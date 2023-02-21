Бексултан Галаев покорял своим мастерством и обаянием с первых танцевальных движений, он умел производить на зрителей сильное впечатление, за что его заслуженно называли одним из лучших танцоров всех трёх ансамблей, в которых он танцевал. Начиная с 60-х годов прошлого столетия и до начало нулевых, он был в составе лучших ансамблей Чечено-Ингушской Республики и Республики Ингушетия. Это детский танцевальный ансамбль г. Назрани «Асса», Чечено-Ингушский государственный ансамбль «Вайнах» и Ингушский государственный ансамбль «Ингушетия».

Бексултан Ахметович родился в 1952 году в Казахстане, жил и вырос в селении Гамурзиево Назрановского района Ингушетии. В плане танцевального искусства он был настоящим самородком. По словам родителей, с малых лет, как только услышит звуки ингушкой гармошки, он начинал отплясывать лезгинку, удивляя окружающих четкими движениями и скоростью исполнения.

На профессиональном уровне танцевать Бексултан начал в 10 лет под руководством известного хореографа Магомеда Гапархоева в кружке художественной самодеятельности Дома культуры г. Назрани. Позже он был преобразован в детский хореографический ансамбль «Асса», который во всех районных мероприятиях был самым желанным гостем и в 60-е годы прошлого столетия заявил о себе на самых престижных площадках Чечено- Ингушетии, кавказских республик, городов Советского Союза и стран социалистического содружества. Художественный руководитель ансамбля Магомед Гапархоев и хореограф Рая Евлоева создавали интересные композиции танцев, исключительно под старинные ингушские мелодии. Дисциплина в ансамбле была железной, работали они, отдавая последние силы, и добились результатов, удивляя зрителей виртуозностью исполнения, уникальным сочетанием прекрасной музыки и оригинальных постановок.

Из той плеяды выдающихся юных танцоров был и Бексултан Галаев. Ему нравилось то, чем он занимается, он безумно любил танцевать. Его не пугало то, что приходилось ходить на танцы пешком от селения Гамурзиево до Назрани туда и обратно и в дождь, и в холод, и в жару. И так шесть лет.

В 1968 году в жизни юного танцора наступил новый период. Перед ним открылись возможности быть в составе Государственного ансамбля танца Чечено-Ингушетии «Вайнах». Но предстояло пройти конкурс. Отбор был жёсткий. Желающих попасть в ансамбль было много. Из каждого района Чечено-Ингушетии участвовало от 10 до 20 человек. Требования предъявлялись как к физическим данным, так, разумеется, и к умению танцевать. Председателем комиссии был непревзойдённый мастер танцев Махмуд Эсамбаев, заместителем — известная певица и композитор Марьям Айдамирова.

Из всех участников конкурса признание жюри получили три человека, и одним из них был Бексултан Галаев.

Так начался второй этап творческой деятельности артиста на более высоком уровне, в составе Государственного ансамбля «Вайнах». 17-летний юноша теперь жил и работал в городе Грозном. К сожалению, работа в ансамбле не решала материальных проблем Бексултана Галаева. Половина заработанных денег уходила на оплату квартиры, а хотелось ещё финансово помочь родителям. В большой семье Галаевых воспитывалось, помимо него, ещё шесть сыновей и две дочери. Вот и приходилось артисту государственного ансамбля периодически выезжать на сезонные работы, чтобы как-то восполнить семейный бюджет. Но подобные «отсрочки» в те годы часто практиковались, и руководство на это смотрело с пониманием, и негласно не препятствовало этому.

Службу в армии он прошёл с 1970 по 1972 год в Коми АССР во внутренних войсках. В досуговое время, которое сами себе организовывали солдаты и офицеры, Бексултан под восторженные аплодисменты сослуживцев танцевал на сцене воинской части. Специально для этого по его просьбе родители выслали в посылке черкеску со всеми составляющими, то есть с папахой, кинжалом и поясом.

После службы он вернулся в родной коллектив. В составе ансамбля танцевал на многих сценах бывшего Советского Союза, не раз выступал в Кремлёвском дворце на разного рода юбилеях и торжественных мероприятиях.

Гастроли в Сирию и Иорданию

Гастроли в 1973 году в Сирию и Иорданию — это было событие. В те годы, чтобы получить разрешение на загранкомандировку, надо было пройти через партийные жернова. Учитывались не только личностные характеристики человека, но и история семьи, репутация которой должна была быть чистой, не запятнавшей «честь советского человека». Так что многим в поездке по этой причине было отказано. Но к Бексултану не было никаких нареканий. Ему дали двенадцать дней на подготовку, после чего с ним и с остальными членами коллектива была проведена идеологическая работа. Их строго проинспектировали, что можно делать, что нельзя, о чём можно и нельзя говорить, ну чтобы соответствовать образу советского человека.

— А как нас встречали земляки ингуши и чеченцы, проживающие там, предки которых в разные годы эмигрировали из России, — это отдельная история, — вспоминает Бексултан Галаев. — Уже с трапа самолёта мы увидели шумную толпу и радостные возгласы. Мы были первыми, кто с культурной программой приехал из закрытой Страны Советов, с родины их предков за последние более чем полвека. Они нас обнимали, плакали, радовались. Они, вернее старшее поколение, так истосковались по родной культуре, а молодое поколение, которое выросло с другими понятиями и ценностями, мечтало познакомиться с древней культурой их предков. Потом на концерте нам аплодировали стоя, на бис звали по три-четыре раза. В гости ходить нам нельзя было, вести с ними долгие беседы тоже. Это были короткие встречи, короткие общения. С нами был сотрудник КГБ, который зорко следил за соблюдением порядка. Можно сказать, что встречей и они, и мы не насытились, но впечатления остались самые яркие, самые незабываемые. Прощаясь, они подарили девушкам по золотой цепочке с кулоном, а парням по рубашке, и каждому подарили для наших матерей головной платок.

В ансамбле «Вайнах» Бексултан танцевал 19 лет. Он был солирующим в молодежном танце и всегда был в составе «шапки», то есть презентации ансамбля на концертных выступлениях.

В 1992 году в жизни Бексултана Галаева произошло приятное событие, он совершил хадж на святую землю.

В 1993 году Рая Евлоева и Абукар Шадыжев начали работать над созданием Ингушского государственного ансамбля при поддержке первого президента Ингушетии Руслана Аушева. Они и пригласили Бексултана Галаева, как патриота и профессионала национальных танцев, для становления Ингушского государственного ансамбля. К тому времени он был отцом пятерых дочерей и сына, которые в разные годы танцевали в ансамбле.

— Мы втроём на моих жигулях объездили всю республику, собирая первый коллектив государственного ансамбля «Ингушетия», — говорит Бексултан Галаев. — Говорили с каждым родителем, просили, уговаривали доверить нам своих детей. Времена тогда были неспокойные, ещё были свежи раны трагедии 1992 года в Пригородном районе, в республике полно беженцев, и вот на этом разбитом корабле возрождается Республика Ингушетия, административные органы власти, экономика, а тут мы с нашим ансамблем. Было такое массовое недоверие ко всему. Но нам поверили. Мы собрали около 40 человек. Директором стал Ахмед Могушков, хореографом — Рая Евлоева, главным балетмейстером — Абукар Шадыжев, и я был балетмейстером.

Так начиналась история государственного ансамбля «Ингушетия», который сегодня представляет самобытное хореографическое искусство ингушского народа на самых престижных концертных площадках России, в странах ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых Ирак, Израиль, Турция, Италия, Польша, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан и т. д.

За многолетний труд, личные заслуги и большой вклад в деле сохранения и развития хореографического искусства Бексултан Галаев первым в ансамбле «Ингушетия» был удостоен звания заслуженный артист Республики Ингушетия. Его участие в различных культурно-массовых мероприятиях было отмечены благодарностями и грамотами, среди которых грамота президента Республики Ингушетия.

Яркое исполнительское мастерство Бексултана Галаева внесло свою лепту в сохранение и развитие танцевальной культуры ингушского народа. Проработав солирующим во многих танцевальных композициях, Бексултан Галаев в 2001 году завершил свою танцевальную карьеру. Как приверженец национальных традиций, он поставил выше своих интересов обычаи и этикет народа, когда солист ансамбля Джабраил Богатырёв засватал его дочь Зульфию, солистку ансамбля «Ингушетия».

Свадьба состоялась осенью 2001 года, после чего Бексултан принял единственно правильное решение с точки зрения ингушского этикета уйти из ансамбля. Если кто знаком с национальными традициями ингушского народа, то им должно быть известно, что по этикету тестю и зятю не положено видеться никогда, как, в принципе, и с тёщей. Это незыблемый закон для тех, кто придерживается традиционной культуры своего народа. К ним относится и наш герой Бексултан Галаев.

Конечно, Бексултан мог бы стать хорошим наставником для молодого поколения танцоров, но в жизни каждого человека наступает период, когда он в корне меняет свои предпочтения.

Сегодня он живёт в кругу своей семьи, полностью погруженный в домашнюю жизнь, иногда освежая в памяти самые яркие эпизоды периода его творческого развития и делясь ими с окружающими. А его любимое дело успешно продолжают нести его дети и поколение учеников, сохраняя и достойно представляя ингушское хореографическое искусство на лучших российских и мировых сценах.