Благотворительный фонд «САФМАР» финансирует реконструкцию кладбищ в Сунже

Напомним, на средства Микаила Гуцериева до конца текущего года приведут в порядок 33 мусульманских и 7 христианских кладбищ, в 2024 году будут благоустроены все остальные захоронения в республике. Здесь улучшат инфраструктуру и внешний вид захоронений, это предполагает ремонт или замену ограждений, обустройство дорожек и тропинок, посадку новых деревьев и кустарников, а также бережное восстановление памятников и надгробий.

Важным аспектом является и создание безопасных условий для посещения мест захоронения, а также уважительное отношение при проведении благоустройства к историческому и культурному значениям объектов.

По словам местных жителей, кладбище в Сунже появилось после возвращения ингушей из депортации 1944 года. Оно давно нуждалось в обновлении и расширении, поэтому начавшиеся здесь работы люди восприняли с огромной радостью. Многие из них не скрывают слов благодарности в адрес Главы республики, который привлек к проекту восстановления кладбищ в Ингушетии известного мецената, и, конечно, самого Микаила Гуцериева.

По периметру сунженского кладбища скоро появится ограда длиной более двух километров, а на внутренней территории — хозяйственный навес и инвентарь для ухода за захоронениями, а также тротуарные дорожки.

Благоустраивают в Сунже и самое большое в регионе христианское кладбище. Строители уже залили фундамент для ограждения, частично провели санитарную очистку — спилили старые деревья и кустарники. В должный вид планируют привести и сами могильные памятники. На прилегающей территории также будет предусмотрена стоянка.

Местная православная община признается, что последний раз в таком масштабе кладбище ремонтировали около полувека назад. С тех пор здесь все пришло в запустение. Памятники обвалились, потеряли былой вид, а пробираться к ним сквозь дебри зарослей — задача не из лёгких.

Напомним, реконструкция кладбищ в Ингушетии началась весной этого года в рамках договорённости Главы субъекта Махмуда-Али Калиматова с основателем фонда «САФМАР» Микаилом Гуцериевым. По их мнению, создание достойных условий в местах захоронения предков — это неотъемлемая часть культуры общества, поэтому в Ингушетии, народ которой славится уважительным отношением к своему прошлому, кладбища должны содержаться в идеальном порядке.