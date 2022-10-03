Государственный музей изобразительных искусств Республики Ингушетия уже много лет ведет большую работу по выявлению и поддержке талантливых начинающих художников. Изучив их творчество, сотрудники музея знакомят с ними зрителя. Сегодня вы узнаете еще одно новое имя талантливой художницы.

Бэла Каршеевна Мурзабекова родилась 1 мая 2001 года в Казахстане, в городе Степногорске. Окончила гимназию № 1 города Назрани в 2018 году, а затем колледж сервиса и быта по специальности «портной». На данный момент она продолжает учебу на четвертом курсе СОГУ во Владикавказе по направлению «конструирование изделий легкой промышленности».

Рисованием Бэла увлеклась еще в раннем детстве. Но вот уже 4 года она неустанно развивает свой живописный талант, уделяя этому много времени.

К серьезному отношению к живописи молодая художница пришла методом исключения. Из всего творческого, чем она увлекалась и что было ей интересно, именно живопись увлекала ее больше всего. А мама, в свою очередь, поддержала ее в этом выборе.

По словам Бэлы, истинным художником считается тот, кто способен передать свои мысли зрителю, и не имеет значения, в каком жанре или стиле это исполнено. Искусство же для неё является способом выражения себя.

В работах Бэлы можно ощутить атмосферность и романтичность пейзажей и натюрмортов. Главная задача для неё — умение передать пейзаж так, чтобы у человека было желание там очутиться. Сама же художница описала своё творчество цитатой Твайлы Тарп: «Искусство — единственный способ убежать, не выходя из дома».

По словам молодой художницы, вдохновляют её великие художники, такие как Иван Айвазовский, Гелий Коржев, Клод Моне, Карл Брюллов, Василий Перов, Аркадий Вычужанин.

В настоящее время работы Бэлы Мурзабековой представлены на выставке «Так звучит цвет», которая проходит в детской школе искусств города Карабулака.

Роза Хамхоева, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия