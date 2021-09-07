Сегодня, спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны, человечеству вновь приходится сталкиваться с проявлениями фашизма. События, происходящие в ряде стран, вызывают справедливое негодование ветеранов Великой Отечественной войны, жертв фашизма — бывших малолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, а также других пострадавших от фашизма представителей международного сообщества.

Предупредить мир о реальной угрозе фашизма, снова заявляющего о себе, одна из главных целей международного антифашистского форума. Форум был включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, и в соответствии с решением Международного антифашистского форума с 1995 года проводится в ежегодном формате.

В состав оргкомитета форума входят представители ветеранских и молодежных организаций, религиозных конфессий, средств массовой информации, а также национальных диаспор, Минобрнауки РФ и Министерства обороны Российской Федерации.

Свое желание принять участие в организации мероприятия изъявили также Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Форум-2021 будет посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала. Это историческое событие при поддержке правительства РФ, являясь актом сохранения исторической памяти, пройдет под девизом «Помним о прошлом — думаем о будущем».

В ходе пленарного заседания форума будет представлен доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им со стороны общества. Будут затронуты вопросы фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, оказания моральной, правовой и материальной помощи жертвам фашизма, патриотического воспитания подрастающего поколения и другие.

С докладами также выступят руководители ветеранских и молодежных организаций, представители региональных властей, дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации, Герои Советского Союза и Российской Федерации, политологи, историки.

Программой форума запланирована международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых Армения, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина, Эстония, Сербия, Болгария, Германия, Франция, Австрия, Словения, Израиль, Польша, США и другие. Участие в видеоконференции примет ряд высших учебных заведений России, представители которых также выступят с докладами.

На форуме обсудят инициативу жертв войны о создании рейтинга государств по уровню проявлений неофашизма и ксенофобии, этнической, языковой и религиозной нетерпимости.

Как уже принято, участники возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия народов» на Поклонной горе. Также предусмотрена культурная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда.

По итогам форума будут приняты важные для всех государств-участников решения и итоговая резолюция. Эти документы будут оглашены на итоговой пресс-конференции и после перевода на иностранные языки направлены в посольства зарубежных государств и ООН.

Председатель оргкомитета форума, профессор РАН Н. А. Махутов направил письмо в адрес Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова с просьбой принять участие в работе форума и выступить с приветственным словом. Также глава оргкомитета просил оказать форуму информационное содействие. Газета «Ингушетия» в числе других региональных СМИ будет следить за ходом мероприятия международного значения и знакомить своих читателей с итогами работы форума в Москве.