Информация о зарегистрированном имуществе отображается в главной базе ГКН — Государственного кадастра недвижимости. При этом факт постановки на учет свидетельствует об указании данных по сооружению или земельному участку в госкадастре. Без проведения этой процедуры для государства имущества нет, поэтому проводить с ним сделки не получится. Подробнее о понятии «кадастровый учет» и его пользе для граждан газете «Ингушетия» рассказал начальник Карабулакского отдела Управления Росреестра по Ингушетии Башир Костоев.

— Башир Юсупович, зачем нужен кадастровый учет, какая от него польза?

— Польза от кадастрового учета огромная. У владельцев частных домов проблемы с имеющимися кадастровыми документами возникают постоянно. И не всегда удается полюбовно договориться, например, с соседями, чтобы внести изменения в документы. Связано это с давними реестровыми ошибками. Например, граждане, понимая, что «захватив» сотку у соседа или у территории общего пользования, они нарушают закон, долгое время жили спокойно, пока не начинался спор с владельцем смежного участка. Надо понимать, что до начала 2000-х годов, когда велся земельный кадастр, границы большинства участков не координировались, а просто определялись размеры — расстояния между точками. Системы координат, которые использовались, были условными и некачественными. Государственные системы координат были недоступны, засекречены. Аналогично и с приборами. Таким образом, массив участков, который был намерен до начала 2000-х годов, не совсем качественный. Сейчас ведется кропотливая работа по исправлению ошибок, накопленных годами.

После регистрации имущество фиксируется в ГКН, определяется размер налога, совершения с ним иных сделок. По факту обращения заявителя в ГКН указываются базовые характеристики недвижимости. В будущем это позволяет узнать индивидуальные параметры объекта, а также сведения о его владельце из специальной базы. Иными словами, таким способом подтверждается факт существования имущества.

О том, что такое кадастровый учет говорится в федеральном законодательстве «О государственном кадастре недвижимости». Учет данных об изменениях статуса недвижимости называется государственным кадастром. Учетом называют внесение соответствующих сведений об изменении того или иного объекта. В результате регулярного внесения актуальных записей складывается полная картина о существующих объектах недвижимости и об их статусе. Кадастровому учету подвержены все виды построек, включая сараи, гаражи, объекты незавершенного строительства.

Лицами, которые имеют право предоставлять документы на постановку объекта, могут быть собственники объекта, органы муниципалитета, округа, госструктуры, арендатор на основании долгосрочного договора аренды, земледелец на основании бессрочной передачи земли в пользование.

— С чем связана обязательность кадастрового учета?

— Проведение кадастрового учета для каждого объекта недвижимости необходимо. Обязательность связана с требованием кадастрового учета во всех операциях с землей, строительством, арендой. Кадастровый учет требуется в таких ситуациях, как оформление постройки на участке, деление участка на части (межевание), купля-продажа, обмен, наследование, дарение недвижимости. Кроме того, с кадастровым учетом связаны перепланировка квартиры, прописывание лиц в объект недвижимости, расчет земельного налога, оформление участка в аренду, том числе и у государства, вступление в товарищество собственников, судебные разбирательства, связанные с объектом недвижимости.

— Какие документы нужны для учета объекта?

— Существует основной перечень документации, который необходимо предоставлять при любой манипуляции с недвижимым имуществом. Это заявление о постановлении недвижимости на учет, план размежевания участка, который осуществляет инженер кадастровой службы или специалист геодезической организации при наличии необходимых лицензий.

Нужно также представить техплан объекта, документ, определяющий право на объект (свидетельство, договор аренды), бумага о назначении земельного надела, доверенность на представление интересов собственника (при необходимости), документы, подтверждающие изменение статуса или назначения имущества. Список может быть дополнен или немного изменен в зависимости от конкретной ситуации.