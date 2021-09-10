Годы идут, однако отношение к военной профессии остается таким же почётным и престижным среди мужчин малых народов, населяющих горный край. Из года в год многие ребята, получившие аттестаты зрелости в самых различных учебных заведениях, поступают в военные академии, связанные с разными родами войск нашей доблестной и непобедимой армии. Такой жизненный путь, связанный с мужской профессией, избрали для себя и братья Хаштыровы Адам и Ахмед.

Старшему Адаму 26 лет, а Ахмеду и того меньше. Тем не менее, уже третий год эти славные ребята носят офицерские погоны и служат в рядах российской армии, являясь примером для подчинённых и солдат. Конечно, во многом это заслуга родителей, воспитавших их в духе патриотизма и любви к военной профессии.

Амир Хаштыров и Фердовс Нальгиева из села Альтиево Назрановского района учили сыновей быть достойными своих дедов и отцов. Всё остальное приложилось без особой морали. Братьям нравились такие качества мужчин, как храбрость, мужество, воля, стойкость, приведшие их в итоге к выбору военной специальности. Они оба, кто раньше, кто позже, получив неплохое среднее образование в школе № 3 города Назрани, поступили в военные вузы. Адам первоначально окончил военный институт железнодорожных войск, затем поступил в академию материально-технического обеспечения имени генерала А. В. Хрулёва в Санкт-Петербурге. Учёба длилась долгих пять лет, начиная с 2013 и кончая 2018 годом.

Как говорил великий русский полководец Александр Суворов, «тяжело в учении, легко в бою». Хорошая учёба дает свои результаты. Наши земляки чтут заветы предков и наказы родителей, являясь верными в своих делах и помыслах любимой родине. Адам работает в 303-ем отдельном железнодорожном батальоне механизации, в должности заместителя командира роты по вооружению. На его погонах три звёздочки старшего лейтенанта. Ахмед же служит в Екатеринбурге. Они выросли хорошими специалистами в военном деле. Об этом говорят различные поощрения командования за хорошую службу. В прошлом году лейтенант Ахмед Хаштыров (командир понтонно-мостового взвода роты войсковой части 98557) был признан лучшим командиром подразделения противодействия терроризму. Об этом гласит почётная грамота, за подписью полковника В. Панарина.

Остается пожелать нашим соотечественникам лёгкой и хорошей службы.

Сали Арчаков