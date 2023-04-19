Для максимального охвата помощью всех категорий нуждающихся к окончанию месяца поста Рамадан руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов поручил дополнительно выделить средства из Национального фонда развития республики.

«Несомненно, месяц Рамадан является временем проявления милосердия и щедрости. Каждый из нас должен прилагать усилия к искренним проявлениям этих качеств в своих поступках и деяниях. Последние дни в нашей республике тысячи семей получили продуктовые наборы. Наша задача¬ — чтобы помощь в этот священный месяц дошла до каждого», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Акция стартовала 15 апреля, наборы продуктов получили пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи, родственники участников СВО, семьи погибших правоохранителей, инвалиды и люди, попавшие в тяжелое материальное положение.

В первый день 600 продуктовых наборов направили в город Малгобек, Малгобекский и Джейрахские районы. 700 семей из городов Карабулака и Сунжи, а также Сунженского района получили помощь во второй день. Наибольшее количество — 1,5 тысячи наборов — были распределены в третий день для проживающих в столице республики Магасе, городе Назрани и Назрановском районе. Родным погибших правоохранителей, участникам СВО и проживающим на территории Пригородного района направили 800 наборов на четвертый день.

Ранее Глава региона посетил единый сборный пункт в сельском поселении Плиево Назрановского района, где смог лично ознакомиться с работой по распределению помощи в муниципалитеты республики. Он сказал, что ему особенно приятно отметить всех, кто в эти дни принимает участие в богоугодных делах.

«Многие наши предприниматели, в том числе Микаил Гуцериев, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, благотворительные фонды, в эти дни подключились к нашей инициативе и со своей стороны также направили помощь жителям, которые нуждаются в поддержке. Особую благодарность хотел бы выразить Минсельхозу республики за высокую организацию акции и простым ребятам-волонтерам, которые самостоятельно собирали наборы и доставляли помощь во все уголки республики», — сказал Махмуд-Али Калиматов.