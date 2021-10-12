Но надо понимать, что любому государству необходимо осуществлять учет населения, чтобы государственные структуры могли эффективно выполнять свои функции. Это дело представителей государственной власти. А обязанность каждого гражданина участвовать в делах государства. Перепись — хоть и дело добровольное, но человек с гражданской позицией, понимая значимость итогов этой работы, должен принять в ней участие и привлечь к этому своих родных и знакомых.

Там нет вопросов, затрагивающих национальную честь, религию, достоинство человека. Спрашивают про возраст, национальность, семейное положение, образование, доходы, жилищные условия. По итогам переписи власти получают подробную информацию о том, как живут граждане. Кроме того, она помогает уточнить информацию, которую статистики получают от разных ведомств. Например, так можно проверить данные загсов о людях, которые состоят в браке. Данные о национальности подскажут, какие коренные народы нуждаются в поддержке, какие народы находятся на грани исчезновения. По итогам переписи они могут получить государственную поддержку. Информация от безработных поможет понять, что нужны новые программы по созданию рабочих мест. Пенсионеры, сообщив о низких доходах, дадут государству сигнал, что необходимо повышать пенсии.

Государству важны сведения обо всех россиянах: занятых, безработных, бедных и живущих в достатке, пожилых и молодых и т. д. Цифры эти помогут выстроить линию по дальнейшему развитию общества, чтобы поднять нашу экономику, социальную сферу, исследовать рынок труда в разных районах, миграцию населении. Например, тот факт, что люди массово переезжают на другое место жительства из-за работы, будет свидетельствовать о том, что надо строить на этой территории новые предприятия и развивать там сферу услуг.

Большое значение имеют ответы каждого человека, потому как перепись — это общенациональное мероприятие.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года — на большей части территории России, и до 8 ноября — на портале «Госуслуги». Пройти перепись можно тремя способами: традиционным — когда переписчик приходит домой, самостоятельно на портале «Госуслуги» или в переписном пункте (обычно в МФЦ). Переписчики будут одеты в специальную форму и предъявят официальное удостоверение.