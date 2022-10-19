По информации Минобрнауки региона, дефицита профессиональных кадров учреждения системы образования пока не испытывают.

«Работа по подбору кадров ведется директорами общеобразовательных учреждений. Школы, которые юридически оформлены и получили рабочую лицензию, укомплектованы на 100%. Дефицита педагогических кадров нет, имеются единичные случаи, когда по ряду обстоятельств — перемена места жительства или декретный отпуск — преподаватель вынужден уйти, и приходится искать ему замену», — сказал представитель министерства.

21 школа и 7 детских садов должны быть доведены до уровня технической готовности уже до конца текущего года. Накануне премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ингушетии из резервного фонда около 1 млрд рублей для софинансирования расходных обязательств региона для завершения строительства указанных школ.

По информации министерства строительства республики по всем объектам 2022 года лимиты доведены и заключены дополнительные соглашения между правительством республики и министерством просвещения РФ.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не раз подчеркивал, что глобально решить проблему дефицита мест в школах и детских садах регион был бы не в состоянии, если бы не поддержка и помощь федерального центра.

«С нашим дефицитным региональным бюджетом, который к тому же с 2019 года находится под мерами бюджетного принуждения, мы не смогли бы построить необходимое количество школ и детских садов. А ведь образование — это одна из важных составляющих в развитии любого региона. У нас впереди много важных задач — нам надо поднимать промышленность, где нужны инженерные кадры, надо развивать агропромышленный комплекс, который для региона является перспективным направлением. Везде нужны грамотные специалисты, болеющие за свое дело, за успехи республики. А такой настрой должен закладываться с раннего детства. Параллельно с родителями воспитанием детей должны заниматься также детские сады и школы, как это было в советское время», — прокомментировал Глава Ингушетии масштабное строительство школ и детских садов в регионе.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию в 2022 году 21 школы и 8 садиков республика получит около 13 тыс. ученических мест и 1730 мест в детских садах. Это частично решит проблему обучения детей в двухсменном режиме, вдвое сократив число школ, занимающихся в 2 смены — с 74 до 37 школ.

Учитывая, что ежегодный прирост количества учащихся школ в Ингушетии составляет порядка 3 тыс. детей для полного перехода всех школ на односменный режим, Ингушетии необходимо построить в ближайшие годы еще 20 школ с проектной мощностью по 720 мест.