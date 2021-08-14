Семинар

Новая форма профессионального совершенствования

Более 150 педагогов допобразования поучаствуют в учебной сессии в Ингушетии

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14 августа в республике начнется цикл образовательных семинаров для педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической направленности. Как сообщила газете «Ингушетия» глава регионального министерства образования и науки Эсет Бокова, в учебной сессии, которая пройдет в здании ведомства, примут участие более 150 педагогов. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Образование».

«На базе образовательных организаций региона открыто 80 профильных кабинетов допобразования по техническому направлению. Считаю, что для качественного обучения школьников необходимы квалифицированные кадры», — рассказала Бокова.

По мнению министра, семинары для педагогов дополнительного образования — это абсолютно новая форма развития педагогического мастерства и профессионального совершенствования.

Как отметила Бокова, на семинаре будут рассмотрены основные вопросы по таким направлениям, как электроника, робототехника, программирование и 3-D моделирование. При проведении учебных сессий будут использованы различные методы, включая мини-лекции, групповые работы, мозговой штурм, вопросы-ответы и другие.

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