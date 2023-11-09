Гости предоставили информацию народным избранникам о возможностях своего учебного заведения, о технических специальностях, по которым готовятся кадры для строительной отрасли, в целом об условиях обучения в вузе, а также о готовности предоставления целевых мест для жителей республики.

Участниками мероприятия стали и. о. председателя Народного собрания РИ Аза Хашиева, вице-спикер Руслан Паров, ректор БГТУ имени В. Г. Шухова Сергей Глаголев, директор института организации и управления набором Сергей Булгаков, начальник военного учебного центра университета Сергей Копцев, депутаты парламента.

Ректор вуза Сергей Глаголев, доктор экономических наук, профессор, председатель совета ректоров Белгородской области, член-корреспондент Академии проблем качества, рассказал депутатам об актуальных технических специальностях университета, на которые в последнее время растёт набор. Было отмечено, что БГТУ имени В. Г. Шухова входит в число 20 лучших технических вузов России.

«Наше высшее учебное заведение выражает готовность принять желающих получить техническое образование, кроме того, военный учебный центр университета занимается подготовкой студентов по пяти военным направлениям. В настоящее время в вузе обучается около 80 студентов из Ингушетии», — подчеркнул Сергей Глаголев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном парламенте, главные специальности в университете тесно связаны с подготовкой специалистов для строительного комплекса и стройиндустрии.

В связи с острой востребованностью технических профессий руководитель региона Махмуд-Али Калиматов считает необходимым делать акцент на подготовке специалистов в этой отрасли.

В свою очередь Сергей Глаголев сообщил, что Белгородский госуниверситет имеет высокий рейтинг в этом плане, трудоустройство выпускников составляет 85%.

Сообщается, что заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями Ахмед Костоев поблагодарил белгородских волонтеров, поддерживающих участников СВО из Ингушетии в рамках оказания гуманитарной помощи.

Стороны обсудили также долгосрочные перспективы сотрудничества с БГТУ имени В. Г. Шухова и развитие взаимодействия в работе со студенческой молодежью. В завершение заседания участники встречи обменялись памятными подарками.

Напомним, БГТУ имени В. Г. Шухова — крупнейший специализированный вуз России в области промышленности строительных материалов и строительства. На площади 35 га создан современный университетский комплекс с хорошо оборудованными учебно-лабораторными корпусами, опытно-производственной базой, научно-технической библиотекой, спортивным комплексом, студенческим дворцом культуры, общежитиями для студентов и жилыми домами для преподавателей, комбинатом питания. Подготовка высококлассных специалистов для строительной индустрии — основное направление работы вуза.