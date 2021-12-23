Банк России поможет распознать финансовых мошенников
Что такое финансовая пирамида? Мошенническая схема, источником дохода которой являются средства новых участников. Компания не ведет другой деятельности, приносящей доход, поэтому проценты организаторы выплачивают до тех пор, пока приходят новые люди. Как только расходы превысят доходы, пирамида рушится. Выгоду получают те, кто оказался на самом верху. Те же, кто инвестировал последними — остаются ни с чем. Что заставляет людей до сих пор верить мошенникам и добровольно отдавать им свои деньги, непонятно. Ведь схема проста и знакома всем давно. Только за первое полугодие текущего года Банк России выявил 146 финансовых пирамид, что в полтора раза больше, чем в прошлом году за то же время.
По словам управляющего региональным отделением Банка России Магомед-Бека Ужахова есть несколько общих признаков, по которым можно определить кто перед вами — мошенник или легальный участник финансового рынка.
«Например, вас должно насторожить, если организаторы ведут агрессивную рекламу, обещают непомерно высокие доходы, не раскрывают информацию о себе и предлагают приводить с собой других участников.
Подозрительно, если компания зарегистрирована недавно и нет точного определения её деятельности. Финансовые пирамиды почти всегда заявляют, что вкладчики не несут никаких рисков. На самом деле любые инвестиции, как правило, сопряжены с рисками, и легальные компании об этом предупреждают.
Явным признаком обмана также служит необходимость внести какую-то сумму, чтобы иметь возможность вложиться в проект и получать дивиденды.
Финансовая пирамида может маскироваться под инвестиционную компанию, кредитную организацию или даже потребительский кооператив. Если вам предлагают вложить деньги, но при этом не заключают с вами договор, то скорее всего перед вами мошенники. Если же договор есть, то в документе должно быть четко прописано, несет ли компания ответственность перед вами, если что-то пойдет не так. Если никакой ответственности не предусмотрено, то и деньги доверять такой компании не следует.
Прежде чем предпринимать какие-либо действия стоит проверить, легально ли работает компания. Сейчас это сделать просто. Проверьте интересующую вас компанию на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Если ее там нет, то надо посмотреть в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Если компании нет ни в одном списке, то эту информацию следует направить в Банк России. Это можно сделать через раздел «Интернет-приемная» или через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информация» на главной странице официального сайта», — рассказал Магомед-Бек Ужахов.
Специалисты Центробанка призывают граждан быть внимательными, критически осмысливать ситуацию, прежде чем отдавать кому-то свои деньги или обращаться за займом. Если вы все-таки оказались клиентом такой компании и вам не удается вернуть свои деньги, обращайтесь в правоохранительные органы. Эта информация поможет в работе по пресечению дальнейшей нелегальной деятельности финансовой организации и убережет других людей от действий мошенников.
Повышайте свой уровень финансовой грамотности с помощью материалов портала «Финансовая культура» и не поддавайтесь на уговоры мошенников.