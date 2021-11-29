Экология

Инвестиции в созидание

Более 500 саженцев высадили в Ингушетии в ходе акции «Сады поколений»

0

В рамках экологической акции на территории республиканского онкологического диспансера в сельском поселении Плиево волонтеры посадили свыше 500 саженцев, сообщили газете «Ингушетия» в автономной некоммерческой организации «Созидание».

«Среди украсивших территорию медучреждения саженцев — тополь пирамидальный, ива извилистая и плодовые деревья. Цель посадки — создание зеленого пояса вокруг здания онкодиспансера», — сказал собеседник издания.

Как отметили в АНО, при проведении сбора остаток средств в размере 126 тыс. руб. перечислили друзья погибшего недавно в автокатастрофе дагестанского блогера и бизнесмена Магомедсаида Зайнудинова, известного как Саид Губденский.

От имени организации и волонтеров он поблагодарил братьев из Дагестана за активное участие в экоакции, несмотря на географию посадки.

«Данный этап проекта «Сады поколений» оказался самым лучшим в плане эффективности и во многом благодаря известному спортивному клубу Ингушетии «Чингиз». Организованно приехали, сразу же приступили к посадке. Все воспитанники молодцы. Очень ответственно подошли к поставленной задаче. Отдельная благодарность братьям Исраилу и Джабраилу Барахоевым», — добавил представитель организации.

Также организаторы выразили признательность ассоциации ремесленников республики, волонтёрам Абдуллаху Хашагульгову, Мухаммаду Колоеву, Али Ажигову, Алихану Яндиеву, Адаму Плиеву, всем, кто финансировал посадку молодых деревьев через приложение @tooba.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2017 году Ингушское историко-географическое общество «Дзурдзуки» приступило к реализации проекта «Сады поколений». В первой акции, приуроченной к Году экологии и 25-летию образования Ингушетии, приняло участие более 80 человек, в основном молодежь. На призыв общества поучаствовать в экологической акции откликаются работники организаций и учреждений, государственные и муниципальные служащие, простые жители республики, которые приносят с собой саженцы для посадки.

В рамках проекта деревья высаживаются в различных местах, в том числе на территориях общеобразовательных учреждений, вдоль дорог. Волонтеры подобные акции проводят и в Пригородном районе с привлечением местных жителей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Министр просвещения России побывает на строящихся в Ингушетии объектах образования
Калиматов считает закономерным, что ответственность за борьбу с Covid-19 должны нести главы регионов
В Ингушетии нет проблем с поставкой медицинского кислорода для больных коронавирусом — Минздрав региона
В Ингушетии 26 декабря будут встречать поезд Деда Мороза
Осужденному к исправительным работам жителю Ингушетии заменили наказание на тюрьму
Калиматов решил продлить в Ингушетии ограничения в связи с коронавирусом до 20 января
Ингушские борцы вольного стиля завоевали два «золота» на Всероссийском турнире в Грозном
Ингушский центр по гидрометеорологии и мониторингу объявил штормовое предупреждение по горной части республики
Около 150 мероприятий намечено в Ингушетии в 2022 году к 30-летию образования республики
В Ингушетии на совещании под председательством спикера регионального парламента обсудили ход призывной кампании
В Ингушетии следователем проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины

Главное

Яндекс.Метрика

 