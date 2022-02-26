В мероприятии приняли участие работники аппарата прокуратуры республики, территориальные прокуроры.

Открывая заседание, прокурор республики Андрей Васильченко дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе. Отмечено, что ведомством проводилась последовательная работа по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, повышению эффективности противодействия преступности.

Всего в анализируемый период в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурорами в республике выявлено свыше 23 тысяч нарушений закона. С целью их устранения принесено 1427 протестов на незаконные правовые акты, внесено 3131 представление, по которым дисциплинарным взысканиям подвергнуто 2586 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 1213 лиц, в суды предъявлено 2307 исков. По материалам прокурорских проверок возбуждено 41 уголовное дело.

Важной задачей являлось своевременное реагирование на невыплату заработной платы. После вмешательства прокуратуры за истекший год погашена задолженность на сумму 31 млн 210 тыс. рублей. Особое внимание уделено защите трудовых прав медиков. Ведомство добилось перечисления медработникам стимулирующих выплат в размере свыше 107 млн рублей.

В республике остается проблемой незаконная регистрация права собственности на земельные участки посредством предоставления в регистрирующие органы фиктивных документов. По актам прокурорского реагирования в 2021 г. в государственную и муниципальную собственность возвращено 242 участка.

В сфере противодействия коррупции в результате принятых мер реагирования начальник правового отдела администрации Назрани, депутат представительного органа местного самоуправления сельского поселения Пседах Малгобекского района, не представившие в установленные сроки сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, освобождены от замещаемых должностей в связи с утратой доверия.

К дисциплинарной ответственности привлечены министр по физической культуре и спорту и его заместитель, председатель комитета архитектуры и градостроительства и его заместитель, представившие неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В 2021 году прокуратурой активизирована работа в сфере исполнения законодательства о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. По результатам проверок инициировано 6 процедур контроля за расходами государственных служащих, в стадии судебного рассмотрения находится исковое заявление прокурора республики об обращении в доход государства имущества стоимостью 3 млн 400 тыс. рублей, приобретенного государственным гражданским служащим на неподтвержденные доходы.

Уделялось внимание вопросам организации личного приема граждан. За отчетный период принято 1852 посетителя, в том числе прокурорами и их заместителями — 826.

Гусаков в своем выступлении отметил, что в зоне особого внимания прокуроров должны находиться вопросы жилищно-коммунального хозяйства, охраны здоровья граждан и оказания государственной социальной поддержки медицинским работникам, выявления неформальной занятости.

Он акцентировал внимание на приоритетах надзорной деятельности. В их числе, реализация национальных проектов, защита прав предпринимателей, лекарственное обеспечение инвалидов, детей и иных граждан льготной категории.

Также Гусаков обратил внимание на необходимость активизации работы по профилактике правонарушений, координации деятельности правоохранительных органов.

По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности прокуратуры.