Она стала особенно востребована и незаменима в связи с эпидобстановкой, когда возросла потребность в медицинских процедурах на дому. Залина там, где её ждут. Но ждут Залину и дома — шестеро детей, старшему из которых семнадцать, а младшему почти четыре года. Есть у мамы Залины ещё и старший сын Адам, от первого мужниного брака. Адаму было 10 лет, когда отец привёл в дом молодую жену Залину. С тех пор они стали настоящими друзьями. Потом у Залины один за другим появились дети. Муж хотя работал, но денег всегда не хватало, и Залине приходилось искать себе подработки. А тем временем Адам смотрел за детьми, понимал, что маме Залине нелегко, и младших братьев за собой подтягивал. А когда мама Залина лежала три месяца неподвижно в постели после тяжёлой операции на позвоночнике, он и вовсе взял на себя все тяготы домашнего хозяйства. Вместе с младшими братьями и сестрой выдержал самый настоящий экзамен на прочность и выносливость.

Жила семья на съёмных квартирах, так и живёт по сегодняшний день, не имея собственного жилья. Но Залина никогда не унывает. Крутится как белка в колесе. Где только и кем ей не приходилось работать, чтобы поддерживать финансовое положение семьи. Одно время была парикмахером, но быстро поняла, что душа не лежит к этому делу. Работала в кафе, торговала на рынке, собирала на поле картошку.

Как-то подруга предложила ей окончить годичные курсы младшей медицинской сестры. «Куда мне, многодетной матери, с моими проблемами!» — подумала Залина, но всё же сдала документы, чтобы «получить медицинские знания просто для своей семьи». Однако учёба её заинтересовала. Утром она бежала на занятия, а после обеда на работу. «Удивительный человек, — говорили про неё соседи и знакомые. — Рано утром всех накормит, одного в школу проводит, другого к няне отведёт, третьего в садик, и так далее. Сама потом бежит на работу. А вечером стирка, уборка, готовка, с детьми посидеть, узнать кто чем занимался, как обстоят дела в школе, какие у них проблемы. И при этом всегда приветлива, услужлива, никогда не жалуется на судьбу. В доме порядок. Всё на своём месте. И как она всё успевает?»

Муж, конечно же, помогал ей, но основные хлопоты лежали на Залине. Благо, дети росли на редкость смекалистые и воспитанные. Они понимали, что маме тяжело и надо вести себя правильно.

Первая медицинская практика студентов проходила в недавно открывшемся приёмном отделении Ингушской республиканской клинической больницы. Медицинских работников здесь отбирали тщательно. Заведующая отделением Алина Муталиева среди всех практиканток заметила Залину, которая проявляла к больным внимание и сострадание. «Идеальный образ медицинской сестры», — подумала она и взяла её на работу. Вскоре Залина поняла, что профессия ей нравится и она намерена учиться дальше. Она перешла работать в ночную смену и поступила в колледж сервиса и быта на специальность «медицинская сестра». Сегодня работает в отделении эндоурологии этой же больницы. «Семья и моя работа — вот она жизнь, которую я ни на что не променяю», — говорит Залина.

По первому образованию Залина — юрист. Любила она форму милицейскую, хотела стать следователем. Это было престижно и модно. Но вышло, как вышло. «С того дня, как пришла в больницу, я поняла, что это моё призвание, — говорит она. — В это дело либо влюбляешься сразу и навсегда, либо уходишь. Я влюбилась. И не было ни одного дня, чтобы я сожалела об этом».

Время прошло. Дети подросли. Адам женился, живёт отдельно со своей семьёй. Рамазан — студент, ему семнадцать лет, он учится на втором курсе, готовится стать автомехаником. Но дел у Залины меньше не стало. Пришлось машину покупать, не саму крутую, конечно же, но главное — на колёсах, чтобы всюду успевать — и на работу, и на собрание школьное, и на вызов к больному.

Говорят, что богатство не в деньгах, а в состоянии души. Эта неоспоримая аксиома. Конечно, Залине тяжело, дети растут, денег не хватает ещё больше, и дом надо строить. Это её первостепенная задача. Но она себя считает счастливым человеком. Семья у неё дружная. Дети понимают и поддерживают её. «Они самостоятельные. Все домашние хлопоты, все домашние дела уже давно взвалили на себя, — говорит Залина. — К моему приходу стараются не только сделать уроки, но и приготовить вкусные блюда, прибрать в доме, постирать, отгладить вещи. Но главное, они не ссорятся, дружные, есть послушание, есть уважение к старшему».

На вопрос, какой бывает самая лучшая мама, Рамзан на правах старшего ответил за всех: «Самая лучшая мама — это твоя мама!» и это правда, иначе просто не может быть.

А пока каждый мечтает о своём. Дочь Самира собирается стать швеёй или поваром. Ислам будет электриком. Илез мечтает купить маме самую лучшую машину. Остальные пока ещё не решили, вернее не построили планы на будущее.