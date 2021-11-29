Родился Батруддин Сулейманович Боков в 1951 году в Павлодарской области в селении Таволжан. Мама Тамара работала в общепите, отец Сулейман был секретарь партийной организации и всю жизнь после возвращения на родину проработал на железнодорожной станции в городе Грозном. В семье у них было пятеро сыновей. Батруддин был старшим сыном и с раннего детства старался помогать родителям, подставить плечо младшим братьям и родственникам. После его смерти многие приходили в дом с соболезнованиями к его родным и рассказывали, какую он им оказывал помощь и поддержку, и не только финансовую. В советские годы тяжело было достать строительный материал, а ингуши и чеченцы остро нуждались в них. Они всегда славились строителями, любили благоустраивать своё жилище, да и вообще после возвращения на родину многие начинали жить с чистого листа. А Батруддин мог себе позволить достать им тот или иной строительный материал, будь то кирпич, цемент и тому подобное, необходимое для строительства дома.

В Казахстане семья жила недолго, они вернулись на родину с первыми переселенцами и поселились в городе Грозном. Здесь Батруддин окончил среднюю общеобразовательную школу и в 1969 году поступил на строительный факультет Грозненского нефтяного института. Он был на редкость одарённым, способным мальчиком, знания ему давались легко, и профессию он выбрал осознанно, самую мирную и самую созидательную.

Строительный факультет 1975 года выпуска педагоги и студенты называли сокращённо нацфаком, потому как здесь учились представители разных национальностей. Это ингуши, чеченцы, русские, греки, армяне, евреи и т. д. Сокурсник и близкий друг Бокова Белан Чахкиев вспоминает: «С нами учились представители разных национальностей, нас, ингушей, было вместе со мной девять человек. Это Багаудин Ахриев, Гирихан Гарданов, Джабраил Марзиев, Бекхан Хаутиев, Магомед Льянов, Закре Султыгов, Амырхан Картоев, Батруддин Боков. И надо сказать, что знаниями и способностями среди 125 студентов особо отличался Батруддин Боков. Он был одарённым от природы человеком. Ему и готовиться к экзаменам не надо было. Лишь просмотреть лекции. И всегда сдавал их на «отлично» и «хорошо». Память была феноменальная. И среди всех он один за такой короткий период достиг таких высот, за три года дослужившись до должности начальника ПМК. Хотя ни у кого это не вызывало удивления».

Свою профессиональную трудовую деятельность Батруддин начал в 1975 году. По системе советского образования он по окончании вуза по распределению едет в Удмуртию. Здесь после собеседования его направляют на одно из ПМК (передвижная механизированная колонна) в г. Воткинск, где он начинает работать в качестве мастера участка. Но уже за небольшой промежуток времени сумел показать себя настоящим профессионалом, и его назначают начальником ПМК. Особое доверие руководства к молодому специалисту было отмечено тем, что он участвовал в строительстве секретного военного объекта. Но о годах этой своей деятельности он никому ничего не рассказывал. Это была военная тайна. Мы можем лишь догадываться, что он работал на одном из строительных участков Воткинского завода, который с 1957 года, насколько нам известно из открытых источников, был задействован постановлением ЦК КПСС в выпуске баллистических ракет.

В те же годы он вступает в ряды КПСС. Это был знак особого доверия со стороны партии и руководства. Здесь, в Удмуртии, его ждала блестящая карьера. Но родители высказали своё абсолютное несогласие с тем, что старший сын будет жить далеко от них. Он же, воспитанный по всем канонам ингушских традиций, не мог себе позволить пойти вопреки воле родителей и принял решение вернуться на родину.

По возвращении домой специалисту такого ранга найти работу не составило труда. В 1978 году его принимают на должность главного инженера в ПМК-105 Чечено-Ингушского управления строительства (ЧИУС), которая занимается строительством социальных объектов и жилых комплексов. Но его больше интересовала работа непосредственно на строительном участке, и вскоре он переходит на должность старшего прораба в этом же ПМК.

В конце 80-х он исполняющий обязанности главного инженера в домостроительном комбинате, затем его утвердили начальником этого комбината. Проработав здесь полтора года, он перешёл в ПМК-4 от Газпрома, которая напрямую подчинялась Москве.

В 1982 году Батруддин Боков женился на Фатиме Кориговой. От этого брака у них родилось два сына. Им было всего три года и пять лет, когда отец внезапно заболел простудой и умер. Это был январь 1992 года. Фатима одна подняла сыновей на ноги, дала им образование. Сегодня она работает и живёт в Карабулаке вместе с младшим сыном. Старший уже обзавелся семьёй и живёт отдельно.

«Был удивительно талантливым строителем, — вспоминает его друг и коллега Белан Чахкиев. — Человек удивительной самоотдачи и работоспособности. Буквально горел своей работой. Любой вопрос мог решить безо всяких проблем. Делал грамотные расчёты. А в дружбе и вовсе ему не было равных. Всегда был готов поддержать, прийти на помощь, дать хороший совет. За народ свой болел и переживал душой. Был в числе тех, кто стоял на площади во время известных событий в Грозном, в январе 1973 года. Не мог оставаться в стороне от народной боли. Его тогда чуть не исключили из института, но преподаватели отстояли своего лучшего студента, не могли позволить, чтобы исключили самого перспективного студента. Очень жаль, что он рано ушёл из жизни. Он бы мог достичь многого. Но на всё воля Всевышнего».