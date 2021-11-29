«Среди украсивших территорию медучреждения саженцев — тополь пирамидальный, ива извилистая и плодовые деревья. Цель посадки — создание зеленого пояса вокруг здания онкодиспансера», — сказал собеседник издания.

Как отметили в АНО, при проведении сбора остаток средств в размере 126 тыс. руб. перечислили друзья погибшего недавно в автокатастрофе дагестанского блогера и бизнесмена Магомедсаида Зайнудинова, известного как Саид Губденский.

От имени организации и волонтеров он поблагодарил братьев из Дагестана за активное участие в экоакции, несмотря на географию посадки.

«Данный этап проекта «Сады поколений» оказался самым лучшим в плане эффективности и во многом благодаря известному спортивному клубу Ингушетии «Чингиз». Организованно приехали, сразу же приступили к посадке. Все воспитанники молодцы. Очень ответственно подошли к поставленной задаче. Отдельная благодарность братьям Исраилу и Джабраилу Барахоевым», — добавил представитель организации.

Также организаторы выразили признательность ассоциации ремесленников республики, волонтёрам Абдуллаху Хашагульгову, Мухаммаду Колоеву, Али Ажигову, Алихану Яндиеву, Адаму Плиеву, всем, кто финансировал посадку молодых деревьев через приложение @tooba.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2017 году Ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки» приступило к реализации проекта «Сады поколений». В первой акции, приуроченной к Году экологии и 25-летию образования Ингушетии, приняло участие более 80 человек, в основном молодежь. На призыв общества поучаствовать в экологической акции откликаются работники организаций и учреждений, государственные и муниципальные служащие, простые жители республики, которые приносят с собой саженцы для посадки.

В рамках проекта деревья высаживаются в различных местах, в том числе на территориях общеобразовательных учреждений, вдоль дорог. Волонтеры подобные акции проводят и в Пригородном районе с привлечением местных жителей.