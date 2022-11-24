Реплика

Не буди лихо...

Быть ли Волгограду Сталинградом?

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Мамаев курган

Тема переименования топонимов относительно нова. Поднимают ее чаще в идеологических, конъюнктурных и даже коррупционных целях. Случаются здесь и казусы, когда, к примеру, в одном и том же населенном пункте мирно сосуществуют несколько улиц с одинаковым названием, дезориентирующих людей на местности и создающих проблемы для экстренных служб.

Я уже не говорю о серьезных бюджетных расходах на процедуру «перелицовки». Идеологический императив, мыслится, скрыт и в очередной (которой уже за несколько лет?!) попытке властей города-героя Волгограда и области вернуть ему имя «вождя народов» — Сталинград.

По информации РИА «Новости», на днях этот вопрос поднимался на пленуме региональной ветеранской организации, где говорилось о том, что необходимо изучить мнение жителей Волгограда о возвращении городу-герою имени Сталинград.

Что же, спрашивается, так неймется местным чиновникам, зачем с таким упорством, достойным лучшего применения они жаждут обратить время вспять? Ведь обновленная Россия на основе своей Конституции отказалась от тисков какой-либо одной идеологии в качестве государственной, признавая лишь идеологическое многообразие.

Получается, что остаются две другие цели: либо конъюнктурная, либо чинуши решили попилить бабки. Как бы то ни было, одно знаю точно: с какими бы мотивами эта инициатива ни была вброшена в информационное пространство, любая реинкарнация исторических личностей с неустоявшейся «репутацией» для нашего многонационального Отечества не принесет ничего хорошего.

И тут уместна русская поговорка: «Не буди лихо, пока оно тихо».

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