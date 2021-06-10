Городская среда
Более 60 тыс. жителей Ингушетии проголосовало за 22 общественные территории для благоустройства в 2022 году
В Ингушетии участниками рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства стали 63 тыс. 848 человек, которые в ходе голосования выбрали варианты благоустройства 22 общественных пространств в 9 муниципальных образованиях, сообщили газете «Ингушетия» в Минстрое Ингушетии.
«В Назрани в следующем году благоустроят территорию возле городского пруда, сквер на улице Московской, территорию на улице Новой, 15, и сквер в Гамурзиевском административном округе на улице Студенческой. В столице региона благоустроят 4 общественных пространства, среди которых два сквера и две улицы — сквер перед зданием Администрации Главы Ингушетии и на улице Борова и улицы Дахкильгова и Мальсагова. В Карабулаке и Сунже городская среда охватит в общей сложности 6 улиц, а в городе воинской славы облагородят 4 территории. В сельских поселениях Кантышево, Берд-Юрт, Сагопши и Джейрах приведут в порядок по одной территории», — сказал представитель Минстроя.
По его словам, средства на эти мероприятия поступят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
С 26 апреля по 30 мая по всей стране проходило масштабное рейтинговое голосование за проекты по благоустройству общественных пространств. Россияне активно голосовали за объекты ФКГС. Предложенные объекты просмотрели 20 млн уникальных посетителей, а проголосовал каждый второй (9,7 млн человек).
Голосование было максимально безопасным и прозрачным благодаря аутентификации через портал «Госуслуги» и мобильный телефон.
В целом по России проголосовали 9,678 млн человек. Из них 2,2 млн голосов было отдано жителями ПФО. При этом Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым по числу голосов — 1,7 млн.
Напомним, что в прошлом году в Ингушетии в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» были благоустроены 43 общественные территории. На эти цели было выделено чуть более 139 млн руб., 137 млн из которых поступили из федерального бюджета.
В порядок были приведены общественные пространства в девяти муниципальных образованиях, а Малгобек оказался в числе лидеров по срокам и качеству проведенных работ.