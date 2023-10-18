Юсуп Хасанович Парчиев, житель селения Базоркино (ныне с. Чермен), был призван в ряды Красной армии в 18-летнем возрасте. Вместе с ним ушли в армию его односельчане Идрис Тангиев, Магомед Ужахов и ещё один парень из рода Ужаховых (имя неизвестно), и житель селения Длинная Долина Суламбек Цицкиев. Все они были призваны Пригородным РВК Чечено-Ингушской АССР (ныне Северная Осетия) в октябре 1940 года.

Где именно они служили, в каких войсках, в каких частях сражались в годы Великой Отечественной войны, когда и как попали в плен мы сегодня можем говорить только предположительно, суммируя и сопоставляя факты и воспоминания потомков, потому как свидетелей тех далёких событий уже нет в живых, но их дети, внуки и правнуки помнят и чтят память своих достойных предков.

Есть лишь одна маленькая зацепка: в военном билете, который уже после войны выдали Суламбеку Цицкиеву, написано, что он входил в состав 344-го гвардейского стрелкового полка 138-й гвардейской стрелковой дивизии. Но на запрос его сына Министерство обороны РФ такую информацию не подтвердило, потому оттолкнуться от неё мы точно не можем, но по факту они могли служить в этом полку. Вернулись домой к своим семьям из того, что нам известно, Юсуп Парчиев и Суламбек Цицкиев.

Есть ещё одна печальная страница в этой истории. Сами фронтовики не любили рассказывать о войне, а о пленении тем более, потому факты из их жизни приходится собирать по крупицам. Известно также, что в плену они были чуть более двух с половиной лет, а значит, до осени 1942 года они воевали с оружием в руках. В поисковиках Министерства обороны РФ мы, к сожалению, не нашли личных карточек наших героев. Но родные знают, что в годы Великой Отечественной войны они воевали на Украине и попали в плен большой группой после тяжёлого боя. Известно также, что в плену у них на руках скончался ослабленный от полученных ран Ужахов (имя не известно). Сам Цицкиев был контужен, ранен был в правое плечо и Юсуп Парчиев.

Из воспоминаний сына Юсупа Парчиева — Мурада Парчиева:

— Отец рассказывал о тяжёлых лагерных условиях. Первоначально они находились под открытым небом, за колючей проволокой, не работали, лежали прямо на земле, раненым помощь не оказывалась, их морили голодом, и чтобы как-то выжить, они жевали солому. Потом их колонной отправили в лагерь. По мере наступления советских войск военнопленных переправляли из одного лагеря в другой. Условия содержания менялись в зависимости от места заключения. Расстреливали в плену по малейшему поводу, работа была изнуряющей: строили оборонительные сооружения, военные заводы, разного рода объекты, работали на шахтах. Кормили их очень скудно, и то только потому, что нужна была рабочая сила.

Из Википедии: «Для военнопленных создавались невыносимые условия существования. По дороге гнали колонну пленных в лагерь, ничем их не кормили. Они питались попадавшимися по дороге капустными листьями, корнями, ржаными колосьями с неубранных придорожных полей. Воду пили из дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить напиться у крестьян строго воспрещалось. Колонну сопровождала машина, на которой были установлены четыре спаренных пулемёта. По пути пленные бросались на поля с невыкопанной картошкой, тотчас же открывался огонь из пулемётов».

Ибрагим Цицкиев, сын фронтовика Суламбека Цицкиева:

— Когда наши отцы встречались, они часто вспоминали одну историю. Во время передвижения колонны подуставший изрядно Юсуп Парчиев, несмотря на предупреждение друга не делать этого, на ходу вскочил и присел на пулемёт, который немцы везли на прицепе грузовой машины. Так отцу пришлось изрядно изворачиваться, чтобы его немцы не застрелили. А Парчиев, вспоминая тот свой поступок, отшучивался, говорил, что, мол, очень устал и присел, а смерть придёт только по велению Всевышнего.

По рассказам отца, они побывали в лагерях для военнопленных в Венгрии и в Румынии, а освобождены были в апреле 1945 года американскими войсками. Отец рассказывал, что в неволе с ними работали немецкие спецслужбы и вербовали их в армию Власова и на службу в качестве полицаев. Были такие, кто подписывался, но всё же больше было отказников. Не стали предателями и наши родители, отчего их посылали на работы с более тяжёлыми условиями труда. После освобождения из плена к ним пришла группа эмигрантов с Кавказа. Они им сообщили, что ингуши и чеченцы, обвинённые властью в предательстве, подвергнуты изгнанию из родных мест и проживают в поселениях в Казахстане. Ничего хорошего, сказали они, на родине вас не ждёт, кроме расстрела, ссылок и преследования. Они предложили им уехать с ними в Америку под их покровительство. В итоге Идрис Танкиев и ещё один парень-ингуш, фамилию мы не знаем, решили повременить с возвращением домой и переждать на Западе до лучших времён. Больше о них никто ничего не слышал. Мой отец Суламбек Цицкиев и его боевой друг Юсуп Парчиев, которого дома ждали престарелые родители и дочь, решили вернуться. Но как только они перешли государственную границу нашей страны, на них надели наручники и отправили в фильтрационный лагерь. Юсупу Парчиеву, который во время пленения был ранен в руку, вменили предательство и срок на 10 лет каторжных работ на магаданских рудниках, а моего отца Суламбека Цицкиева отпустили, спасло то, что он был ранен в голову и контужен, и смог своё пленение объяснить тем, что находился в бессознательном состоянии. А между тем отец рассказывал, что в плен их взяли целым батальоном, тех кто остался жив после тяжелого боя, что они отбивались до последнего патрона, а потом вступили с немцами в рукопашную, но силы были неравные.

К сожалению, я был молод, не придавал серьёзного значения его рассказам, не интересовался, в какой части он воевал, на каком фронте был. Остались в памяти отдельные эпизоды, названия городов, в которых ему приходилось воевать. Это Николаев, Керчь, Севастополь, Винница, Макеевка. Но изначально, осенью 1940 года, по призыву они попали в Краснодарский край в г. Темрюк, кажется, это был авиационный полк. А в июне 1941 года началась война. Но вот каков был их боевой путь, я не могу сказать.

Ни для кого не секрет, что в первое время советские войска были вынуждены отступать. Но уже после первых боёв немецкие генералы поняли, что имеют дело с серьёзным противником, что у советских солдат высокий моральный дух. Вот что писал после первого сражения бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Блюментритт: «Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что такое Красная армия. Наши потери достигли 50%... Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских...».

Мурад Парчиев:

— Думается, когда отец рассказывал о голоде, который они испытывали, речь шла именно о времени, когда они прорывались из окружения. Это было в начале войны. Он говорил, что солдаты ели убитых лошадей, варили кожу падших животных и жевали её, как и кору деревьев. И вот один эпизод из военной жизни, про который он частенько упоминал, скорее всего, относится тоже к этому периоду. Дело в том, что он был пулемётчиком. И был приказ командира огонь не открывать, чтобы враг не мог их обнаружить. Но вот когда их стал преследовать немецкий бомбардировщик и предельно низко опустился над ними, отец не выдержал и выпустил в него всю обойму. Подбить машину он не смог, но серьёзно её задел, и самолёт больше не вернулся. Видимо, поэтому, говорил он, командир сначала отдал приказ о его расстреле, а потом в последнюю минуту отменил его.

И ещё помню, как отец говорил, что на войне самое страшное для мужчины — это страх, он сковывает мужество. Он говорил, что не надо бояться смерти, она предопределена, умрёшь и дома на постели, если тебе суждено. Со своими однополчанами они сражались ожесточенно, не жалея ни сил, ни жизней. А вообще, тему войны он избегал, тем более то, что он был в плену, потому как эта категория лиц была долгие годы притеснённой и незаслуженно забытой, а в случае с моим отцом и тысячами такими, как он, несправедливо потом ещё и осуждёнными.

До призыва в армию Юсуп Парчиев жил обычной сельской жизнью: пахал, косил, занимался домашним хозяйством вместе со своим отцом. Школу он не закончил, рано повзрослев, решил, что полученных знаний для него достаточно. В семье их было двое сыновей. Аюп был младше брата на 10 лет. Юсупу было 16 лет, когда отец решил женить его на девушке Тамаре из рода Тангиевых. Вскоре в семье появилась дочь Эсет. Ей было всего полгода, когда отца призвали в армию. Хотя была возможность получить отсрочку, Юсуп решил, что воспользоваться ею недостойно для настоящего мужчины. А через полгода началась война. К сожалению, письма с фронта в семье не сохранились, а потом связь с Юсупом пропала, и вскоре пришла повестка, что их сын — Юсуп Парчиев пропал без вести.

После освобождения из плена Юсупу Парчиеву пришлось отбывать ещё один срок на рудниках в Магадане. Это были тяжёлые условия труда, да к тому же приходилось буквально выживать среди особо опасных уголовников, головорезов, которые фактически управляли в лагере. Он мужественно и стойко выдержал все свалившиеся на него испытания, не прогнулся под законами «урков» и чудом остался жив. Правда, его притеснители получили по заслугам, но и ему на всю жизнь достался хрипловатый голос, оттого что чуть не перерезали горло. В лагере Юсупа Парчиева уважали за мужество и достоинство, за обострённое чувство справедливости. Его называли кавказским орлом, о нём слагали разного рода легенды.

В 1953 году, после смерти Сталина, наступила хрущёвская оттепель и для заключённых. По амнистии, после восьми лет каторжных работ, в общем, через тринадцать лет разлуки вернулся к родным и Юсуп Парчиев. Его близкие уже потеряли надежду увидеть Юсупа живым, не довелось встретиться с сыном и матери — Калимат Парчиевой (Льяновой), которая ушла из жизни в первые дни после выселения. Но дождался его отец — Хасан Парчиев и тринадцатилетняя дочь Эсет. Тамара Тангиева к тому времени была замужем. Её судьбу решили по обоюдному согласию отец и свёкор. Они мудро рассудили, что негоже пропадать вдовьей жизнью молодой женщине, которая ещё может создать семью и иметь детей. Никто ведь не ожидал, что Юсуп вернётся домой.

Вскоре родственники нашли нашему герою супругу, тоже из родного села — Насыпхан Харсиеву. Она родила ему девятерых детей: трёх сыновей и шесть дочек. Юсуп Парчиев воспитал своих детей в традициях ингушского народа, старался каждому привить любовь к знаниям, наставил их на правильный путь. Все они получили специальности и стали достойными членами общества.

Юсуп Парчиев жил и работал в Казахстане на шахте взрывником до 1956 года. Потом в числе первых семья Парчиевых вернулась в родное село Базоркино, которое теперь называлось Чермен и относилось уже к Северной Осетии. С жильцами, которые проживали в отцовском доме, они некоторое время жили под одной крышей, но потом переехали в новый дом, который построили рядом.

Мурад Парчиев:

— Отец работал охранником в колхозе, верхом на лошади каждый день по несколько раз объезжал поля. Он был строгим, но добрым и справедливым. Он любил детей — и соседских детей, и своих, и детей родственников, всех одинаково баловал и воспитывал. Где поругает, где задобрит, потому как чужих детей у него не было. К тому же он был человеком слова. Помню, он мне обещал мотоцикл, если выучу Коран, и сдержал своё слово. А мне было всего 10 лет. Но потом всё же отобрал, так как мы с мальчишками уж слишком увлеклись, катались по полям, рисковали, устраивали разного рода трюки.

Он был заботливым семьянином и внимателен к проблемам и бедам других людей, помогал неимущим, поддерживал одиноких стариков, опекал нуждающихся. Я учился во Владикавказе, и он мне на дорогу всегда давал лишнюю копейку «для стариков», чтобы я оплачивал проезд пожилым людям, если встречу их в автобусе. Помню, как он старшему брату Магомеду говорил, когда тот устроился водителем на консервный завод: «Никогда не загоняй во двор машину, мало ли что может у людей случиться, вдруг срочно понадобится машина. Ты должен быть всегда наготове». Тогда ведь транспорта в селе было мало, а там ребёнок заболеет, или кому-то срочна помощь понадобится, надо быть всегда под ружьём.

Отец был очень богобоязненным человеком, с детства умел читать Коран, не забыл основы чтения за годы войны, плена и ссылки. На память знал многие суры из священной книги. Его Коран сегодня читаем мы, его дети и внуки.

Уже будучи на родине, нашли друг друга и встретились два боевых товарища, два близких друга — Юсуп Парчиев и Суламбек Цицкиев. С того дня они были неразлучны и всегда ездили друг к другу в гости. Вот из таких встреч и тёплых бесед между ними дети фронтовиков и узнавали детали из их военной истории.

В последние годы жизни Юсуп Парчиев часто болел, сказалась работа на шахтах, у него был силикоз лёгких. Он умер в 1979 году, ему было всего 57 лет. Лет на пять пережил сына отец — Хасан Парчиев, на момент смерти ему было 113 лет. Суламбек Цицкиев ушёл из жизни в 2003 году.

О глубине трагедии советских военнопленных в период войны и после говорит и тот факт, что, отдав долг своей стране, мужественно и самоотверженно сражаясь в силу своих средств и возможностей, они были не только лишены внимания со стороны государства, но и негласно притесняемы ею. Лишь единицы из них смогли благополучно устроить свою жизнь, получить достойную работу. Но самое печальное, что они не числятся в списках участников Великой Отечественной войны. Хотя хочется верить, что в крупнейший в мире интернет-портал подлинных документов о Второй мировой войне «Память народа» и в другие поисковики Министерства обороны РФ внесены не все списки бывших фронтовиков, и мы всё же увидим имена наших героев в числе тех, кто заслуживает достойной памяти своих потомков и своей Родины.

Только сохранив память о прошлом, мы можем надеяться на лучшее завтра. Изучая историю каждого солдата, мы снова и снова открываем для себя страницы героического военного прошлого нашей страны. И мы, потомки героев, в меру своих возможностей хотим восполнить утраченное, отдать должное по заслугам бывшим военнопленным, не по своей воле попавшим в руки фашистов, не предавшим в плену интересы своей Родины, выстоявшим до конца, выдержавшим все испытания и, вернувшись домой, занимавшимся мирным созидательным трудом. Они достойны служить примером мужества, доблести и стойкости для подрастающего поколения.