Банк России поможет распознать финансовых мошенников

По словам управляющего региональным отделением Банка России Магомед-Бека Ужахова есть несколько общих признаков, по которым можно определить кто перед вами — мошенник или легальный участник финансового рынка.

«Например, вас должно насторожить, если организаторы ведут агрессивную рекламу, обещают непомерно высокие доходы, не раскрывают информацию о себе и предлагают приводить с собой других участников.

Подозрительно, если компания зарегистрирована недавно и нет точного определения её деятельности. Финансовые пирамиды почти всегда заявляют, что вкладчики не несут никаких рисков. На самом деле любые инвестиции, как правило, сопряжены с рисками, и легальные компании об этом предупреждают.

Явным признаком обмана также служит необходимость внести какую-то сумму, чтобы иметь возможность вложиться в проект и получать дивиденды.

Финансовая пирамида может маскироваться под инвестиционную компанию, кредитную организацию или даже потребительский кооператив. Если вам предлагают вложить деньги, но при этом не заключают с вами договор, то скорее всего перед вами мошенники. Если же договор есть, то в документе должно быть четко прописано, несет ли компания ответственность перед вами, если что-то пойдет не так. Если никакой ответственности не предусмотрено, то и деньги доверять такой компании не следует.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия стоит проверить, легально ли работает компания. Сейчас это сделать просто. Проверьте интересующую вас компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Если ее там нет, то надо посмотреть в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Если компании нет ни в одном списке, то эту информацию следует направить в Банк России. Это можно сделать через раздел «Интернет-приемная» или через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информация» на главной странице официального сайта», — рассказал Магомед-Бек Ужахов.

Специалисты Центробанка призывают граждан быть внимательными, критически осмысливать ситуацию, прежде чем отдавать кому-то свои деньги или обращаться за займом. Если вы все-таки оказались клиентом такой компании и вам не удается вернуть свои деньги, обращайтесь в правоохранительные органы. Эта информация поможет в работе по пресечению дальнейшей нелегальной деятельности финансовой организации и убережет других людей от действий мошенников.

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