Возможность раскрыть талант
Более 80 «Точек роста» создано в Ингушетии за четыре года
За четыре года в Ингушетии на базе 83 школ созданы центры цифрового естественно-научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». Обновлена материально-техническая база для реализации учебных программ по предметам «Информатика», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология» и «Физика».
Как сообщил газете «Ингушетия» учитель информатики школы № 2 с. п. Долаково Джамалейл Манкиев, благодаря «Точке роста» дети научились находить нестандартные решения, осваивать новые цифровые образовательные ресурсы, анализировать и давать оценку своей деятельности.
«Но самое главное, центр дает возможность познать себя, раскрыть свой талант», — поделился наставник.
По мнению педагога дополнительного образования школы № 4 с. п. Кантышево Ислама Горбакова, в центрах естественно-научного профиля ученики работают с новым современным оборудованием. Оно позволяет проводить опыты и эксперименты по физике, химии и биологии.
«В прошлом году наши ученики Имана Мерешкова и Абдулрахим Евкуров стали лауреатами Международной scratch-олимпиады. Надеюсь, благодаря работе в центре таких побед у школьников станет больше, и в будущем выпускники школы станут хорошими IT-специалистами», — рассказал Горбаков.
«Точка роста» в упомянутом общеобразовательном учреждении функционирует с 2020 года.
А ученица 11 класса лицея Магаса Ясмина Ганаева рассказала, что с открытием центра у школьников появилась возможность исследовать почвенную микрофлору и микрофауну, изучать влияние температуры на скорость развития дрозофил и даже анализировать качество меда.
«Уверена, что наша проектная деятельность станет еще насыщеннее», — отметила ученица.
Напомним, что создание «Точек роста» предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», входящим в нацпроект «Образование». Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.