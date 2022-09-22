Образование

Рассчитываем на хороший результат

Более 42 тыс. школьников Ингушетии напишут Всероссийские проверочные работы

0

В школах страны стартовали Всероссийские проверочные работы (ВПР) для обучающихся 5–9-х классов. В Ингушетии ВПР напишут 42 537 школьников, сообщили нашему изданию в пресс-службе Минобрнауки региона.

«ВПР по русскому языку и математике обязательны для всех учащихся 5–9-х классов. В 5-х классах также напишут ВПР по окружающему миру, в 6-х классах — по биологии и истории, в 8-х классах — по иностранному языку», — сказал газете «Ингушетия» представитель министерства.

По его словам, ученики 7–9-х классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора: в 7-х классах это могут быть работы по истории, биологии, географии и обществознанию, в 8-х классах к этим предметам добавляется физика, а в 9-х — химия.

Проводить ВПР школы могут в любой день с 19 сентября по 24 октября. В 6-х классах работы по истории и биологии можно выполнить в компьютерной форме, такой же формат доступен для истории, биологии, географии и обществознания в 7–9-х классах. Решение о проведении ВПР в компьютерной или традиционной форме образовательная организация принимает самостоятельно.

Время проведения по большинству предметов сокращено до одного урока (45 минут), кроме проверочных работ по русскому языку и математике в 6–9-х классах и по химии в 9-м классе. ВПР рекомендуется проводить на вторых — четвертых уроках.

«Мы уже написали ВПР по русскому языку. Он состоял из двух частей: диктанта и проверочных заданий. Диктант был непростой, задания оказались намного легче. Рассчитываю на хороший результат», — поделился с газетой «Ингушетия» Якуб Могушков, ученик 5 класса лицея № 1 Назрани.

Напомним, что всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с 2015 г. по распоряжению Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования (Рособрнадзор) в рамках формирования федеральной системы оценки качества образования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за 8 месяцев поголовье овец и коз увеличилось на 4,5%
Коммолодежи Ингушетии провел антинаркотическую акцию в Назрановском колледже
В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии подвели итоги летней оздоровительной кампании
Назрановский «Ангушт» остался на пятой строчке турнирной таблицы первенства третьей лиги зоны ЮФО-СКФО
Депутат Госдумы внес свою лепту в обновление здания медресе в Ингушетии
В горной Ингушетии ожидается дождь и мокрый снег
Расширены возможности регионов в рамках реструктуризации бюджетных кредитов
Со школьниками Малгобекского района Ингушетии провели беседу на тему противодействия терроризму
В городе Малгобеке Ингушетии прошли рейды, связанные со сбором налогов
В Сунженском районе Ингушетии заработала «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации
В Ингушетии заболеваемость ОРВИ остается ниже эпидемического порога

Главное

Яндекс.Метрика

 