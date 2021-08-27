— Делигитимация предстоящих выборов в сентябре, которую пытаются провести сейчас иноагенты в России, соответственно и в Ингушетии, направлены на то, чтобы заранее негативно настроить избирателей. Однако это невозможно по объективным причинам, — считает он. — Попытки говорить, что в России однопартийная система, не имеют под собой оснований. В Ингушетии в выборах участвуют и другие партии. Доверие к выборам у людей выросло, так как кандидаты — это одни из нас, и большинство избирателей планируют проголосовать за них на участках.

Как показывает мировая практика, каждый раз перед выборами готовятся фейковые вбросы, направленные на психологическое воздействие на избирателей. Искусственно создаются скандалы и драки на избирательных участках, чтобы затем распространить их в Сети, пытаясь придать очаговым случаям масштабность. Этому тоже не быть, установлено видеонаблюдение на участках, задействовано большое количество наблюдателей, обеспечена безопасность в том числе и от распространения пандемии.

Ингушетия — регион небольшой, здесь практически все знают кандидатов: из какого он населенного пункта, знают его род и родственников по отцовской и материнской линии, их благие дела.

Традиционно в Ингушетии выборы проходят празднично. Существует практика, когда целые свадебные кортежи заезжают на избирательные участки и голосуют. Устраивают возле участка традиционные ингушские танцы.

За все годы современной России не наблюдалось срывов выборов, и надеемся, что сентябрьские выборы тоже пройдут в Ингушетии без эксцессов. Здесь иностранным или еще каким-то агентам сложно будет провести свои наработанные схемы цветных революций и прочего. Ингушетия — многонациональный и многоконфессиональный регион, где все всех знают, уважают и ценят.