Родился Багаудин Мажитович Горданов 5 мая 1942 года в селении Алхасты Чечено-Ингушской АССР, в простой ингушкой семье, где родители добывали хлеб, буквально своими руками, на колхозных полях, воспитывая своих детей в лучших традициях ингушского народа. Но горе пришло и в этот дом, когда весь народ в феврале 1944 года выслали в Казахстан и Среднюю Азию по клеветническому обвинению сталинского режима в предательстве. Так семья оказалась в городе Джетыгора Кустанайской области. Нашему герою Багаудину Горданову было всего полтора года, так что детство его прошло в далёких степях Казахстана под клеймом «спецпереселенец».

У него была богатая родословная, о который он рассказывает с гордостью. Его дед Гойсолт-хаджи был в числе тех, кто подвергся так называемому «мирному» переселению горцев в Турцию в конце XIX века. Но, к сожалению, переселение оказалось обыкновенной ловушкой для неугодных горцев, от которых власти решили избавиться таким образом. Потеряв на чужбине своих близких, дед вернулся на родину, своим ходом, а точнее на своей лошади, а в сумах («талсаш» на ингушском языке) привёз двух своих малолетних племянниц. На этой же лошади он в своё время совершил три раза хадж в священные земли Мекки и Медины. Прожил Гойсолт-хаджи 112 лет.

Был известным человеком и двоюродный брат деда — Торко-хаджи Горданов. Он руководил победоносным Сагопшинским боем в годы Гражданской войны на Северном Кавказе, был сподвижником государственного деятеля Серго Орджоникидзе. Именем Торко-хаджи Горданова называлась одна из улиц г. Грозного.

В 1923 году братья Гордановы поселились в заложенном на новом месте селении Алхасты. Здесь в 1942 году 5 мая в семье Мажита и Пятмат (Гайтукиева) Гордановых родился Багаудин. В семье их было три брата, четвёртый умер ещё в младенчестве.

Жизнь депортированных прошла через все испытания, не избежала своей участи и семья Гордановых. Но знакомство с хорошим человеком, как вспоминает сегодня Багаудин Горданов, помогло им выстоять и относительно благополучно прожить отведённый им судьбой срок в депортации. «Он был татарином по национальности, занимал руководящую должность, — вспоминает Багаудин Мажитович, — расположился особым доверием к нашему отцу, поручил ему охрану частных садов и огородов, где мы тоже мальчишками, старшие братья Якуб, Шамсудин и я, помогали отцу, оберегали делянки тружеников от «потрошителей». Добросовестное отношение к своим обязанностям нам оплатили по заслугам. На эти деньги отец купил корову. Так и зажили. Потом появилась и лошадь в хозяйстве. Жили неплохо. Отец был работягой, и нас приучал к труду».

В городе Джетыгора Багаудин окончил 9 классов общеобразовательной школы.

В 1957 году семья вернулась на родину, в селение Алхасты. Но здесь была только семилетняя школа, поэтому Багаудин Мажитович продолжил учёбу в интернате селения Первомайское (ныне с. Галашки) и по окончании десятого класса поступил в Грозненскую торгово-кооперативную годичную школу, где получил свидетельство о присвоении права продавца-завмага. Но работать в торговой сфере Багаудин Горданов никогда не хотел. Он получил краткосрочный паспорт, в котором изменил дату рождения, прибавив к своим 17 годам два года, и подался служить в армию. Дело в том, что в Вооружённые силы Советского Союза по тем временам забирали с 19 лет и на три года службы.

Служил он старшим писарем в штабе полка на границе с Финляндией в мотострелковых войсках. Перед самым окончанием военной службы Багаудин Горданов отослал документы в Грозненский нефтяной институт, хотел стать нефтяником. Но вскоре в воинские части прислали приказ Министерства обороны страны, запрещающий не только увольнять со службы, но даже давать военнослужащим увольнительную на несколько часов. Это был 1962 год — Карибский кризис. Так он оказался на Кубе в числе участников предотвращения Карибского кризиса, где прослужил ещё полгода. Ему даже довелось пожать руку первому лицу Кубы Фиделю Кастро, когда тот с визитом пришёл в расположение советских войск.

Достойно отслужив три года и шесть месяцев, Багаудин Мажитович вернулся домой с похвальными грамотами и благодарностями в звании сержанта.

После службы встал вопрос о поступлении в вуз. Но к этому времени во всех школах уже ввели 11-летнее обучение, и чтобы получить соответствующий аттестат зрелости, ему пришлось учиться ещё год. Он окончил вечернюю школу в станице Нестеровской и поступил на юридический факультет в Воронежский государственный университет. Днём учился, а во вторую смену работал «ночным директором» — так он шутливо называет работу охранником в гараже на одном из крупных предприятий города.

После окончания вуза Багаудину Горданову повезло, поскольку среди списка запросов на молодых специалистов оказалась Чечено-Ингушская Республика. И хотя его приглашали на работу в Архангельский областной суд, он выбрал город Грозный.

Начало трудовой деятельности

С 1968 года по декабрь 1972 года Багаудин Горданов работает адвокатом в адвокатской коллегии № 1 г. Грозного. За небольшой срок работы ответственное отношение к своим обязанностям вызывает доверие со стороны вышестоящих органов власти, и ему в декабре 1972 года предлагают должность члена Верховного суда ЧИАССР.

Здесь Багаудин Горданов работает 10 лет в чине председателя одного из судебных составов члена президиума Верховного суда, избирается секретарём парткома КПСС Верховного суда.

В 1977 году Багаудину Горданову первому в республике присвоили почётное звание заслуженного юриста Чечено-Ингушской АССР, а через пару лет — второй судейский квалификационный класс, который являлся тогда высшим для судей республик, входивших в состав РСФСР.

Важно отметить, что за десять лет работы на этой должности Багаудин Горданов не получил ни одного нарекания со стороны надзорных органов власти. В его практике не было ни одного отменённого приговора.

В начале 2000-х Багаудин Мажитович, будучи в Верховном суде (он уже работал прокурором отдела в Генеральной прокуратуре России), зашёл в один из кабинетов, которые занимали так называемые прокуроры-кассаторы из Генпрокуратуры, и представился находившимся в кабинете прокурорам. «А вы, случайно, не работали в Верховном суде ЧИАССР?» — спросила его одна из женщин (прокурор-кассатор), услышав знакомую фамилию. «Случайно нет, — ответил Багаудин Мажитович, — но в этом суде я работал». Все присутствующие рассмеялись. Она оценила юмор и продолжила: «Я десять лет как прокурор надзирала за работой Верховного суда Чечено-Ингушетии. За всё это время я не нашла ни одного случая для опротестования приговоров, поставленных под его председательством. Это высокий показатель, а вот познакомиться с ним довелось только сегодня».

Надо отметить также, что Багаудин Горданов был делегатом первых трех съездов судей Российской Федерации.

На должности председателя Назрановского суда

С июня 1982 года по ноябрь 1994 года он исполнял обязанности председателя Назрановского народного суда. До его прихода положение дел в суде Назрановского района по содержанию и по сути не соответствовало никаким должным показателям. Достаточно было того, что суд ютился в трёх маленьких комнатах, арендованных у ПМК. Архив районного суда не обрабатывался аж с 1945 года. Документация не соответствовала должным требованиям. Наведение хоть какого-то порядка, дисциплины и профессионализма требовало больших усилий.

Первая мысль, которая появилась у нового председателя суда, — это добиться достойного помещения. И он сделал это. Здание было построено в Назрани на улице Московской, где сейчас располагается Назрановский районный суд Республики Ингушетия. К тому же здание стало историческим. Там в одно время находился Верховный суд Республики Ингушетия, адвокатура, кабинет нотариуса, кабинет помощника президента Республики Ингушетия Мовлат-Гирея Дзагиева и т. д. Но главную историческую значимость это здание приобрело потому, что здесь в подвальном помещении в 1992 году было открыто первое ингушское телевидение. Об этом мы скажем чуть ниже.

Прежде всего была поставлена на уровень работа Назрановского районного суда, профессионализм и деятельность которого за короткий срок вызвали доверие и неоднократно отмечались Министерством юстиции ЧИАССР на партийных совещаниях района, а также освещались на страницах профильных журналов, таких как «Советская юстиция», «Человек и закон» и т. д.

Багаудина Горданова уважали и ценили. На еженедельном совещании в райкоме партии Назрановского района, где присутствовали начальник милиции, прокурор района и председатель Назрановского суда, первый секретарь обкома партии Асхаб Мякиев всегда интересовался его мнением по поводу того или иного события, высказывая этим своё уважение к нему.

Нелишне будет отметить, что именно в Назрановском районном народном суде был открыт единственный в ЧИАССР постоянно действующий семинар правовых знаний для руководителей предприятий районного масштаба.

Председателем Назрановского суда Багаудин Горданов проработал до 1994 года. Затем некоторое время он преподавал на юридическом факультете в первом высшем учебном заведении Ингушской Республики — в Институте экономики и правоведения, потом уехал жить с семьёй в Москву, где учился его единственный сын.

В 1997 году по ходатайству бывших коллег Багаудину Горданову предлагают должность в Генеральной прокуратуре России. Надо сказать, что ему доверили очень серьёзный участок — он, в качестве надзорного органа по рассмотрению уголовных дел, курировал Татарстан и республику Туву. Что ему было оказано высокое доверие, говорит и тот факт, что Багаудину Горданову сразу же присвоили звание старшего советника юстиции.

Как-то в Генеральную прокуратуру поступила жалоба от адвоката по поводу пересмотра наказания на его подзащитного, коим оказался ингуш. Жалобу адвоката передали Багаудину Горданову, чтобы тот разобрался в деле своего земляка. Багаудин Мажитович, убедившись в фабрикации дела и невиновности осуждённого, написал протест в Верховный суд России. Заместитель генерального прокурора подписал протест, но с условием, что поддерживать протест в Верховном суде будет лично сам Багаудин Горданов. Что он в принципе и сделал, и с успехом отстоял свободу невиновного человека.

Здание суда и первое помещение для телерадиокомпании Ингушетии

— Ко мне пришёл в гости Башир Чахкиев, — вспоминает Багаудин Горданов. — Это был ноябрь 1992 года. Только произошли трагические события в Пригородном районе. Он был опечален тем, что не находил помещение для ингушского телевидения, для открытия которого приложил немало сил. Уже были подписаны договорённости с министром печати и информации России Михаилом Полтораниным, который курировал этот вопрос. Со Ставрополем договорились о поставке оборудования и командировании специалистов, готовых обучать наших ребят, а помещения нет. Вот я его отвёл в здание суда и показал подвал. Это было просторное, хорошо отапливаемое помещение. Башир был безмерно счастлив. Работа пошла. Потом пришлось отдать телевидению и большой зал судебного заседания. В декабре состоялся первый эфир на ингушском телевидении с моим участием, в качестве приглашённого, а вёл передачу Башир Чахкиев, первый руководитель ГТРК «Ингушетия». Вот так начиналось телевещание Ингушской Республики. И в этом большая заслуга была, прежде всего, Башира Чахкиева, и было бы справедливо увековечить память о нём, назвав его именем телевидение или одну из площадей перед телекомпаниями нашей республики.

Пользуясь случаем хочется отметить, что Башир Чахкиев был необыкновенным человеком. Настоящим патриотом своего народа. Болел душой и всем сердцем за становление и развитие нашей республики, за каждого человека в отдельности. Радовался каждому, кто так или иначе проявлял свои способности и выходил с результатами на любое поле деятельности. Мы с ним познакомились в Грозном, на одном судебном процессе, в котором я выступал в качестве адвоката. Он присутствовал как собственный корреспондент Всесоюзного радио и телевидения по Чечено-Ингушетии. После заседания суда Башир Чахкиев подошел ко мне, расспросил кто я и откуда родом, и обняв с чувством признательности, сказал: «Я очень рад, что у нашего народа есть такие ребята, которые не остаются в других городах России после окончания вузов, а приезжают домой, к себе на родину!»

Общественная деятельность Багаудина Горданова

В сложные 80-90-е годы двадцатого столетия Багаудин Мажитович был активным участником в деле образования ингушской государственности, являлся членом президиума Народного совета Ингушетии. Участвовал в разработке законопроектов на региональном уровне, занимался многими общественными и частными вопросами.

В 1992 году он возглавлял экспертную группу ингушской делегации на переговорах с североосетинской делегацией в г. Кисловодске, но после пятого тура переговоров из-за несогласия с позицией руководства делегации был выведен из ее состава.

— Пользуясь случаем, хочу отметить своих друзей и товарищей, достойных сынов ингушского народа, — говорит Багаудин Мажитович, — которые добивались принятия высшей законодательной властью России двух важнейших законов «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Это мои близкие товарищи Б. Б. Богатырев, Б. А. Чахкиев, Б. У. Костоев, И. Ю. Костоев, М. Ю. Дарсигов и другие патриоты ингушского народа. О некоторых из них я написал очерки.

Как юрист, хочу отметить своих коллег, профессионалов высокого уровня И. М. Костоева, расследовавшего резонансные дела (Чикатило и др.), А. Х. Яндиева, Р. Х. Батхиева, долгие годы работавшего членом Верховного суда России и являющегося заслуженным юристом России, доктора юридических наук, профессора, который в свое время являлся судьей Высшего арбитражного суда страны Б. М. Сейнароева, К. А. Кокурхаева, У. Галаева, М. В. Белхороева, в разное время работавших в органах прокуратуры ЧИАССР и Республики Ингушетия и многих других своих коллег.

За 40 лет своей трудовой деятельности, из которых более 20 отдано работе в судебной системе, Багаудин Горданов неоднократно награждался и поощрялся государственными и общественными организациями грамотами, благодарностями и премиями. Коллеги не раз отмечали потрясающую работоспособность Багаудина Горданова, его дисциплинированность и ответственное отношение к своему делу, умение разбирать каждую историю досконально при рассмотрении уголовных и гражданских дел, раскладывая по полочкам и вникая в детали, оставаясь до конца принципиальным и строгим судьёй, а в жизни — простым, открытым и добродушным человеком.

— Суд решает судьбу человека, — говорит Багаудин Мажитович, — это очень ответственно как перед людьми, так и перед Всевышним. Суд не должен быть предвзятым, должен быть справедливым. Понятно, что нельзя выходить за рамки закона. Но судья, да и все работники правоохранительных органов, прежде всего должны помнить, что перед ними живой человек, судьба которого сегодня в твоём кулаке, и воспользоваться этим, руководствуясь эмоциями со стороны, общественным давлением и иными мотивами, кроме как справедливого, законного подхода к рассмотрению дела, было бы подло. Иногда тяжело придерживаться чётких позиций, но стараться надо всегда быть объективным. Во главу угла ставить честность. Иметь глубокие знания, уметь логически думать, чтобы достичь успеха в любом деле. Постоянно работать над собой.

Сегодня Багаудин Мажитович Горданов, заслуженный юрист Чечено-Ингушской Республики, федеральный судья в почётной отставке, старший советник юстиции живёт в своём родовом селении Алхасты. Во время пандемии ушла из жизни его супруга Хадижат Горданова (Албакова). Но жизнь продолжается, сегодня его радуют внуки своими заботами, успехами и достижениями в учёбе, и сын — кандидат юридических наук.