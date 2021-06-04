«Всего с начала года филиал «Ингушэнерго» предъявил к взысканию 1255 исков на 281,6 млн рублей. Самыми крупными ответчиками выступают завсегдатаи «черного списка» энергетиков — ГУП «Ингушрегионводоканал» с задолженностью более 1 млрд рублей, МУП «Малгобек-Водоканал» с 247,4 млн рублей и МУП «Водоканал г. Магас» с 34,8 млн рублей», — сказано в релизе.

Если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. Федеральный орган применяет к должникам ограничительные меры, в том числе арест имущества и банковских счетов, временное ограничение выезда за пределы России.

Энергетики считают подобные меры полностью оправданными, так как должники, нарушая обязательства по платежам, наносят ощутимый урон работе энергосистемы региона в целом и сетевой компании в частности, тормозят ремонт и модернизацию электросетевой инфраструктуры. А это прямая угроза энергетической безопасности региона.

«Для энергетиков исковое заявление в суд — мера крайняя и вынужденная. По этой причине мы проводим большой объем досудебной работы: предлагаем контрагентам различные варианты урегулирования ситуации, в том числе реструктуризацию долга», — говорит исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» призывает своих абонентов более ответственно подходить к оплате счетов за использованный ресурс. В интересах потребителей — не доводить ситуацию до исполнительного производства: сумма, предъявляемая к оплате, будет выше фактического долга, так как в нее будет включен и исполнительский сбор в доход государства в размере 7% от суммы задолженности.