Банк России выпустил второй сборник аудиолекций по финансовой грамотности

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Банк России выпустил новый сборник аудиолекций по финансовой грамотности. Первый был создан год назад и включал 20 лекций по самым разным темам — от безопасного использования банковских карт до правил кредитования и инвестирования.

14 новых аудиолекций научат правильно планировать семейный бюджет, защищаться от недобросовестных продавцов финансовых услуг и избегать импульсивных покупок, а также простыми словами рассказывают о возможностях инвестирования в акции, облигации и другие финансовые инструменты.

«Аудиолекции из первого сборника, выпущенные год назад, пользовались успехом у слушателей. Простым и доступным языком в них рассказывалось о взаимоотношениях человека с финансовым рынком. Уверен, что и новые лекции будут также востребованы», — отметил управляющий региональным отделением Банка России Магомед-Бек Ужахов.

Знания в аудиоформате доступны всем желающим, сборник можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info или в интернете, набрав в поисковой системе слова «аудиолекции Финансовая культура».

Особую ценность лекции имеют для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать визуальную информацию. Цикл аудиолекций позволит снизить финансовые риски для этой категории слушателей и поможет повысить уровень финансовой грамотности.

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