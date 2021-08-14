«На базе образовательных организаций региона открыто 80 профильных кабинетов допобразования по техническому направлению. Считаю, что для качественного обучения школьников необходимы квалифицированные кадры», — рассказала Бокова.

По мнению министра, семинары для педагогов дополнительного образования — это абсолютно новая форма развития педагогического мастерства и профессионального совершенствования.

Как отметила Бокова, на семинаре будут рассмотрены основные вопросы по таким направлениям, как электроника, робототехника, программирование и 3-D моделирование. При проведении учебных сессий будут использованы различные методы, включая мини-лекции, групповые работы, мозговой штурм, вопросы-ответы и другие.