— Это была композиция — сжатый кулак, словно выросший из земли, держал кинжал остриём вверх, как символом непоколебимости и мужества, — вспоминает он. — У подножия памятника лежал развёрнутый Коран из мрамора. На задней стене надпись: «Духур дац! Доьлхур дац! Диц дийр дац!» («Не сломимся! Не взрыдаем! Не забудем!»). Особенно впечатляли надгробные камни (чурты), настоящие, которыми была «усеяна» площадь вокруг памятника. Все знали, что этими «чуртами» в годы депортации местные власти выстилали бордюры на дорогах и тротуарах и использовали их в качестве фундаментов под строения. Долгие годы заслуженный строитель Чечено-Ингушской Республики Ахмет Цуров, будучи начальником управления дорожно-мостовым строительством, складировал надгробные камни на территории своего управления под видом отработанного материала, и теперь они вновь напомнили о трагедии народов.

К сожалению, во время боевых действий в Чечне мемориальный памятник был повреждён. Он долго стоял огороженный, с возвышающейся за забором «стелой-кинжалом». Потом установили новый памятник жертвам репрессий на бывшей площади Ленина, в центре Грозного. Но это другая история.

У любого памятника одно предназначение — сохранить память, закрепить её в сознании подрастающего поколения. Мы отдавали этому строению все свои силы и возможности, всю боль утрат и потерь по погибшим жертвам произвола. Никто из нас не мыслил иметь оттуда хоть какую-либо материальную выгоду. В стране была разруха, и в Грозном было неспокойно. К тому же зима, отсутствие финансирования, анархия, а мы вопреки всему занимаемся созидательным трудом. Джохар Дудаев, бывший в то время президент Чечни, наведывался на строительный участок каждый день после рабочего дня в 11-12 ночи, и только после этого мы расходились по домам. Памятник был открыт к юбилею, и имел большой резонанс. Он согрел сердца тысяч людей, которые прошли через суровые испытания депортации. Сегодня, созваниваясь с бывшим в те годы мэром города Грозного Кюри Мурзаевым, с которым мы дружили и сохранили отношения до сих пор, благодарю его за оказанное мне доверие по строительству этого памятника. Памятник просуществовал недолго, но он оставил о себе добрую память в сердцах тысяч депортированных.

В том же 1994 году осенью появился и другой объект современной архитектуры, который смело можно назвать эстетическим, в центре Грозного. Руководителем строительства тоже был Багаутдин Евлоев. Это были известные на всю страну, любимые горожанами и гостями Грозного поющие цветные фонтаны.

— Изобретателем знаменитого фонтана был Михаил Сергеевич Горбачёв, тёзка первого и последнего президента бывшего Союза, — говорит Багаутдин Евлоев. — Началось строительство ещё в советские годы, но потом его заморозили. И вот, в 1994 году мы дали ему новое дыхание. Изобретателю было уже больше 80 лет. Жил он в Ростове-на-Дону. Мы его привезли в Грозный. Он гостил у меня, пока шло строительство. Высота фонтанов доходила до 19 метров. Секрет изобретения кроился в насосах. От интенсивности давления менялся свет и музыка. Строили мы его полгода. Сдали объект в августе. Это стало любимым местом отдыха гостей и горожан. Город развивался, строился, на войну никто не рассчитывал...

Багаутдин Евлоев родился в 1955 году в Казахстане в городе Целиноград, куда семья была вывезена вместе со всем народом в 1944 году, во времена сталинских репрессий. В семье было два сына и три дочери. Отец, Сардул Сулейманович, занимался ещё до войны подрядными работами. Он имел профессиональное образование и с бригадой выезжал в Узбекистан, где строил оросительные каналы. В ссылке работал сторожем на складе. Это была «должность» для депортированных, ибо за этим стояло доверие со стороны руководства. Он ушёл из жизни в 1961 году, когда Багаутдину Евлоеву было около шести лет. Так что в его памяти он больше остался из рассказов матери, сестёр, родственников и знакомых, которые отзывались о нём как о глубоко порядочном и весьма благородном человеке, который превыше всего ставил честь мужчины, сказанное им слово и готовность помогать окружающим.

Мать, Халимат, была дочерью известного богослова, общественника и государственного деятеля Тейп-хаджи Тангиева. Она всегда гордилась своим происхождением и часто ставила отца в пример своим детям.

Так уж вышло, что воспитанием Багаутдина Евлоева занималась старшая сестра Марем, вернее, она была средней сестрой, но несла на себе основную нагрузку в семье по воспитанию и материальному обеспечению. Она была очень энергичная, сильная, всесторонняя, активная и мобильная во всех отношениях женщина. Отец в 1960 году привёз Марем во Владикавказ, она поступила в медицинский институт, а следом собирался перевезти семью. Но случилось так, что через год он ушёл из жизни, так и не успев увидеть «своего врача». А в 1963 году семья вернулась на родину и устроилась жить в г. Грозном.

В 1964 году случилась ещё одна трагедия — неизлечимая болезнь отняла жизнь у двадцатилетнего брата Аллаудина. Марем пыталась спасти его, даже вывозила в столичную больницу, но медицина оказалась бессильной. Теперь все силы и средства Марем направила на младшего и теперь единственного брата Багаутдина, за которым она всегда держала строгий контроль и в плане образования, и в плане воспитания. Мама же только радовалась тому и занималась уютом домашнего очага.

А Багаутдин рос правильным, воспитанным мальчиком. Он был в школе отличником, занимался в разных спортивных кружках, был активистом, общественником, старостой группы и председателем дружины, членом городского пионерского штаба, потом уже районного комсомольского штаба. За хорошую успеваемость и участие в общественной жизни школы ему выделили путёвку в пятнадцать лет в самый лучший в стране пионерский лагерь «Орлёнок», но мама побоялась отпустить единственного сына, о чём сам Багаудин всегда вспоминает с неким сожалением.

Тем не менее, спуска со стороны Марем не было ни на йоту. После школы он аккуратно откладывал в сторону школьную форму и надевал рабочую спецовку — работал по хозяйству, где всегда находилось занятие, к чему надо было приложить руки, а потом уже делал уроки. Процесс контролировала и старшая сестра Макка, которая работала в ателье, но время на младшего брата находила всегда. В семье была ещё младшая сестра — Зейнап, мягкая и покладистая. А в общем, всех устраивало то, что «заправляет» семейством умная, заботливая, деловая, и компетентная во всём сестра Марем, потому были рады слушаться её и поддерживать во всём. А Марем была уже практикующим врачом. Её в Грозном знали многие, она работала в спецполиклинике, замужем была за Туганом Дахкильговым.

— Помнится, она с мужем выезжала за границу, в рабочую командировку, и в год один раз приезжала в отпуск, — вспоминает Багаутдин Сардулович, — но при этом оставляла мне список классической литературы, которую я должен был прочесть и пересказать содержимое каждой книги по её приезде. Она сама была очень системным и дисциплинированным человеком, того же требовала от других. «У тебя должна быть повышенная стипендия, — говорила она, когда я поступал в институт, — чтобы ты мог себя обеспечить».

Но при всей строгости Марем и баловала брата. В 15 лет она подарила ему часы «Полет» — это был высший пилотаж, мотивируя это тем, что брат у неё единственный, и он должен чувствовать любовь и заботу старшей сестры.

В нефтяном институте г. Грозного, где учился , он тоже числился одним из лучших студентов. Был отличником, активистом, спортсменом, выступал за сборную института на разных соревнованиях.

Но в 1973 году, за участие в январских событиях в г. Грозном, за ним потянулся шлейф преследования со стороны органов КГБ, как и в отношении всех участников митинга. Он, как патриот своего народа, был на площади Ленина среди тех, кто требовал восстановить историческую справедливость и вернуть Пригородный район, откуда родом был и сам Багаутдин Евлоев. Но для многих «патриотизм» закончился плачевно. Чуть не рухнула и довольно успешно развивающаяся карьера Багаутдина Евлоева. В те годы не секрет, что партийность давала дорогу в жизнь, и каждый перспективный человек старался попасть в её ряды, как в случае и с нашим героем. Но «участник митинга» — это был своего рода приговор. Однако его спасло то, что он был отличником, вузовским активистом и, конечно же, поддержка Заремы Альдиевой, инструктора горкома партии в Грозном — очень волевой и мужественной женщины. Она помогла ему попасть в члены партии со второй попытки (с первой его заявление не приняли по причине «националистических взглядов»). А вот после института карьера «краснодипломника» пошла вверх. Он долгие годы занимал руководящие должности в строительной отрасли Чечено-Ингушской Республики, в Москве и в Республике Ингушетия, и всегда был задействован на самых значимых объектах

Сразу же после окончания вуза в 1977 году Багаутдин Сардулович устроился на работу в ПМК-101 треста «Чечингсельстрой» (г. Грозный) в должности мастера, потом прораба и затем начальником участка на строительстве 22-х квартирных жилых домов. Потом в этот список вошло фруктохранилище с содержанием плодов в азотной среде, базы сельхозтехники «Заградино» в г. Грозном и т. д. Работы здесь производились в качестве генерального подрядчика от нулевого цикла до завершения строительства объектов и сдачи их заказчику.

В 1981 году по партийной линии он был назначен инструктором промышленно-гражданского отдела Заводского РК КПСС в г. Грозном. Это был промышленный район. Он курировал строительство радиозавода, объекты нефтепереработки (установка Г43-107 на ГНПЗ им. Ленина, г. Грозный), строительство трамвайных путей в Заводском районе, строительство железобетонного цеха № 3 ГЗЖБК (г. Грозный), объекты жилья и соцкультбыта. Отработав здесь пять лет, Багаутдину Евлоеву поручают руководство строительно-монтажным управлением № 9 Чечено-Ингушского управления строительства (генподрядная организация, с количеством работающих 300 человек). Занимается он строительством биологических очистных сооружений производственного объединения «Грознефтеоргсинтез», объектов нефтепереработки (г. Грозный), биохимического комбината (г. Гудермес), общежития для работников радиозавода и жилых домов.

Но через год, в 1988-м, он назначается начальником жилищно-коммунальной конторы Чечено-Ингушского управления строительства с количеством работающих 1000 человек. На обслуживании у него было четверть жилого фонда г. Грозного, 10 детских садов, 10 общежитий, 2 пионерских лагеря, 5 котельных, автодороги, линии газо-, водо-, электроснабжения.

В 1990 году избирается народным депутатом Заводского районного совета г. Грозного.

В 1993 году, уже в постперестроечный период, Багаутдин Сардулович открывает свою частную фирму «Стройинвест» (генподрядная организация в г. Грозном) с количеством работающих 900 человек. В состав фирмы входило 8 подразделений, в том числе 5 общестроительных СМУ, подсобное предприятие по металлообработке, вентиляционный участок, сантехническое управление. Фирма выполняла капитальный ремонт объектов Минздрава г. Грозного, Дома правительства, объектов электроснабжения и жилых домов.

В эти же годы был построен Мемориал памяти жертв геноцида 1944 года в г. Грозном, а также благоустроена центральная часть города, в частности создан уникальный цветомузыкальный фонтан.

В 1998 году по приглашению своих друзей и бывших коллег Багаутдин Евлоев едет работать в Москву и занимает довольно престижную руководящую должность — заместитель начальника отдела дирекции Госстроя РФ. Здесь он курировал строительство жилья для военнослужащих по программе «Государственные жилищные сертификаты».

Через год он уже заместитель управляющего треста ГУП «СпецТрест № 4» по производству в г. Москве. Занимается строительством покрытия из самонесущих металлических профильных конструкций по американской технологии (база «Оградное», г. Москва) и на ряде объектов в г. Москве и Чеченской Республике.

В 2001 году его приглашают на работу в Ингушетию на должность начальника управления капитального строительства при правительстве республики. За год им было сдано 37 строительных объектов: четыре школы в сельских поселениях Экажево, Сурхахи, Альтиево и Плиево, жилые дома, очистные сооружения, реконструированные больницы, базы отдыха в с. п. Мужичи, здание Горского кадетского корпуса, система водо-, газо-, электроснабжения республиканского значения.

В 2002 году он назначается главным специалистом, потом и начальником ОКСа ФГУ «Управление Ингушмелиоводхоз». Своим достижением считает защиту в Москве проектно-сметной документации на реконструкцию Алханчуртского канала, на что была выделена огромная сумма. Но работы уже он не курировал. Его в 2003 году назначают заместителем начальника, потом начальником отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства аппарата правительства РИ.

С 2008 по 2009 год он работает вновь в управлении «Ингушмелиоводхоз» в качестве главного специалиста, потом заместителя директора по капитальному строительству ФГУ.

Сегодня Багаутдин Евлоев на заслуженном отдыхе. Временами занимается своим любимым делом, имеет небольшое хозяйство. Живёт с супругой Фатимой Дзейговой в г. Назрани. Кстати, они учились с ней в одном классе в г. Грозном в школе № 38 посёлка Калинина. У них трое детей — сын и две дочери. Все они окончили Финансовую академию при правительстве РФ, живут и работают в столице. Подарили родителям 12 внуков.

— Главное в жизни — это чистые корни, — говорит Багаутдин Евлоев. — Надо всегда помнить об этом, чтобы следующее за тобой поколение могло опереться на них. Мне мои предки оставили незапятнанное имя, я старался следовать их примеру, что завещаю своим детям и внукам.