Цурова пять лет активно участвует в программе финансового просвещения жителей Ингушетии, охватывая все социальные слои: от детей дошкольного возраста до пенсионеров.

Всего более 100 заявок от Ингушетии было подано на соискание главной просветительской премии страны — в 12 раз больше, чем в 2022 г. В общей сложности Общество «Знание» получило более 13 тысяч заявок из 89 регионов России.

«Количество участников Знание. Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация «Наставник года». Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов», — цитирует генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля его пресс-служба.

По его словам, одним из ведущих трендов среди заявок по России стало большое количество патриотических проектов, а также инициатив, нацеленных на развенчание фейков о нашей стране, ее прошлом и настоящем, на воспитание любви к родному краю и Родине в целом.

Отмечается, что деятельность ряда просветителей способствует укреплению народного единства. Они распространяют знания об истории, культуре и традициях народов России, сохранении коренных языков. Внимание также уделяется профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным.

А самыми популярными по числу участников стали номинации, приуроченные к Году педагога и наставника в России: «За просветительскую деятельность в школе», «Наставник года», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» и «За просветительскую деятельность в университете».

Как сообщили организаторы премии, все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри на очном заседании в октябре. В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых»», инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание. Премия состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами Знание. Премия можно на официальном сайте награды.

Напомним, Знание. Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021 — 2022 гг. награда Российского общества «Знание» называлась «просветительская Премия «Знание»». С 2023 года название изменилось на Знание. Премия.

В прошлом году премия собрала свыше 6000 заявок из 86 регионов России. Над отбором номинантов и лауреатов работали 673 члена Экспертного совета и Экспертной комиссии и 46 членов Почетного жюри. В состав Почетного жюри награды в 2022 г. вошли заместитель Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, помощник Президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, Президент, Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, а также ректоры вузов и другие авторитетные деятели, культуры, науки, искусства, образования и т. д.

Имена 23 лауреатов в 13 номинациях были названы 13 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. Информацию о номинантах и лауреатах Знание. Премия 2021 и 2022 годов можно найти на сайте.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.