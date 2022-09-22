«ВПР по русскому языку и математике обязательны для всех учащихся 5–9-х классов. В 5-х классах также напишут ВПР по окружающему миру, в 6-х классах — по биологии и истории, в 8-х классах — по иностранному языку», — сказал газете «Ингушетия» представитель министерства.

По его словам, ученики 7–9-х классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора: в 7-х классах это могут быть работы по истории, биологии, географии и обществознанию, в 8-х классах к этим предметам добавляется физика, а в 9-х — химия.

Проводить ВПР школы могут в любой день с 19 сентября по 24 октября. В 6-х классах работы по истории и биологии можно выполнить в компьютерной форме, такой же формат доступен для истории, биологии, географии и обществознания в 7–9-х классах. Решение о проведении ВПР в компьютерной или традиционной форме образовательная организация принимает самостоятельно.

Время проведения по большинству предметов сокращено до одного урока (45 минут), кроме проверочных работ по русскому языку и математике в 6–9-х классах и по химии в 9-м классе. ВПР рекомендуется проводить на вторых — четвертых уроках.

«Мы уже написали ВПР по русскому языку. Он состоял из двух частей: диктанта и проверочных заданий. Диктант был непростой, задания оказались намного легче. Рассчитываю на хороший результат», — поделился с газетой «Ингушетия» Якуб Могушков, ученик 5 класса лицея № 1 Назрани.

Напомним, что всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с 2015 г. по распоряжению Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования (Рособрнадзор) в рамках формирования федеральной системы оценки качества образования.