Юнус Улбиевич родился в селении Гамурзиево в 1912 году. Мама умерла вскоре после его рождения, когда ему только исполнилось два месяца. На попечении отца остались две дочери и два сына. Младшего Юнуса до зрелого возраста воспитывала бабушка по матери — Балкоева. В 1932 году от тифа умер отец. Старший брат Магомед в то время работал на кожевенной фабрике в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Там же, на улице Ростовской, 23, у него была квартира. Сюда он забрал к себе младшего брата Юнуса с сестрой. Старшая сестра в то время уже была замужем.

Когда началась Великая Отечественная война, Юнусу Улбиевичу было 28 лет. Он в числе первых добровольцем подал заявление в Орджоникидзевский РВК Северо-Осетинской АССР. С ним же на фронт добровольцем отправился и его двоюродный брат Султангири Алиевич Добриев. Военную переподготовку бойцы прошли в ракетном училище г. Орджоникидзе. Дальше их пути разошлись. Султангири Добриев числится в списках пропавших без вести. Последнее письмо от него родственники получили из г. Чернигова в 1943 году.

Юнус Добриев в конце октября 1941 года был зачислен рядовым в 3-й батальон 15-й пехотной бригады, сформированной в г. Кропоткине. Уже в середине января 1942 года батальон вступил в открытый бой с фашистскими захватчиками. Боевое крещение для многих солдат в том бою закончилось последним сражением. В этом бою Юнус Добриев потерял и своего боевого товарища — друга и земляка Умара Кодзоева. Сам он с тяжёлым ранением попал в госпиталь. Отсюда написал письмо родственникам друга, смерть которого он тяжело пережил, как и в каком бою погиб, защищая свою Родину Умар Кодзоев.

В госпитале рядовой Добриев пролежал до апреля 1942 года. После лечения вернулся в строй. Но теперь уже в 10-ю армию 2-го Белорусского фронта, в зенитно-артиллерийский полк. Под Смоленском, куда прибыл рядовой Добриев в мае 1942 года, шли ожесточенные бои. Он был назначен наводчиком орудия. Его зенитная установка стояла на бронированном поезде. Вместе с боевыми товарищами он прикрывал небо, защищал от артобстрелов железнодорожные вокзалы, мосты и значимые военные объекты. Он хорошо знал немецкие самолёты, время полёта, отлёта, максимальную высоту и другие характеристики. В самые тяжелые моменты проявлял мужество и отвагу, являясь бойцам примером для подражания. Среди личного состава пользовался большим авторитетом, был требовательным к себе и другим. 26 июня 1943 года Юнусу Добриеву было присвоено звание младшего сержанта. Он был назначен командиром орудия.

Их бронепоезд не давал возможности немцам высадить воздушный десант, обеспечить немцев боеприпасами и продуктами питания. В одном из боёв под Вислой ему удалось сбить из зенитного орудия два фашистских самолета, за что был награжден медалью «За боевые заслуги» и нагрудным знаком «Отличник ПВО». Позже он сбил ещё два немецких самолета во время ночного налета и был отмечен благодарностью от командования.

Бронепоезд Добриева с зенитной установкой продвигался на запад по мере продвижения советских войск, участвуя в основных наступательных направлениях, в жестоких сражениях под Калугой, Витебском, под Вислой и так до самой Варшавы.

В мае 1945 года командир части получил секретное задание о том, что необходимо выделить группу солдат и офицеров для сопровождения до Берлина поезда с правительственной делегацией во главе с генералом армии Георгием Константиновичем Жуковым для подписания акта о капитуляции фашистской Германии. В числе других этой почётной миссии был удостоен и наш земляк Юнус Добриев, что свидетельствует о высоком доверии к нему военного командования.

Надо также отметить, что в феврале 1944 года, когда депортировали ингушский народ в Казахстан и Среднюю Азию, в воинскую часть, где служил младший сержант Добриев не поступало никакого распоряжения об отзыве ингушей из действующей армии. С чем это было связано, Юнус Добриев так и не понял, но он никогда не скрывал своей национальности. И мало того, когда он узнал о депортации народа по ложному обвинению в предательстве, написал два письма на имя Сталина, одно за другим, да ещё и заверенные командиром части, чтобы его родственников, которых по ошибке причислили к предателям, отозвали обратно на родину. «Ведь я на поле боя защищаю Родину ценою собственной жизни», — писал он. Но письма так и остались без ответа. Так считал он. Но не исключено, что само командование утаило от бойца и украдкой сбрасывало эти письма, не давая им ходу.

С фронта Юнус Добриев демобилизовался в ноябре 1945 года, после капитуляции Японии. До тех пор их полк стоял в Саратове в резерве, на случай необходимости.

После войны фронтовику Юнусу Добриеву предложили на выбор любое место жительства, кроме Северного Кавказа. Но он предпочёл разделить судьбу своего народа и своих близких. Уехал в Караганду, где проживал его брат Магомед. Работал на Карагандинском заводе синтетического каучука до 1957 года. В числе первых вернулся на родину, в родовое селение Гамурзиево. Но в отцовском доме успели обжиться «соседи», пока хозяева были в ссылке. Они согласились освободить дом, но попросили на переезд три дня. Юнус Добриев согласился и решил переждать у родственников. Когда же он вернулся, то увидел, что жильцы унесли всё, что было можно, сняли даже окна и двери. Вот такое хозяйство они ему оставили. Но ингуши — народ трудолюбивый, выносливый. Дом Юнус Добриев себе отстроил новый и детей вырастил — шесть дочерей и двух сыновей. Всем дал высшее образование и настоящее ингушское воспитание.

— Главное напутствие, которое нам давал отец, — говорит сын Хаматхан Юнусович, заместитель начальника Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия, МТУ Ространснадзора по СКФО, — это оставаться всегда честными и справедливыми. Учиться хорошо. Образованию он придавал главное значение, но не заставлял нас учиться из-под палки, говорил, что каждый сам должен это для себя понять и усвоить. И оказался прав. Учил уважать труд. Мы и хозяйство большое держали, и сено на зиму косили, огород у нас был большой, живность разная, летом работали на колхозных полях, и при всём при этом успевали хорошо учиться. Жить надо по совести и чести, говорил он, в согласии с людьми, в уважении к своим корням, к своим традициям.

Ушел из жизни Юнус Добриев в 1999 году в возрасте восьмидесяти семи лет. Он прошёл достойно свой жизненный путь, оставив детям и внукам в наследство своё честное имя.

Юнус Улбиевич Добриев был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Двадцать лет победы в ВОВ», «40 лет победы в ВОВ», «50 лет ВС СССР», «60 лет ВС СССР».