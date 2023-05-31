Бембулат Баматович Дарсигов родом из знаменитого селения Базоркино Пригородного района, которое ныне называется селением Чермен, откуда вышло немало образованных и известных людей. Несомненно, отец Бембулата — Дарсигов Бамат-Гирей Дундиевич (1910-1978 гг.) принадлежал к таким людям и служил примером для подражания. Бамат-Гирей Дундиевич выходец из простой семьи, рано лишившийся матери, прожил яркую и плодотворную жизнь. К 28 годам прошел тернистый путь от двухлетней сельской школы до выпускника Санкт-Петербургской всесоюзной финансовой академии. И уже в начале сороковых годов руководил Чечено-Ингушской конторой Промышленного банка СССР, в г. Грозном. Мама Бембулата — Хадижат Кульбужева, родилась в семье уважаемого и почитаемого в ингушском обществе человека, главы администрации селения Долаково Шахангирея Кульбужева.

Семья Бамат-Гирея Дарсигова в первые годы депортации ингушского народа потеряла трёх детей в младенческом возрасте, помимо них, супруги вырастили пять сыновей и одну дочь. В 1957 году Дарсиговы вернулись на родину в числе первых семей партийных работников, которые были призваны возрождать институты государственной власти восстановленной Чечено-Ингушской Республики. При этом Бамат-Гирей Дарсигов входил в состав комиссии по восстановлению Чечено-Ингушетии. В эти непростые годы он занимал высокие должности директора Чечено-Ингушской конторы госбанка, министра финансов ЧИАССР, был депутатом Верховного совета ЧИАССР трёх созывов.

Все дети семьи Дарсиговых получили высшее образование и заняли в жизни своё достойное место. Сестра — Лейла (Арсамакова) старшая из детей, педагог по образованию — живёт с семьёй в Москве. Самый младший брат Тамерлан, генерал в отставке и кандидат экономических наук, также работает и живет в Москве. Старшие братья Тархан, Камбулат и младший Джабраил в последние годы работали на Севере России в системе нефтяной компании «Руснефть. При этом, надо отметить, что Камбулат связал свою жизнь с Севером в начале восьмидесятых годов и был одним из первопроходцев, которые строили в сложнейших условиях город нефтяников Радужный. Все трое завершили свою трудовую деятельность, занимая высокие должности. Тархан — генеральный директор ООО «УАИНП», Камбулат — заместитель генерального директора ОАО «Аганнефтегазгеология», Джабраил — заместитель генерального директора ОАО «Варьеганнефть». В настоящее время Тархан и Джабраил вернулись на родину и проживают в Ингушетии, а Камбулат со своей семьей в Ростове.

Бембулат Баматович Дарсигов родился в 1953 году в Киргизии. В 1971 году окончил школу № 22 г. Грозного, а в 1978 году — Московский архитектурный институт.

В семье Бембулат Дарсигов был по счёту третьим из братьев. С детства рос самостоятельным, ответственным и целеустремленным человеком. К профессии архитектора шёл осознанно ещё со школьной скамьи. В те годы это была престижная профессия, впрочем, как и сегодня. Получить лучшее высшее образование по специальности архитектор в можно было только поступив в единственный в стране Московский архитектурный институт. Несмотря на это Бембулат Дарсигов решил поступать только в этот столичный вуз. Имея художественные способности, которые были необходимы будущему архитектору, он учился одновременно в общеобразовательной и в школе изобразительного искусства.

В архитектурный институт после школы с первой попытки поступить у него не получилось, но как человек прагматичный, он поступил на заочные подготовительные курсы Московского архитектурного института, и чтобы ближе познакомиться с избранной профессией, вышел на работу в проектный институт «Грозгипросельхозстрой», где окончательно понял, что сделал для себя правильный выбор.

Вторая попытка была результативной. Руководство Московского архитектурного института сразу заметило ответственного, дисциплинированного и целеустремленного студента, который серьёзно относился к учёбе и к общественной жизни института.

Бембулат ежегодно работал во многих краях России в студенческих строительных отрядах и освоил при этом многие рабочие профессии. Его назначили старостой группы, а через полтора года учебы секретарь парткома института настоял на том, чтобы его приняли в партию. По тем временам кадровая партийная политика в стране была построена так, что уже со студенческой скамьи выделяли более успешных и ответственных студентов и готовили их к руководящим должностям, а членство в партии было необходимым атрибутом для продвижения по карьерной лестнице.

Значимым завершением студенческой жизни Бембулата Дарсигова, несомненно, была его дипломная работа, выполненная в 1978 году. Чтобы было понятно читателям, в те годы выпускная работа была показателем полученных знаний, умений и навыков. Своим любимым «детищем», без тени смущения, Бембулат с гордостью называет свой дипломный проект «Промышленно-селитебный комплекс на трассе канала Тобольск —Амударья».

В те годы активно популяризировалась идея переброски сибирских вод в Аральское море, в целях интенсивного хозяйственного освоения республик Средней Азии. Для этого предполагалось строительство канала Тобольск — Амударья. Учитывая актуальность и огромные масштабы планируемых работ по строительству судоходного канала, Бембулат Баматович предложил разработку дипломного проекта «Промышленно-селитебного комплекса на трассе канала Тобольск — Амударья». Идея проекта заключалась в создании автономного поселения в сложных климатических условиях пустыни с использованием солнечной энергии. Огромная зеркальная стена в форме полукруга должна была не только защищать размещаемый на берегу канала архитектурный комплекс от солнечных лучей, но при этом генерировать мощь солнечных лучей на выработку элетро- и теплоэнергии, так необходимых для создания комфортных условий для работы и проживания. О серьезности идеи и ее воплощения в виде архитектурного проекта, разработанного Бембулатом, говорит и тот факт, что Сергей Петрович Капица, советский ученый-физик, ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное-невероятное», упомянул о данном дипломном проекте в одной из своих телепередач.

Дипломный архитектурный проект, который был подкреплен серьезной пояснительной запиской, получил отличную оценку комиссии, с рекомендацией поступления в аспирантуру, без положенной в те годы двухгодичной отработки, после получения диплома. Но отец настоял, чтобы сын вернулся на родину, о чем Бембулат никогда не сожалел, потому как был рядом с отцом, который ушел из жизни через полгода после возвращения сына домой — в декабре 1978 года.

Свою профессиональную деятельность Бембулат Дарсигов начал с июля 1978 года в качестве архитектора в институте «Чечинггражданпроект», которым руководил компетентный, грамотный специалист и руководитель Анатолий Иванович Липей. Это был головной институт в ЧИАССР по разработке проектов жилищно-гражданского назначения и градостроительной документации. Опыт, полученный здесь, стал хорошей стартовой площадкой для молодого специалиста. За четыре года он вырос с рядового архитектора до руководителя проектной группы и главного архитектора проектов многих объектов строительства в республике и Грозном.

В 1982 году Бембулата Дарсигова назначили на должность заместителя председателя Государственного комитета ЧИАССР по архитектуре и градостроительству (Госстроя ЧИАССР), потом первым заместителем и главным архитектором ЧИАССР. Некоторое время ему пришлось быть временно исполняющим обязанности председателя Госстроя. Это было напряженное время для молодого специалиста, но опыт был получен колоссальный, как и в последующие десять лет, которые он проработал заместителем компетентного и порядочного человека, возглавлявшего Госстрой ЧИАССР, заслуженного строителя СССР Тамерлана Муратовича Дидигова.

Одновременно с работой в Госстрое Бембулат Дарсигов занимался преподавательской деятельностью в Грозненском нефтяном институте, в том числе вел курсовые и дипломные проекты на строительном факультете.

С 1982 года Бембулат Баматович является членом Союза архитекторов СССР. С 1992 по 1993 год избирался председателем Чечено-Ингушского отделения Союза архитекторов РСФСР.

Подводя итоги творческой и профессиональной деятельности в Чечено-Ингушской Республике, Бембулат Баматович Дарсигов, как член Союза архитекторов СССР и России, председатель Чечено-Ингушского отделения Союза архитекторов РСФСР, первый заместитель руководителя Госстроя ЧИАССР, главный архитектор ЧИАССР, внес существенный вклад в развитие архитектуры и градостроительства Чечено-Ингушской Республики. Помимо работы в государственных органах власти, он осуществлял разработку и реализацию целого ряда творческих архитектурных проектов в городе Грозном, таких как протяженный каскадный жилой комплекс с предприятиями торговли и культурно-бытового обслуживания на проспекте Ленина, знакомый жителям Грозного как «лежачий небоскрёб», крытый рынок в Октябрьском районе города, инженерно-лабораторный корпус управления «Кавказтрансгаз», мечеть в районе центрального рынка, проекты застройки 5-го и 6-го микрорайонов и т. д.

У истоков становления республики и столицы Магас

В период становления Республики Ингушетия Бембулат стоял у истоков создания республиканских органов архитектуры и градостроительства.

В 1993 году по приглашению Тамерлана Муратовича Дидигова, на тот момент председателя правительства Республики Ингушетия, Бембулат Баматович переезжает в Ингушетию и назначается председателем Госкомитета Республики Ингушетия по архитектуре и строительству (Госстроя РИ).

— Это было время национального подъема, — говорит Бембулат Дарсигов, — когда все работали с большим вдохновением, потому как строили свою республику, отдавая все свои силы и возможности, получая при этом непередаваемое личное удовлетворение. Республика, созданная на основе трех аграрных районов, практически не имела топографо-геодезической, проектно-планировочной и градостроительной документации. Отсутствовала республиканская и муниципальная законодательная и нормативная база в области архитектуры и градостроительства. Было критически мало специалистов. Поэтому приходилось заниматься созданием практически с нуля документации по градостроительству и планированию территории республики, городов и сельских поселений, обеспечение их топографическими и инженерно-геологическими изысканиями, организации строительного и архитектурного надзора, решать многие вопросы в воссозданной республике.

Особое место в трудовой деятельности Бембулата Дарсигова занимает работа, связанная с проектированием и началом строительства столицы РИ. Это был один из главных атрибутов государственности Ингушетии. Было много рассуждений, в том числе в федеральном центре склонялись к мнению возвести столицу на основе одного из населенных пунктов республики. Руководству республики пришлось приложить большие усилия, чтобы решить вопрос создания столицы в виде нового городского образования. В новой истории России это был первый опыт создания города как республиканского административно-политического центра.

Бембулат Дарсигов принимал активное участие в этой работе в части разработки технико-экономических обоснований строительства новой столицы. «Строительство столицы на базе существующих поселений... признано нецелесообразным. Их проблемы так велики, что подвязать к ним столичные структуры в сжатые сроки просто невозможно», — писал тогдашний председатель Госстроя Бембулат Дарсигов (газета «Северный Кавказ», № 6, 1994 г.). «В Назрани все несуразно построено, и, чтобы превратить ее в столицу, пришлось бы сносить всё до фундамента», — говорил президент Ингушетии Р. Аушев в интервью «Комсомольской правде» 22 мая 1998 г.

Определяющим нормативным актом стал принятый 15 апреля 1994 г. Указ Президента Российской Федерации № 788 «О строительстве столицы Республики Ингушетия», которому в августе 1994 г. присвоили название — Магас.

— По заданию Госстроя РИ проектировщики сделали технико-экономическое обоснование на предложения республиканского руководства по месту размещения столицы там, где она сейчас строится, — рассказывает Бембулат Дарсигов.

Первый генеральный план ингушской столицы разработал авторский коллектив института РосНИПИурбанистики Санкт-Петербурга, в который входил Бембулат Дарсигов как главный архитектор республики. Генплан разрабатывался по заданию Минэкономики России в тесном сотрудничестве с Минстроем России и руководством республики. Главным инженером проекта была Галина Евгеньевна Сергачева, настоящий профессионал, специалист высокого уровня, стойкая женщина, бывшая блокадница, человек особой закалки. Семидесятилетняя Галина Сергеевна согласилась на поездку по руслу реки Сунжа — верхом на броне БТРа. Время было неспокойное, а надо было осмотреть площадку строительства.

На строительстве новой столицы было задействовано много других достойных специалистов-проектировщиков со многих регионов страны и даже зарубежья, привлеченных Бембулатом Дарсиговым к работе, с учетом совместной работы в прежние годы. Был создан большой творческий коллектив единомышленников, который разработал всю необходимую проектно-сметную и градостроительную документацию для начала застройки города. Функции заказчика выполнял Госстрой РИ. В том числе был подписан контракт и начато финансирование по строительству источников водозабора и водоснабжения новой столицы.

В должности председателя Госстроя РИ Бембулат Дарсигов проработал до 1997 г. Затем в связи с началом активной работы по застройке новой столицы и созданием дирекции по строительству Магаса его назначали указом президента РИ на должность главного архитектора дирекции.

— В этот период шла подготовка и разработка проектной документации пускового комплекса первой очереди застройки Магаса — здания парламента, правительства и администрации республики, эскизные проекты которых были сделаны мною, — говорит Бембулат Баматович, — они до сих пор хранятся в моём личном архиве.

В дальнейшем с 1998 года по 2002 год Бембулат Дарсигов занимал различные должности в системе Зоны экономического благоприятствования: вице-президента ЗАО МФПО, начальника и генерального директора строительных организаций Ингушетии (СМУ, ДСК, БОАХАМ).

С 2002 по 2008 год Бембулат Баматович работал заместителем, а затем первым заместителем министра строительства РИ. С ноября 2008 по июль 2011 года — председателем вновь созданного Комитета Республики Ингушетия по архитектуре и градостроительству.

Подытоживая сказанное, следует отметить ещё раз, что Бембулат Дарсигов, заслуженный строитель Республики Ингушетия, председатель Госкомитета по архитектуре и градостроительству Республики Ингушетия, внес большой вклад в создание республиканских органов архитектуры и градостроительства, обеспечение республики документами территориального планирования и градостроительного развития. Неоценимо его участие в подготовке документов по определению места размещения и проектной документации на строительство столицы Республики Ингушетия, их защита и утверждение в федеральных органах власти; его непосредственное творческое участие и руководство разработкой генерального плана и застройки города Магаса, в качестве члена авторского коллектива, а также авторство архитектурных проектов зданий администрации президента РИ, правительства и парламента РИ.

Бембулат Дарсигов принимал участие в проектировании и строительстве зданий федеральных органов власти в г. Магасе, таких как Налоговая инспекция РИ, Наркоконтроль РИ, Управление Центрального банка РФ по РИ, а также физкультурно-оздоровительных комплексов в селениях Галашки, Кантышево, в г. Малгобеке и других значимых объектов.

Бембулат Дарсигов — заслуженный строитель Республики Ингушетия (2000). Награждён знаком отличия профессиональных архитекторов — «Кентавр» (2007); почетным знаком «Строительная слава» (2009).

Семья: супруга Аза Аюповна Азоева, врач-терапевт. Дети: старший сын Зураб — подполковник, работает в управлении внутренних дел по Ленинградской области и городу Санкт-Петербург; младший сын Рустэм — специалист в области защиты информационных систем; дочь Дана — врач. Все дети живут и работают в Санкт-Петербурге. Сам Бембулат Дарсигов живёт с супругой в г. Магасе.

Бембулата Дарсигова всегда отличали честность, принципиальность и приверженность к традициям.

— В своей профессиональной деятельности я старался вложить в объекты строительства и архитектуры три обязательных качества, выделенных величайшим древнеримским архитектором и ученым Марком Витрувием, — говорит Бембулат Дарсигов. — Это польза, прочность, красота.