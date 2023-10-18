Обязаны помнить
Боевой и жизненный путь фронтовика, участника ВОВ Юсупа Парчиева
Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Мир уже который год содрогается от новых потрясений. Но тема самого кровавого события ХХ столетия, которому по масштабам трагедии не было равных, не закрыта, пока не будет отдана дань памяти всем участникам и жертвам этой войны и того исторического периода. И одной из тяжёлых страниц, о которой как-то не очень принято было говорить, а в годы советской власти вообще следовало умалчивать — это судьба военнопленных. Отдав долг своей Родине на полях сражений, защищаясь до последнего патрона, по разным причинам попав в руки фашистов, пройдя через все муки ада и вернувшись из плена, многие повторно отбывали срок в сталинских лагерях смерти, потому что доказать свою невиновность было практически невозможно, но даже те, кого обошла эта участь, до конца жизни так и оставались в тени, незаслуженно забытые.
Юсуп Хасанович Парчиев, житель селения Базоркино (ныне с. Чермен), был призван в ряды Красной армии в 18-летнем возрасте. Вместе с ним ушли в армию его односельчане Идрис Тангиев, Магомед Ужахов и ещё один парень из рода Ужаховых (имя неизвестно), и житель селения Длинная Долина Суламбек Цицкиев. Все они были призваны Пригородным РВК Чечено-Ингушской АССР (ныне Северная Осетия) в октябре 1940 года.
Где именно они служили, в каких войсках, в каких частях сражались в годы Великой Отечественной войны, когда и как попали в плен мы сегодня можем говорить только предположительно, суммируя и сопоставляя факты и воспоминания потомков, потому как свидетелей тех далёких событий уже нет в живых, но их дети, внуки и правнуки помнят и чтят память своих достойных предков.
Есть лишь одна маленькая зацепка: в военном билете, который уже после войны выдали Суламбеку Цицкиеву, написано, что он входил в состав 344-го гвардейского стрелкового полка 138-й гвардейской стрелковой дивизии. Но на запрос его сына Министерство обороны РФ такую информацию не подтвердило, потому оттолкнуться от неё мы точно не можем, но по факту они могли служить в этом полку. Вернулись домой к своим семьям из того, что нам известно, Юсуп Парчиев и Суламбек Цицкиев.
Есть ещё одна печальная страница в этой истории. Сами фронтовики не любили рассказывать о войне, а о пленении тем более, потому факты из их жизни приходится собирать по крупицам. Известно также, что в плену они были чуть более двух с половиной лет, а значит, до осени 1942 года они воевали с оружием в руках. В поисковиках Министерства обороны РФ мы, к сожалению, не нашли личных карточек наших героев. Но родные знают, что в годы Великой Отечественной войны они воевали на Украине и попали в плен большой группой после тяжёлого боя. Известно также, что в плену у них на руках скончался ослабленный от полученных ран Ужахов (имя не известно). Сам Цицкиев был контужен, ранен был в правое плечо и Юсуп Парчиев.
Из воспоминаний сына Юсупа Парчиева — Мурада Парчиева:
— Отец рассказывал о тяжёлых лагерных условиях. Первоначально они находились под открытым небом, за колючей проволокой, не работали, лежали прямо на земле, раненым помощь не оказывалась, их морили голодом, и чтобы как-то выжить, они жевали солому. Потом их колонной отправили в лагерь. По мере наступления советских войск военнопленных переправляли из одного лагеря в другой. Условия содержания менялись в зависимости от места заключения. Расстреливали в плену по малейшему поводу, работа была изнуряющей: строили оборонительные сооружения, военные заводы, разного рода объекты, работали на шахтах. Кормили их очень скудно, и то только потому, что нужна была рабочая сила.
Из Википедии: «Для военнопленных создавались невыносимые условия существования. По дороге гнали колонну пленных в лагерь, ничем их не кормили. Они питались попадавшимися по дороге капустными листьями, корнями, ржаными колосьями с неубранных придорожных полей. Воду пили из дорожных луж. Останавливаться у колодцев или просить напиться у крестьян строго воспрещалось. Колонну сопровождала машина, на которой были установлены четыре спаренных пулемёта. По пути пленные бросались на поля с невыкопанной картошкой, тотчас же открывался огонь из пулемётов».
Ибрагим Цицкиев, сын фронтовика Суламбека Цицкиева:
— Когда наши отцы встречались, они часто вспоминали одну историю. Во время передвижения колонны подуставший изрядно Юсуп Парчиев, несмотря на предупреждение друга не делать этого, на ходу вскочил и присел на пулемёт, который немцы везли на прицепе грузовой машины. Так отцу пришлось изрядно изворачиваться, чтобы его немцы не застрелили. А Парчиев, вспоминая тот свой поступок, отшучивался, говорил, что, мол, очень устал и присел, а смерть придёт только по велению Всевышнего.
По рассказам отца, они побывали в лагерях для военнопленных в Венгрии и в Румынии, а освобождены были в апреле 1945 года американскими войсками. Отец рассказывал, что в неволе с ними работали немецкие спецслужбы и вербовали их в армию Власова и на службу в качестве полицаев. Были такие, кто подписывался, но всё же больше было отказников. Не стали предателями и наши родители, отчего их посылали на работы с более тяжёлыми условиями труда. После освобождения из плена к ним пришла группа эмигрантов с Кавказа. Они им сообщили, что ингуши и чеченцы, обвинённые властью в предательстве, подвергнуты изгнанию из родных мест и проживают в поселениях в Казахстане. Ничего хорошего, сказали они, на родине вас не ждёт, кроме расстрела, ссылок и преследования. Они предложили им уехать с ними в Америку под их покровительство. В итоге Идрис Танкиев и ещё один парень-ингуш, фамилию мы не знаем, решили повременить с возвращением домой и переждать на Западе до лучших времён. Больше о них никто ничего не слышал. Мой отец Суламбек Цицкиев и его боевой друг Юсуп Парчиев, которого дома ждали престарелые родители и дочь, решили вернуться. Но как только они перешли государственную границу нашей страны, на них надели наручники и отправили в фильтрационный лагерь. Юсупу Парчиеву, который во время пленения был ранен в руку, вменили предательство и срок на 10 лет каторжных работ на магаданских рудниках, а моего отца Суламбека Цицкиева отпустили, спасло то, что он был ранен в голову и контужен, и смог своё пленение объяснить тем, что находился в бессознательном состоянии. А между тем отец рассказывал, что в плен их взяли целым батальоном, тех кто остался жив после тяжелого боя, что они отбивались до последнего патрона, а потом вступили с немцами в рукопашную, но силы были неравные.
К сожалению, я был молод, не придавал серьёзного значения его рассказам, не интересовался, в какой части он воевал, на каком фронте был. Остались в памяти отдельные эпизоды, названия городов, в которых ему приходилось воевать. Это Николаев, Керчь, Севастополь, Винница, Макеевка. Но изначально, осенью 1940 года, по призыву они попали в Краснодарский край в г. Темрюк, кажется, это был авиационный полк. А в июне 1941 года началась война. Но вот каков был их боевой путь, я не могу сказать.
Ни для кого не секрет, что в первое время советские войска были вынуждены отступать. Но уже после первых боёв немецкие генералы поняли, что имеют дело с серьёзным противником, что у советских солдат высокий моральный дух. Вот что писал после первого сражения бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Блюментритт: «Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что такое Красная армия. Наши потери достигли 50%... Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских...».
Мурад Парчиев:
— Думается, когда отец рассказывал о голоде, который они испытывали, речь шла именно о времени, когда они прорывались из окружения. Это было в начале войны. Он говорил, что солдаты ели убитых лошадей, варили кожу падших животных и жевали её, как и кору деревьев. И вот один эпизод из военной жизни, про который он частенько упоминал, скорее всего, относится тоже к этому периоду. Дело в том, что он был пулемётчиком. И был приказ командира огонь не открывать, чтобы враг не мог их обнаружить. Но вот когда их стал преследовать немецкий бомбардировщик и предельно низко опустился над ними, отец не выдержал и выпустил в него всю обойму. Подбить машину он не смог, но серьёзно её задел, и самолёт больше не вернулся. Видимо, поэтому, говорил он, командир сначала отдал приказ о его расстреле, а потом в последнюю минуту отменил его.
И ещё помню, как отец говорил, что на войне самое страшное для мужчины — это страх, он сковывает мужество. Он говорил, что не надо бояться смерти, она предопределена, умрёшь и дома на постели, если тебе суждено. Со своими однополчанами они сражались ожесточенно, не жалея ни сил, ни жизней. А вообще, тему войны он избегал, тем более то, что он был в плену, потому как эта категория лиц была долгие годы притеснённой и незаслуженно забытой, а в случае с моим отцом и тысячами такими, как он, несправедливо потом ещё и осуждёнными.
До призыва в армию Юсуп Парчиев жил обычной сельской жизнью: пахал, косил, занимался домашним хозяйством вместе со своим отцом. Школу он не закончил, рано повзрослев, решил, что полученных знаний для него достаточно. В семье их было двое сыновей. Аюп был младше брата на 10 лет. Юсупу было 16 лет, когда отец решил женить его на девушке Тамаре из рода Тангиевых. Вскоре в семье появилась дочь Эсет. Ей было всего полгода, когда отца призвали в армию. Хотя была возможность получить отсрочку, Юсуп решил, что воспользоваться ею недостойно для настоящего мужчины. А через полгода началась война. К сожалению, письма с фронта в семье не сохранились, а потом связь с Юсупом пропала, и вскоре пришла повестка, что их сын — Юсуп Парчиев пропал без вести.
После освобождения из плена Юсупу Парчиеву пришлось отбывать ещё один срок на рудниках в Магадане. Это были тяжёлые условия труда, да к тому же приходилось буквально выживать среди особо опасных уголовников, головорезов, которые фактически управляли в лагере. Он мужественно и стойко выдержал все свалившиеся на него испытания, не прогнулся под законами «урков» и чудом остался жив. Правда, его притеснители получили по заслугам, но и ему на всю жизнь достался хрипловатый голос, оттого что чуть не перерезали горло. В лагере Юсупа Парчиева уважали за мужество и достоинство, за обострённое чувство справедливости. Его называли кавказским орлом, о нём слагали разного рода легенды.
В 1953 году, после смерти Сталина, наступила хрущёвская оттепель и для заключённых. По амнистии, после восьми лет каторжных работ, в общем, через тринадцать лет разлуки вернулся к родным и Юсуп Парчиев. Его близкие уже потеряли надежду увидеть Юсупа живым, не довелось встретиться с сыном и матери — Калимат Парчиевой (Льяновой), которая ушла из жизни в первые дни после выселения. Но дождался его отец — Хасан Парчиев и тринадцатилетняя дочь Эсет. Тамара Тангиева к тому времени была замужем. Её судьбу решили по обоюдному согласию отец и свёкор. Они мудро рассудили, что негоже пропадать вдовьей жизнью молодой женщине, которая ещё может создать семью и иметь детей. Никто ведь не ожидал, что Юсуп вернётся домой.
Вскоре родственники нашли нашему герою супругу, тоже из родного села — Насыпхан Харсиеву. Она родила ему девятерых детей: трёх сыновей и шесть дочек. Юсуп Парчиев воспитал своих детей в традициях ингушского народа, старался каждому привить любовь к знаниям, наставил их на правильный путь. Все они получили специальности и стали достойными членами общества.
Юсуп Парчиев жил и работал в Казахстане на шахте взрывником до 1956 года. Потом в числе первых семья Парчиевых вернулась в родное село Базоркино, которое теперь называлось Чермен и относилось уже к Северной Осетии. С жильцами, которые проживали в отцовском доме, они некоторое время жили под одной крышей, но потом переехали в новый дом, который построили рядом.
Мурад Парчиев:
— Отец работал охранником в колхозе, верхом на лошади каждый день по несколько раз объезжал поля. Он был строгим, но добрым и справедливым. Он любил детей — и соседских детей, и своих, и детей родственников, всех одинаково баловал и воспитывал. Где поругает, где задобрит, потому как чужих детей у него не было. К тому же он был человеком слова. Помню, он мне обещал мотоцикл, если выучу Коран, и сдержал своё слово. А мне было всего 10 лет. Но потом всё же отобрал, так как мы с мальчишками уж слишком увлеклись, катались по полям, рисковали, устраивали разного рода трюки.
Он был заботливым семьянином и внимателен к проблемам и бедам других людей, помогал неимущим, поддерживал одиноких стариков, опекал нуждающихся. Я учился во Владикавказе, и он мне на дорогу всегда давал лишнюю копейку «для стариков», чтобы я оплачивал проезд пожилым людям, если встречу их в автобусе. Помню, как он старшему брату Магомеду говорил, когда тот устроился водителем на консервный завод: «Никогда не загоняй во двор машину, мало ли что может у людей случиться, вдруг срочно понадобится машина. Ты должен быть всегда наготове». Тогда ведь транспорта в селе было мало, а там ребёнок заболеет, или кому-то срочна помощь понадобится, надо быть всегда под ружьём.
Отец был очень богобоязненным человеком, с детства умел читать Коран, не забыл основы чтения за годы войны, плена и ссылки. На память знал многие суры из священной книги. Его Коран сегодня читаем мы, его дети и внуки.
Уже будучи на родине, нашли друг друга и встретились два боевых товарища, два близких друга — Юсуп Парчиев и Суламбек Цицкиев. С того дня они были неразлучны и всегда ездили друг к другу в гости. Вот из таких встреч и тёплых бесед между ними дети фронтовиков и узнавали детали из их военной истории.
В последние годы жизни Юсуп Парчиев часто болел, сказалась работа на шахтах, у него был силикоз лёгких. Он умер в 1979 году, ему было всего 57 лет. Лет на пять пережил сына отец — Хасан Парчиев, на момент смерти ему было 113 лет. Суламбек Цицкиев ушёл из жизни в 2003 году.
О глубине трагедии советских военнопленных в период войны и после говорит и тот факт, что, отдав долг своей стране, мужественно и самоотверженно сражаясь в силу своих средств и возможностей, они были не только лишены внимания со стороны государства, но и негласно притесняемы ею. Лишь единицы из них смогли благополучно устроить свою жизнь, получить достойную работу. Но самое печальное, что они не числятся в списках участников Великой Отечественной войны. Хотя хочется верить, что в крупнейший в мире интернет-портал подлинных документов о Второй мировой войне «Память народа» и в другие поисковики Министерства обороны РФ внесены не все списки бывших фронтовиков, и мы всё же увидим имена наших героев в числе тех, кто заслуживает достойной памяти своих потомков и своей Родины.
Только сохранив память о прошлом, мы можем надеяться на лучшее завтра. Изучая историю каждого солдата, мы снова и снова открываем для себя страницы героического военного прошлого нашей страны. И мы, потомки героев, в меру своих возможностей хотим восполнить утраченное, отдать должное по заслугам бывшим военнопленным, не по своей воле попавшим в руки фашистов, не предавшим в плену интересы своей Родины, выстоявшим до конца, выдержавшим все испытания и, вернувшись домой, занимавшимся мирным созидательным трудом. Они достойны служить примером мужества, доблести и стойкости для подрастающего поколения.