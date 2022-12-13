Но, когда Отечеству плохо, именно они первыми становятся на пути зла, превращаясь мгновенно в героев. О них мы сегодня пишем и рассказываем. Иногда они сами рассказывают о себе.

Так, пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии запустила цикл статей о людях, которыми по праву гордятся не только сослуживцы, но и все, чья жизнь связана с войсками правопорядка. Путь солдата — полная опасностей дорога, на которой необходимы самообладание, сила духа, верность своему долгу. Этот путь от начала и до конца прошел руководитель Ингушского регионального отделения общероссийской организации «Ветераны боевых действий России», участник контртеррористической операции на территории Чечни Беслан Илиев. Вот его рассказ, опубликованный нашими коллегами.

«С детства мечтал стать военным. Мой отец был пожарным, часто рисковал собой, спасая людей на бедствиях. Глядя на него — строгого, выдержанного, смелого, я, будучи мальчишкой, думал: вот оно, дело для настоящего мужчины. Только отец сражался с огнем, а я готовился к военной службе, на которой тоже приходится рисковать жизнью ради других, выполняя боевую задачу. Видел себя только на этом поприще, поэтому призыва на «срочку» ждал даже с нетерпением — ведь это был первый шаг на пути к мечте.

Наконец-то оказавшись в армии, я понял: здесь мое место. Освоился быстро, обязанности военнослужащего исполнял добросовестно, так, чтобы не пришлось краснеть родителям и землякам. Особенно высоких результатов достиг в стрельбе, меня часто ставили в пример сослуживцам. Дисциплина, порядок, боевое товарищество — в строю я чувствовал себя как рыба в воде.

Но вот служба кончилась, я вернулся домой. Некоторое время поработал водителем в совхозе, а потом сказал себе: дальше так не пойдет. Я нужен там. В армии я не только приобрел необходимую выучку, но и окончательно решил, что мой путь — защита правопорядка и сограждан. Так в 1995-м я устроился в органы внутренних дел, через несколько лет перевелся во внутренние войска, в Назрановский полк владикавказского соединения. В разгаре был вооруженный конфликт в Чечне. Я думал о том, что нахожусь на своем месте, там, где и должен быть.

...Когда раздался тот звонок, я сразу подумал, что ничего хорошего он не предвещает. Так и вышло: поступила информация, что ночью боевики планируют нападение на блокпост, что находился на границе Чечни и Ингушетии. Группу, в составе которой был и я, направили для разведки местности и помощи сотрудникам поста. Мы остановились на возвышенности неподалеку. Вскоре один из нас заметил, как со стороны Ингушетии в Чечню в объезд поста через поле на большой скорости движутся два автомобиля. Решили задержать их на мосту канала Алхачурский. Когда мы с командиром вышли на дорогу, находившиеся в машинах развернули их поперек и открыли огонь. Мы были готовы к этому и, рассредоточившись, открыли ответный огонь. Перестрелка продолжалась недолго, затем они развернулись и поехали обратно.

Действовать нужно было незамедлительно. Доложив о случившемся в РОВД и запросив подкрепление с блокпоста, мы начали преследование. Боевики прекрасно понимали, что ждет их в скором времени, и решили идти до конца. Наткнувшись в поле на одиноко стоявший дом, они укрылись в нем, взяв в заложники хозяйку и двух ее детей. В это же время по рации передали, что в селе Майское бандгруппой на двух машинах похищены двое сотрудников ДПС. Теперь у них было пять заложников.

Мы окружили дом. Понимая, что находятся в отчаянном положении, боевики потребовали переговоры. Пока они шли, по рации нам передали, что подкрепление прибудет через десять минут, но на этой же волне были и сами преступники, которые услышали сообщение. Тон переговоров тут же изменился: боевики требовали отпустить их, иначе они вступят в бой, но перед этим расстреляют заложников. В таких случаях самое главное — спасти людей, которым не посчастливилось оказаться на пути вооруженных отморозков. Тем более в тот момент среди них были дети!

Командир предложил боевикам освободить заложников и сдать оружие, взамен гарантировал, что их отпустят. Они согласились. Моей группе было приказано забрать заложников и оружие, после чего вернуться на блокпост. Задачу мы выполнили. А тех боевиков позже нейтрализовали наши коллеги.

Впоследствии я не раз участвовал в спецоперациях по задержанию боевиков, и всегда старался «брать» их живыми — чтобы они выдали, где скрываются подельники и другие банды. Через несколько лет после освобождения заложников я нес службу на административной границе, когда поступила информация, что через блокпост на чечено-ингушской границе прорвалась банда на угнанной машине. При попытке задержать преступников был застрелен офицер милиции. Наша группа начала преследование. Догнав их на территории Чечни, открыли огонь. Один из боевиков, получив ранение, остался в машине, двое других, отстреливаясь, скрылись в лесу. Мы шли за ними пять километров, ведя беспокоящий огонь, чтобы захватить подонков живьем. Задержали их неподалеку от Горагорска. Все трое были переданы правоохранительным органам.

Позже были боевые действия в селах Галашки, Верхний Алкун, отражение нападения бандформирований Басаева на Ингушетию. После каждой операции я задавал себе вопрос: все ли сделал правильно, так, как того требовал мой долг солдата?

В 2014 году я вышел в отставку. За годы службы был отмечен наградами, в том числе медалью Жукова, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе», многими другими. Но гордился всегда не регалиями, а тем, что сумел достойно выполнить возложенные на меня обязанности. Тогда, в 2014-м, думал: поживу себе спокойно, побуду наконец с семьей — я многодетный отец, у меня пятеро детей. Все-таки за плечами непростое время, о многом до сих пор вспоминать тяжело. Однако вскоре понял, что сидеть без дела «на гражданке» не могу. И в 2018-м возглавил Ингушское республиканское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ветераны боевых действий России». Там нашел единомышленников, тех, кто сам сталкивался с тем, через что прошел я.

Когда под эгидой Росгвардии стали образовываться отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена», от территориального управления ведомства мне поступило предложение представить свою кандидатуру для рассмотрения на должность председателя регионального отделения. Было приятно, что такую ответственность доверяют мне, и так я открыл для себя новую деятельность. Считаю, что патриотическое воспитание молодежи очень важно, ведь от того, с какими ценностями и ориентирами вырастут дети, зависит будущее страны, а значит — и каждого из нас. Поэтому данным направлением занимаюсь, не жалея сил, как когда-то не жалел себя ради воинского долга.

Сыновья в выборе профессии пока единодушны: каждый хочет стать военным. Просят помочь освоить азы этого дела, и я потихоньку передаю им свои знания и опыт, а также учу, что нет ничего невозможного — это правило, которому я следовал с первого дня службы. Нет ничего невозможного, когда перед тобой стоит боевая задача, когда есть долг, который нужно выполнить. Мальчики должны это усвоить. И если они решат связать себя со службой Отечеству, я всегда их поддержу".