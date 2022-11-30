«В 2022 году в программу капитального ремонта вошли 13 школ. На 2023 год запланирована реконструкция 10 школ в трёх городах и пяти сельских поселениях. Капремонт включает в себя не только внешнюю реконструкцию, но и обновление техники и оборудования в классах», — сказал собеседник издания.

Как отметил сотрудник пресс-службы, учиться в обновленных условиях после капитального ремонта будут 14 080 школьников.

По его данным, всего в Ингушетии с 2022 по 2026 год при поддержке федерального центра намерены отремонтировать 50 общеобразовательных учреждений.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, реализация этих планов позволит повысить в регионе уровень образовательного процесса и создать комфортные условия как для учащихся городских школ, так и сельских.

«Надо уравнять возможности всех детей, независимо от того, проживает ли он в городе или в селе. Образовательные стандарты и требования ко всем учащимся одинаковые, а значит, и условия должны быть равными», — заявил Калиматов.

По данным пресс-службы, в этом году капремонт в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» в республике проводился в 13 школах. Реконструкция там полностью завершена.

Помимо этого, к началу нового учебного года по региональному проекту «Успех каждого ребенка» были созданы все необходимые условия для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Отремонтированы спортзалы, образованы спортклубы.

В 2022 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Образование» идет строительство 27 средних школ, шесть из которых начали возводить в текущем году, а 21 школа — это переходящие объекты, строительство которых было начато в 2021 году. Два общеобразовательных учреждения из общего списка уже введены в эксплуатацию — дети в Сунже и сельском поселении Яндаре уже пошли в новые школы.

При этом возникли проблемы из-за повышения стоимости строительных материалов, и соблюдение сроков строительства объектов оказалось под угрозой срыва. В связи с этим Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов направлял обращение на имя Президента России Владимира Путина с просьбой о выделении региону средств из резервного фонда федерального правительства для завершения строительства объектов образования.

В начале ноября республике выделена субсидия в размере около 1 млрд рублей, что позволило, не сбивая темпов строительства, продолжить возведение 14 крупных школ.

Почти каждое из этих общеобразовательных учреждений, которые будут открыты уже до конца года в городах Назрани, Карабулаке, Сунже, а также в сельских поселениях Долаково, Верхние Ачалуки, Барсуки, Экажево, Инарки и Троицкое, рассчитано на 720 и 504 ученических места. Открытие объектов частично решит проблему обучения детей в двухсменном режиме, вдвое сократив число школ, занимающихся в две смены, — с 74 до 37 школ.

Также в регионе активно идет реализация нацпроекта «Демография», в рамках которого в текущем году ведется строительство 20 детсадов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Из них восемь дошкольных образовательных учреждений начали строить еще в 2021 году, 12 — в текущем. Открытие семи детских садов до конца 2022 года в городах Назрани, Магасе, Карабулаке и в селах Троицкое, Пседах, Кантышево позволит создать более 1,5 тыс. новых мест в дошкольных образовательных учреждениях и сократить очередность в детские сады.

На сегодняшний день решается вопрос по остаткам необходимых средств на возведение в срок трех школ в Сунже, Верхних Ачалуках и Сурхахах. Главой Ингушетии принимаются все необходимые меры для завершения строительства образовательных учреждений.