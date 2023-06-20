«Про «Добро. Центр» мы узнали из журнала «Добро». Это видеопроект Ассоциации волонтерских организаций. Поехать очно защищать проект у нас не получилось, мы защищали онлайн, получили хорошие оценки и стали частью социальной франшизы «Добро. Центр», — рассказывает председатель Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» Адам Сагов. — Два раза в год объявляется конкурс о запуске акселерации. Для этого нужно дождаться информации, зарегистрироваться в портале «Добро РФ», затем подать подробную заявку и пройти небольшой образовательный курс. По итогам организаторы решают допускать ли ту или иную команду до основной акселерации».

Команда Адама Сагова успешно провела всю необходимую работу, получив возможность пройти акселерацию.

«Сама акселерация состоит из почти двухмесячных образовательных курсов, в которых рассматриваются различные аспекты работы «Добро. Центров» с участием различных спикеров. Мы также успешно прошли этот образовательный курс. Далее было необходимо подготовить проектную работу о целях, задачах, имеющихся ресурсах будущего «Добро. Центра».

Отдельное внимание уделяется взаимодействию центра с другими организациями и объединениями.

«В нашем проекте четыре основных направления: взаимодействие с органами государственной власти, в основном это муниципалитеты, университеты и колледжи, комитет по делам молодёжи и некоммерческие организации», — говорит Адам Сагов.

В этом году Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» исполняется 30 лет. Все эти годы при поддержке органов государственной власти и неравнодушных людей организация помогает незрячим и слабовидящим.

«Во многих наших проектах волонтёры принимают участие, помогая организовывать мероприятия и оказывать другие виды помощи. Мы довольно давно сотрудничаем с другими волонтерскими организациями и группами и поэтому давно задумались о том, что нужно эту работу систематизировать», — рассказывает общественник.

В прошлом году их команда организовала группу волонтеров, в которой на сегодняшний день состоит около 50 человек, активно принимающих участие в деятельности организации.

«Сделано много, но предстоит сделать еще больше. И в этом нам нужна помощь окружающих. Вместе, с дозволения Всевышнего, мы сможем добиться позитивных перемен. Как и у большинства некоммерческих организаций, нам всегда не хватает ресурсов. Социальная франшиза «Добро. Центр» даёт большие возможности для развития и популяризации волонтёрского движения. Для нас это доступ к CRM-системе и другим сервисам платформы «ДОБРО. РФ», образовательные программы, включая доступ к базе знаний эффективных практик», — делится председатель Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых».

Помимо этого, Адам Сагов отмечает возможность поддерживать связь с единомышленниками и экспертами для обмена опытом, а также возможность использовать проверенную на практике эффективную программу мотивации граждан, участвующих в волонтёрских и социальных проектах.

«Наша команда обладает опытом организации волонтерского сопровождения социокультурных, физкультурно-оздоровительных и просветительских мероприятий и проектов в области поддержки людей с ОВЗ. В настоящее время в нашу волонтерскую группу входит свыше 50 человек. С помощью «Добро. Центра» мы хотим запустить системную и более профессиональную работу по популяризации волонтерства среди обычных людей, организовать подготовку и обучение не только по сопровождению людей с ОВЗ, но и по другим актуальным направлениям».

«Добро. Центр» в Ингушетии будет предоставлять волонтерам помещение для проведения мероприятий, оргтехнику, видео- и фотооборудование, интернет, информационное сопровождение для проведения мероприятий. В рамках социальной площадки на базе Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» ингушские активисты планируют проводить различные образовательные семинары, курсы и лекции.

«Проектный менеджмент в социальной сфере, система мотивации для волонтеров, различные юридические аспекты, которые мы будем разъяснять волонтерским инициативным группам, помогать продвигаться в медиапространстве, оказывать информационное сопровождение и другое», — говорит Адам Сагов.

Ингушскими общественниками руководит желание развивать культуру волонтёрства в регионе. Для команды «Добро. Центра» в Ингушетии важно, чтобы волонтёры могли получить не только моральное удовлетворение от сотрудничества с ними, но и новые знания и компетенции, приобрести позитивный опыт и расширить свои социальные связи.

«В нашем проекте важную часть занимает команда. Ребята из нашей команды имеют хороший опыт и знания. Они стабильно проходят различные семинары и курсы по своим направлениям. Кто-то отвечает за финансы и бухгалтерский учёт, кто-то за спорт, кто-то за проектный менеджмент, кто-то за социокультурную реабилитацию и так далее. Самое главное, что у нас есть опыт и знания, и мы бы хотели поделиться ими с теми людьми, которые хотят к лучшему менять мир вокруг. С активными неравнодушными людьми, которые хотят решать социально значимые проблемы и внести свой вклад в развитие нашего региона», — отмечает Адам Сагов.