процессов в современном политическом дискурсе», «Трудовые отношения в России: проблемы их правового регулирования» и др.

«Я сделала себя сама. И это может сделать сегодня каждый. И не зависеть ни от кого. Я благодарна тем трудностям и неприятностям, которые преодолевала. Они укрепили и закалили меня», — признается Аза Манкиева.

Перипетий в ее судьбе действительно было немало. Однако жизненное упорство и целеустремлённость помогают достигать значимых результатов в самых разных сферах.

В ее копилке десятки высоких наград, каждая из которых заслуженно отмечает ее безустанный труд. В 2019 году она стала «Человеком года» города Пятигорска. Это признание не только ее профессиональных заслуг, но и человеческих качеств, которые всегда отмечают ее коллеги, студенты, друзья.

Несмотря на большую нагрузку в институте, Аза Вахидовна находит время и для общественной деятельности. Основанная ею в 2014 году общественная организация «Ингушская национально-культурная автономия «Магас», помогает студентам из республик Северного Кавказа адаптироваться в многонациональном Ставрополье.

«Когда что-то случается с ребятами-ингушами в нашем крае, я, не задумываясь о времени, лечу к ним, часто прямо вместе со своими детками», — рассказывает Манкиева.

Аза воспитывает двух прекрасных детей — сына Амира и дочку Алиму, которые, к слову, уже с детских лет успели зарекомендовать себя в общественной жизни города и края. Не понаслышке понимая ценность образования, она старается обеспечить детям всестороннее развитие. Рецепт воспитания Манкиевой прост: «Всё должно быть общее: и радость, и слезы, и смех. Совместные переживания, надежды, мечты — всё это сплачивает семью, укрепляет ее».

Недавно она возглавила кафедру правового обеспечения деятельности органов власти в президентской академии и получила ученое звание доцента (по решению ВАК). Впереди докторская диссертация и новые профессиональные вершины, которые Аза, несомненно, покорит.

Ислам Ахциев