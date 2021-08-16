Безвременная кончина бывшего спикера парламента Ингушетии Махмуда Сакалова

Труд Махмуда Сакалова не раз отмечался высокими наградами: орденом Почета (2004 год), Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (2004 год), орденом «За заслуги» (2005 год), знаком отличия «Парламент России» (2006 год), нагрудным знаком «210 лет Российской фельдъегерской связи», орденом «Слава нации» (2006 год), Почетной грамотой Совета судей Республики Ингушетия (2007 год), орденом «Ивана Калиты» (2008 год), почетным знаком «90 лет пограничным войскам» (2009 год), а также Почетной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Кончина Махмуда Сакалова — это большой удар по его родным, близким, коллегам.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия», региональное отделение Союза журналистов РФ выражают искренние соболезнования по поводу безвременной кончины Махмуда Султановича. Дала гешт долда цунна!