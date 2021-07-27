«По данным предприятия, суммарный долг потребителей региональной столицы на 1 июля 2021 года превысил 280 млн рублей. Из них почти 164 млн рублей приходится на население», — сказано в релизе энергокомпании.

Отмечается, что рабочая группа вместе со съемочной группой НТРК «Ингушетия» посетила 10 «проблемных» многоквартирных домов на улицах Кулиева, Чахкиева, Мальсагова и Борова. В основные задачи энергетиков входили контрольный съем показаний приборов учета, сбор платежей и разъяснительная работа.

«Рейдовые мероприятия — мера крайне непопулярная, но отныне мы ее рассматриваем как одну из основных в борьбе с растущей дебиторской задолженностью. В наших планах — «достучаться» буквально до каждого, — подчеркнул Ислам Гандалоев. — Неплатежи дорого обходятся не только сетевой организации, но и каждому жителю республики. Когда энергокомпания несет убытки, проблематичным становится текущее обслуживание и ремонт электросетевого хозяйства. При этом не будем забывать, что основные мощности на территории Ингушетии вводились в эксплуатацию в конце 70-х годов. Уровень износа оборудования на отдельных участках достигает 68%. Кардинально изменят ситуацию только многомиллиардные вложения. А наш основной источник средств для технического переоснащения — своевременные платежи за потребленный ресурс. За тотальную недисциплинированность отдельных групп потребителей мы сегодня расплачиваемся перебоями в электроснабжении и низким напряжением в сети».

Законодательство устанавливает два основных требования к внесению оплаты — полноту и своевременность. Несоблюдение этих пунктов дает право гарантирующему поставщику использовать различные меры борьбы с неплательщиками: начисление пени, ограничение предоставления коммунальных услуг, взыскание задолженности в судебном порядке. При наличии исполнительного листа должнику грозит наложение ареста на личное имущество и банковские счета, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.

Это вынужденные меры, и их хотелось бы избежать. Поэтому в очередной раз энергетики напоминают: от платежной дисциплины каждого потребителя зависит эффективность и надежность электроснабжения всего региона.

Заплатить по счету можно в центрах обслуживания клиентов компании, любых других действующих пунктах приема платежей, а также безналичным путем, в том числе в личном кабинете (https://gp-lc.ru/) на сайте компании «Россети Северный Кавказ» (rossetisk. ru).