Банк России посчитал индекс ингушского десерта «сладкий рис» (Мерза дуг)

Для определения индекса экономисты сравнили цены на ингредиенты для приготовления этого десерта по данным Росстата в октябре 2021 года с октябрем прошлого года. В основе блюда лежат 4 ингредиента: рис, сливочное масло, сухофрукты и сахар. Для изготовления блюда на 5 человек (норма для среднестатистической семьи в Ингушетии) потребуется 1 кг рисовой крупы и по 200 гр. остальных продуктов.

Основную часть стоимости блюда составляют затраты на сливочное масло, затем идут рис, сухофрукты и сахар. Из этих ингредиентов больше всего за год подорожали сахар (+17,6%) и рис (+8,5%), что во многом связано с ростом мирового спроса и цен. Стоимость сухофруктов увеличилась на 6,1% по причине роста издержек производства и сокращения предложения фруктов на рынках основных стран-экспортеров вследствие заморозков, снизивших урожай. При этом сливочное масло, наоборот, подешевело на 0,7% из-за увеличения объемов производства на уровне личных подсобных хозяйств населения региона.

В итоге стоимость приготовления популярного ингушского десерта за год выросла на 4,6%, что ниже инфляции в октябре 2021 года по Республике Ингушетии в целом, которая составила 9,7%.

Динамика инфляции в регионе в октябре сложилась в условиях действия в основном общероссийских факторов: снижения предложения овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий и рост издержек производителей животноводческой продукции. Региональными факторами являлись увеличение затрат тепличных хозяйств, а также рост спроса населения на отдельные непродовольственные товары.

Основные причины изменения цен на товары и услуги объясняются в ежемесячно публикуемых на сайте Банка России информационно-аналитических материалах об инфляции в регионах.

Для комфортной жизни людей и экономического развития страны Банк России считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год и стремится ее удерживать.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.