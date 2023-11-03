Но для начала надо отметить, что суицид неприемлем для всех религий мира и в народном сознании.

Магомед Харсиев об отношении к самоубийству в исламе

— Суицид — один из тяжких грехов в исламе, — говорит богослов Магомед Харсиев. — Всевышний Аллах запретил мусульманину лишать жизни не только других людей, но и самого себя. Он запретил человеку самоубийство и всё, что может привести человека к гибели. Также одной из самых главных целей шариата является сохранение жизни человека. Всевышний говорит в Коране: «Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» (4:29).

В хадисе Пророка Мухаммада (с. а. в.), который передал нам имам Бухари в своём сборнике, сказано: «Кто бросится с горы и убьёт себя, тот будет также бросаться с высоты в аду; кто убьет себя ядом — будет вечно гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя оружием — будет убивать себя этим же оружием в адском огне вечно».

Наш Создатель даровал нам жизнь, и только Он имеет право ее отнять. Всевышний Аллах говорит в суре аль-Бакара: «Не толкайте себя на гибель!»

Также Посланник Аллаха (с. а. в) по этому поводу сказал: «Пусть не желает кто-либо из вас смерти себе! И пусть не молит Аллаха о смерти до ее прихода. Ведь, воистину, если вы умираете, то дела и поступки ваши на этом завершаются, а жизнь, несмотря на ее лёгкость или сложность, несет верующему лишь благо. Ведь даже самая страшная беда при правильном и верном отношении к ней и преодолении ее обернется для носителя основ веры благом и неописуемой благодатью в вечности, да и в этой жизни.

Мы должны понимать, что за каждой тягостью следует облегчение.

Человек, который хочет решить свои мирские проблемы путём самоубийства, не понимает, что он подвергает себя более тяжким трудностям. Несмотря на трудности жизни, мы должны всегда проявлять терпение, так как Всевышний с терпеливыми».

Мадина Могушкова о причинах суицида и о способах предотвращения такого явления

Надо признать, что несмотря на то, что религиозные мотивы являются в нашем обществе сдерживающим фактором, суициды встречаются, пусть даже единичные, и о проблеме надо говорить, чтобы люди имели хотя бы поверхностные знания про психическую патологию. Так считает врач частной практики психиатр-психотерапевт Мадина Могушкова:

— Суицидология — это огромная наука, о которой можно говорить очень долго. Но остановимся на кратком определении — что такое суицид. Это сознательное, преднамеренное лишение себя жизни. Совершается либо самостоятельно, либо с помощью другого человека, к примеру, эвтаназия. Есть и другие формы, например, массовое самоубийство членов деструктивной религиозной секты. Такие случаи известны истории.

Суициды бывают демонстративные и истинные. Демонстративные нацелены на то, чтобы напугать близких, показать, что ему плохо. А истинные совершаются преднамеренно. Человек долго готовится, обдумывает план и, к сожалению, завершает его суицидом. Была у меня такая пациентка, которая искала способы и варианты легче, безболезненней уйти из жизни. Слава Богу, она благополучно вылечилась и с ужасом вспоминает это время.

Причины суицида бывают разные. В основном они кроются в соматических заболеваниях, изнуряющих человека. Или если у человека длительная психотравмирующая ситуация, потребность сохранить честь, подражание кумиру — такая причина чаще встречается у подростков, и тому подобное.

Но хочу остановиться по специфике своей деятельности на суицидах по причине психопатологии. Здесь самый высокий процент суицидов. Чаще всего суициды завершают пациенты с заболеваниями аффективного спектра — это при депрессивном расстройстве; суициды при шизофрении; бывают импульсивные суициды у людей с зависимостью.

Когда я слышу о том, что у нас человек закончил жизнь самоубийством, испытываю глубочайшее сожаление и горечь, потому как понимаю, что при своевременном выявлении и лечении человеку можно было сохранить жизнь.

Люди должны быть внимательны и к самому себе, и к своим близким. А для этого надо иметь хотя бы поверхностные знания про психическую патологию. Надо понимать, что при депрессиях, особенно в тяжёлой степени выраженности, суицидальное намерение и суицидальные мысли являются просто симптомами заболевания. Как, например, кашель при простуде. Это важно знать, чтобы профилактировать суициды, своевременно обратиться к врачу-психотерапевту, не запускать болезнь. В таком состоянии может оказаться человек в любом возрасте. У меня был пациент 70 лет с попытками суицида, у которого наблюдалось отвращение к жизни, потеря всякого интереса. Благо, в нашей республике есть очень весомый сдерживающий фактор суицидального поведения — это вера во Всевышнего. Очень многие пациенты открыто говорят, что если бы не вера и не страх перед Всевышним...

Это так, но никогда нельзя обесценивать разговоры человека о желании совершить суицид. Надо очень внимательно относиться к человеку, который после тяжёлой стрессовой ситуации стал вести себя спокойно, размеренно, стал раздавать свои вещи, отдавать долги, писать завещание. Это должно настораживать в том плане, что идёт подготовительный период. Такие суициды чаще всего завершаются.

Очень важно наблюдать за подростками. Будьте внимательны к своим детям, стройте с ними доверительные отношения, следите за их эмоциональным состоянием. Это относится и к родителям, и к школьным педагогам, и к социальным работникам. Если дети подвергаются травле среди ровесников, покажите им свою поддержку. Следите за играми, в которые они играют. Если помните, была такая деструктивная игра «Синий кит», которая должна была завершиться суицидом. И случаи, к сожалению, были.

Второй момент — это больные шизофренией. Они могут совершать суициды в психотическом состоянии, к примеру, им слышатся голоса, которые приказывают убить себя, или сначала других — потом себя. Совершаются они по разным целям, например, чтобы спасти вселенную или возродиться в другом облике и т. д.

Отдельно хочу остановиться на пациентах, у которые есть зависимость. У них снижается способность самосохранения, способность прогнозировать последствия своих поступков. Они в таком состоянии могут совершать импульсивные суицидальные попытки, которые часто завершаются.

Будьте внимательны и к женщинам после родов. Здесь часто наблюдаются депрессивные состояния, нередки случаи суицида по отношению и к ребёнку, и к себе. Следует близким поддержать их, а не говорить: «Вот в наше время...» Ни в коем случае нельзя обесценивать это состояние. Это век стрессов.

И будьте внимательны друг к другу, помните, что, по статистике, суицидальные мысли чаще возникают у женщин, но у мужчин они завершаются в четыре раза чаще.

Берегите себя и своих близких, свой эмоциональный фон, чаще отдыхайте от работы, семьи, от проблем, просто дышите свежим воздухом, совершайте прогулки, выезжайте на природу, общайтесь с позитивными людьми.