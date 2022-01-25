Банк России выпустил второй сборник аудиолекций по финансовой грамотности

14 новых аудиолекций научат правильно планировать семейный бюджет, защищаться от недобросовестных продавцов финансовых услуг и избегать импульсивных покупок, а также простыми словами рассказывают о возможностях инвестирования в акции, облигации и другие финансовые инструменты.

«Аудиолекции из первого сборника, выпущенные год назад, пользовались успехом у слушателей. Простым и доступным языком в них рассказывалось о взаимоотношениях человека с финансовым рынком. Уверен, что и новые лекции будут также востребованы», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Знания в аудиоформате доступны всем желающим, сборник можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info или в интернете, набрав в поисковой системе слова «аудиолекции Финансовая культура».

Особую ценность лекции имеют для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать визуальную информацию. Цикл аудиолекций позволит снизить финансовые риски для этой категории слушателей и поможет повысить уровень финансовой грамотности.