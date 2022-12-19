Юбилей

Целая эпоха

Берс Евлоев: «Главный принцип в работе ГТРК «Ингушетия» — «не навреди»

0

«Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами...» — писал поэт. И все мы (по крайней мере — думающая часть) понимаем, о чем речь. К счастью, (вопреки укрепившемуся мнению, что поэты у нас считаются, чуть ли не носителями истины) ей возражает другая крылатая фраза, приписываемая Цицерону: «Нет правил без исключения». Пример? Организаторскому таланту и журналистскому дару нынешнего директора филиала ВГТРК ГТРК «Ингушетия» Берса Евлоева удалось-таки пробиться сквозь рукотворные тернии к признанию его способностей благодаря...своему феноменальному трудолюбию.

Будучи знакомым с ним четверть века, съев, что называется, пуд соли по извилистым журналистским тропам могу с убеждением сказать: упомянутые таланты не смогли бы пробиться к свету без наличия у него этой характерной черты. Пусть это и прозвучит высокопарно, но, именно, его «двужильность, умение чувствовать важность времени, «не думать о секундах свысока», позволяет ему не сворачивать с правильной дороги в жизни. Мы общаемся с ним в его кабинете за чашкой чая, а повод — 30-летие первого выхода в телеэфир возглавляемой им телерадиокомпании.

— Берс, тридцать лет по историческим меркам — всего лишь миг. Для нашей же молодой республики — это целая эпоха. Какое место, по-твоему, в этом отрезке времени занимает ГТРК «Ингушетия»?

— Уверен, что самое заметное. Наши старшие, прошедшие сквозь огонь жестоких испытаний, могли лишь мечтать о существовании собственного телевидения и радио, с жадностью «глотали» редкую информацию о наших земляках и родном крае. Сегодня, тот информационный голод обернулся «перееданием», нередко — фейковым. Людей постепенно отучают разбираться, где правда, а где ложь, что такое хорошо и плохо. Главное — финансовая, материальная польза от дела. Деньги правят миром, став кумиром общества, вокруг которого вращаются все сферы жизни: политика, спорт, искусство. Их культивируют, они определяют кому жить, а кому уходить на покой в информационной сфере. Единственное спасение не утонуть в этом океане информационного шторма — обращение к традициям, выдержавшим испытание временем. Именно, этого пути мы и пытаемся придерживаться в своей работе. Пусть называют нас ортодоксами, противниками всего нового и т.п. Совершенствоваться можно и следуя традициям.

— Ну, называть тебя противником новшеств — это надо иметь извращенное воображение...

— Не подумай, что я имею что-то против денег. Дело в том, что их у нас... просто нет (смеется). Хватает лишь на зарплату, иногда — премию. Слава богу, что в нашей команде работают настоящие подвижники профессии, энтузиасты, которых, прежде всего, интересует результат их труда, то, как их слово отзовется в сердцах зрителей и слушателей, а созданный продукт впечатлит. Кто-то возразит, что разве не нормально для человека работать ради комфорта и удовлетворения своих личных запросов? Отвечу, что нормально. Но, только благодаря бескорыстным людям мир еще не провалился в тартарары. Впрочем, это уже философия, которая сегодня мало кого пронимает...

— Получается, что известное выражение «информация — это самый дорогой товар» — это не про вас?

— Товар — в смысле деньги? Ну, здесь нет противоречия. Безусловно, в сегодняшнем мире владеть информацией — это значит владеть положением, ситуацией. Иметь свежую новость — значит быть первым. Часто мы, журналисты, прибегаем к разным способам добычи информации, но главное — чтобы законным путем. Далее возникает вопрос как использовать ее во благо. К сожалению, многие не задумываются какие последствия может нести информация. Ведь она может вызвать волнение, тревогу, панику или наоборот — насмешки. Значит журналистам надо брать на себя ответственность, слушать свою совесть, чтобы распорядиться информацией так, чтобы не навредить ни себе, ни государству, ни людям. Поэтому принцип «Не навреди» служит главным правилом в нашей работе. Конечно, молчать, обходить острые темы легче и безопаснее, но это неправильно. Да и добывать информацию сегодня становится все сложнее, особенно от разных пресс — служб. Поэтому я делюсь с коллегами своим опытом, способами ее выуживания от источников.

— Как в компании обстоят дела с кадрами?

— Если скажу, что штат полностью укомплектован квалифицированными кадрами — погрешу против истины. К огромному сожалению, здесь ощущается дефицит. Ситуацию изменило бы наличие школы подготовки специалистов для СМИ. Но, ее, увы, в республике пока нет. Отправляем сотрудников на стажировку. Наших ребят «подтягивали» в профессии коллеги из Ростова-на-Дону, Ставрополя, приезжали и сюда для обучения специалисты из Москвы. Беда с текучестью кадров, особенно среди молодежи, потому что на нашу зарплату можно найти работу гораздо легче. А здесь огромная ответственность, нужно в назначенную секунду выдать свой материал, хотя в любом случае окончательную ответственность несет директор.

К счастью, остаются старые работники, которые передают опыт, и эта преемственность позволяет нам двигаться дальше. Да и среди молодежи есть таланты, которые на лету все схватывают. Но, чтобы добиться мастерства необходимо время. На должности телеоператора или звукорежиссера мы берем с условием, что у ребят есть желание работать. А вот для журналистской работы нужен талант. Можно хоть десять вузов окончить в этом направлении, но если, как говорится, бог не поцеловал, то бесполезно пытаться научиться. Это, отнюдь, не значит, что в учебном заведении ничего не дают, что ты пришел к нам, весь такой талантливый и начал выдавать шедевры. Нет, конечно: в вузе дают знания, без которых ты не станешь профессионалом в журналистике. И еще важно постоянно самосовершенствоваться, искать свой стиль, по которому тебя будут узнавать и ценить. Иногда, приходят молодые люди, показывают дипломы об окончании солидных журналистских вузов, приносят интересные материалы.

Я говорю им: давайте сразу же на берегу договоримся: если вы писали не сами, то, когда начнете работать этот обман моментально всплывет. Некоторые думают, что кто-то за них будет писать, на выезд им со съемочной группой, якобы, не разрешают родственники, замужних — тем более. Все хотят быть дикторами. Они не знают, что диктор — это «мертвая профессия», ее уже нет, есть ведущие, которые сами готовят подводки и тесты. Я, конечно, понимаю, что зарплата у нас не ахти какая, поэтому разрешаю параллельно еще где-то работать не в ущерб основной деятельности. Мы же помним себя, как в нескольких местах работали, как по полгода не получали зарплату, работали по 14 — 15 часов в сутки.

Вообще с творческими людьми очень сложно работать, приходится на что-то закрывать глаза, понимая «тонкости натуры» нашего брата. Однако, есть вещи, которые нельзя игнорировать и тогда приходится принимать сложные кадровые решения. Да, тяжело, но другого выхода нет: иначе подставляешь весь коллектив.

— Все условия имеются для полноценной работы?

— В 2016 году наша компания перешла на цифровое эфирное телевидение, пройдя полное техническое переоснащение. Жители республики могут бесплатно смотреть цифровые программы ГТРК «Ингушетия» на каналах «Россия-1», слушать местные локальные новости на радиостанции «Радио России Ингушетия». У нас теперь новое оборудование, современные камеры. Линейный монтаж, кассеты — все это уже в прошлом. Коллектив, честно скажу, уже сложился, не было ни одного срыва при мне. А я здесь работаю, почти 12 лет. У нас ежедневно по 12 — 15 выездов семи съёмочных групп. К слову, на юбилей нам головное предприятие подарило два автомобиля. Одним словом — грех жаловаться, созданы все условия для качественной оперативной работы. Конечно, нет предела совершенству. В том числе и по креативу. Так, мы пытаемся создавать новые, востребованные временем и нашими зрителями проекты. Как, например, проект «Сув», рассказывающий о лучших представительницах прекрасного пола ингушского общества.

К слову, это первое реалити-шоу на нашем телевидении. Пришлось выслушать немало критики по его содержанию, однако, больше было положительных отзывов. Прежде всего — от наших диаспор. В конце концов мы его закрыли. Но, только из-за финансовых проблем. Надеюсь, что подобные идеи еще найдут свое воплощение в эфире. У нас есть свой ютюб-канал и телеграм-каналы с десятками тысяч подписчиков, ищем другие методы привлечения зрителей и подписчиков. Единственное — нет спонсоров. Состоятельные люди, почему-то не желают помогать своей родной телерадиокомпании. И это обидно. Но...Не смертельно.

— Юбилей праздновать собираетесь?

— Конечно. Но, памятуя об общей ситуации, решили скромнее провести это мероприятие. Пригласим друзей, своих ветеранов — тех, кто стоял у истоков и которым пришлось труднее всех, когда приходилось ютиться в приспособленном помещении, не было нормальной техники, транспорта, связи. Я искренне благодарен им и тем, кто до сих пор в строю. Они настоящие патриоты Ингушетии. Увы, многих уже нет среди нас. А это ни много ни мало 44 человека. Прочитаем мовлид по ним. Будут награды, благодарности, подарки. Приятным моментом станет торжественное открытие музея телевидения и радио, под который мы отвели уголок в фойе. Там будут оборудования, достойно отслужившие свой срок, архивные документы, фотографии. В общем, приглашаю на праздник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В прокуратуре Ингушетии действует «горячая линия» по вопросам теплоснабжения
В рамках программы профориентации школьники Ингушетии посещают предприятия республики
В Ингушетии 200 абонентов заключили договоры о реструктуризации долга за потребленный газ
Жители села Экажево поблагодарили Минавтодор Ингушетии за новую дорогу
Председатель регионального отделения СЖР Шамсудин Боков поздравил коллектив ГТРК «Ингушетия» с 30-летием
Боец ММА Селем Евлоев одержал победу на международном турнире ACA 149
Ингушские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований
Русский театр Ингушетии представил спектакль «Доходное место» по пьесе Островского
На жителя Ингушетии заведено дело за самовольное подключение к нефтепроводу
Ингушские профессиональные кикбоксеры выиграли свои поединки на турнире RAGE ARENA 8
Ингушский спортсмен Башир Джаутханов завоевал два «золота» на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Главное

Яндекс.Метрика

 