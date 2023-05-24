Они напомнили, что до первой волны санкций в 2014 году российская экономика демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших экономик мира, однако сейчас возросшее число санкций увеличило нагрузку на экономический сектор. А еще авторы обращения ссылаются зачем-то на опыт Великой Отечественной войны, когда граждане трудились в тылу и по шесть, и по семь дней в неделю.

«Экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее, в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — говорится в письме бизнес-патриотов.

Стоит отметить, что после войны для восстановления страны продолжалась 42-часовая шестидневная рабочая неделя с семичасовым рабочим днем. Нынешняя 40-часовая пятидневка существует с 1967 года, хотя в действующей редакции Трудового кодекса ее жесткого закрепления нет.

Инициатива уже вызвала споры, как и уместность исторических аналогий. Так, в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что вводить шестидневку работодатели могут и сейчас. Но это предполагает согласие работников и дополнительную оплату за сверхурочный труд, а без их согласия — только в ситуациях, описанных в Трудовом кодексе: при чрезвычайных ситуациях и т. п. Здесь также считают, что ссылки авторов инициативы на Великую Отечественную войну некорректны, так как СВО отличается по статусу.

К слову, в конце марта 2023 года ФНПР выступила с предложением, напротив, укоротить рабочую неделю. Аргументы следующие: хороших рабочих мест мало, претендентов на них много. Значит, мол, нужно сократить рабочее время, чтобы разделить ставку без потери зарплаты между несколькими работниками. А ещё два года назад зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна готовиться к постепенному переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Такую систему уже опробовали, например в «Совкомбанке»: согласно опросу, рост эффективности заметили 97% руководителей бизнес-направлений данного банка.

Во всей этой истории забавна отсылка к Великой Отечественной войне, когда в тяжелые для страны годы отменялись отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, на транспорте была введена воинская дисциплина, в колхозах повышен минимум трудодней, использовался детский труд, женщины выполняли самую тяжелую работу, заменив ушедших на фронт мужчин. Очень сомнителен и опрос банковских руководителей (речь про 97%), которые до западных санкций «покупали» за копейки кредиты за рубежом и закабаляли ими соотечественников.

Конечно, патриотизм, в том числе и бизнес-патриотизм, это хорошо. Но какой-то мудрец когда-то взял и изрек, что «патриотизм — это последнее прибежище негодяя». Черт его знает, что он имел в виду. А вообще, в современной России еще с советских времен актуальна расхожая поговорка про отношения государства и работника: «Мы делаем вид, что платим зарплату, а вы делаете вид, что работаете». Лучше бы бизнес-патриоты эту проблему подняли. Или эффективностью отечественной экономики озаботились.