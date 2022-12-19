Будучи знакомым с ним четверть века, съев, что называется, пуд соли по извилистым журналистским тропам могу с убеждением сказать: упомянутые таланты не смогли бы пробиться к свету без наличия у него этой характерной черты. Пусть это и прозвучит высокопарно, но, именно, его «двужильность, умение чувствовать важность времени, «не думать о секундах свысока», позволяет ему не сворачивать с правильной дороги в жизни. Мы общаемся с ним в его кабинете за чашкой чая, а повод — 30-летие первого выхода в телеэфир возглавляемой им телерадиокомпании.

— Берс, тридцать лет по историческим меркам — всего лишь миг. Для нашей же молодой республики — это целая эпоха. Какое место, по-твоему, в этом отрезке времени занимает ГТРК «Ингушетия»?

— Уверен, что самое заметное. Наши старшие, прошедшие сквозь огонь жестоких испытаний, могли лишь мечтать о существовании собственного телевидения и радио, с жадностью «глотали» редкую информацию о наших земляках и родном крае. Сегодня, тот информационный голод обернулся «перееданием», нередко — фейковым. Людей постепенно отучают разбираться, где правда, а где ложь, что такое хорошо и плохо. Главное — финансовая, материальная польза от дела. Деньги правят миром, став кумиром общества, вокруг которого вращаются все сферы жизни: политика, спорт, искусство. Их культивируют, они определяют кому жить, а кому уходить на покой в информационной сфере. Единственное спасение не утонуть в этом океане информационного шторма — обращение к традициям, выдержавшим испытание временем. Именно, этого пути мы и пытаемся придерживаться в своей работе. Пусть называют нас ортодоксами, противниками всего нового и т.п. Совершенствоваться можно и следуя традициям.

— Ну, называть тебя противником новшеств — это надо иметь извращенное воображение...

— Не подумай, что я имею что-то против денег. Дело в том, что их у нас... просто нет (смеется). Хватает лишь на зарплату, иногда — премию. Слава богу, что в нашей команде работают настоящие подвижники профессии, энтузиасты, которых, прежде всего, интересует результат их труда, то, как их слово отзовется в сердцах зрителей и слушателей, а созданный продукт впечатлит. Кто-то возразит, что разве не нормально для человека работать ради комфорта и удовлетворения своих личных запросов? Отвечу, что нормально. Но, только благодаря бескорыстным людям мир еще не провалился в тартарары. Впрочем, это уже философия, которая сегодня мало кого пронимает...

— Получается, что известное выражение «информация — это самый дорогой товар» — это не про вас?

— Товар — в смысле деньги? Ну, здесь нет противоречия. Безусловно, в сегодняшнем мире владеть информацией — это значит владеть положением, ситуацией. Иметь свежую новость — значит быть первым. Часто мы, журналисты, прибегаем к разным способам добычи информации, но главное — чтобы законным путем. Далее возникает вопрос как использовать ее во благо. К сожалению, многие не задумываются какие последствия может нести информация. Ведь она может вызвать волнение, тревогу, панику или наоборот — насмешки. Значит журналистам надо брать на себя ответственность, слушать свою совесть, чтобы распорядиться информацией так, чтобы не навредить ни себе, ни государству, ни людям. Поэтому принцип «Не навреди» служит главным правилом в нашей работе. Конечно, молчать, обходить острые темы легче и безопаснее, но это неправильно. Да и добывать информацию сегодня становится все сложнее, особенно от разных пресс — служб. Поэтому я делюсь с коллегами своим опытом, способами ее выуживания от источников.

— Как в компании обстоят дела с кадрами?

— Если скажу, что штат полностью укомплектован квалифицированными кадрами — погрешу против истины. К огромному сожалению, здесь ощущается дефицит. Ситуацию изменило бы наличие школы подготовки специалистов для СМИ. Но, ее, увы, в республике пока нет. Отправляем сотрудников на стажировку. Наших ребят «подтягивали» в профессии коллеги из Ростова-на-Дону, Ставрополя, приезжали и сюда для обучения специалисты из Москвы. Беда с текучестью кадров, особенно среди молодежи, потому что на нашу зарплату можно найти работу гораздо легче. А здесь огромная ответственность, нужно в назначенную секунду выдать свой материал, хотя в любом случае окончательную ответственность несет директор.

К счастью, остаются старые работники, которые передают опыт, и эта преемственность позволяет нам двигаться дальше. Да и среди молодежи есть таланты, которые на лету все схватывают. Но, чтобы добиться мастерства необходимо время. На должности телеоператора или звукорежиссера мы берем с условием, что у ребят есть желание работать. А вот для журналистской работы нужен талант. Можно хоть десять вузов окончить в этом направлении, но если, как говорится, бог не поцеловал, то бесполезно пытаться научиться. Это, отнюдь, не значит, что в учебном заведении ничего не дают, что ты пришел к нам, весь такой талантливый и начал выдавать шедевры. Нет, конечно: в вузе дают знания, без которых ты не станешь профессионалом в журналистике. И еще важно постоянно самосовершенствоваться, искать свой стиль, по которому тебя будут узнавать и ценить. Иногда, приходят молодые люди, показывают дипломы об окончании солидных журналистских вузов, приносят интересные материалы.

Я говорю им: давайте сразу же на берегу договоримся: если вы писали не сами, то, когда начнете работать этот обман моментально всплывет. Некоторые думают, что кто-то за них будет писать, на выезд им со съемочной группой, якобы, не разрешают родственники, замужних — тем более. Все хотят быть дикторами. Они не знают, что диктор — это «мертвая профессия», ее уже нет, есть ведущие, которые сами готовят подводки и тесты. Я, конечно, понимаю, что зарплата у нас не ахти какая, поэтому разрешаю параллельно еще где-то работать не в ущерб основной деятельности. Мы же помним себя, как в нескольких местах работали, как по полгода не получали зарплату, работали по 14 — 15 часов в сутки.

Вообще с творческими людьми очень сложно работать, приходится на что-то закрывать глаза, понимая «тонкости натуры» нашего брата. Однако, есть вещи, которые нельзя игнорировать и тогда приходится принимать сложные кадровые решения. Да, тяжело, но другого выхода нет: иначе подставляешь весь коллектив.

— Все условия имеются для полноценной работы?

— В 2016 году наша компания перешла на цифровое эфирное телевидение, пройдя полное техническое переоснащение. Жители республики могут бесплатно смотреть цифровые программы ГТРК «Ингушетия» на каналах «Россия-1», слушать местные локальные новости на радиостанции «Радио России Ингушетия». У нас теперь новое оборудование, современные камеры. Линейный монтаж, кассеты — все это уже в прошлом. Коллектив, честно скажу, уже сложился, не было ни одного срыва при мне. А я здесь работаю, почти 12 лет. У нас ежедневно по 12 — 15 выездов семи съёмочных групп. К слову, на юбилей нам головное предприятие подарило два автомобиля. Одним словом — грех жаловаться, созданы все условия для качественной оперативной работы. Конечно, нет предела совершенству. В том числе и по креативу. Так, мы пытаемся создавать новые, востребованные временем и нашими зрителями проекты. Как, например, проект «Сув», рассказывающий о лучших представительницах прекрасного пола ингушского общества.

К слову, это первое реалити-шоу на нашем телевидении. Пришлось выслушать немало критики по его содержанию, однако, больше было положительных отзывов. Прежде всего — от наших диаспор. В конце концов мы его закрыли. Но, только из-за финансовых проблем. Надеюсь, что подобные идеи еще найдут свое воплощение в эфире. У нас есть свой ютюб-канал и телеграм-каналы с десятками тысяч подписчиков, ищем другие методы привлечения зрителей и подписчиков. Единственное — нет спонсоров. Состоятельные люди, почему-то не желают помогать своей родной телерадиокомпании. И это обидно. Но...Не смертельно.

— Юбилей праздновать собираетесь?

— Конечно. Но, памятуя об общей ситуации, решили скромнее провести это мероприятие. Пригласим друзей, своих ветеранов — тех, кто стоял у истоков и которым пришлось труднее всех, когда приходилось ютиться в приспособленном помещении, не было нормальной техники, транспорта, связи. Я искренне благодарен им и тем, кто до сих пор в строю. Они настоящие патриоты Ингушетии. Увы, многих уже нет среди нас. А это ни много ни мало 44 человека. Прочитаем мовлид по ним. Будут награды, благодарности, подарки. Приятным моментом станет торжественное открытие музея телевидения и радио, под который мы отвели уголок в фойе. Там будут оборудования, достойно отслужившие свой срок, архивные документы, фотографии. В общем, приглашаю на праздник.