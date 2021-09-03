Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане Северной Осетии, когда в результате жестокого террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

«Сегодня, выражая солидарность в борьбе с терроризмом, мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто стал его жертвами, скорбим вместе с их родными и близкими, чтим память всех отдавших жизни во имя спокойствия в нашей родной Ингушетии», — отметил на своей странице в Instagram

Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с этим страшным явлением. Терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, в серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества.

3 сентября Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Ингушетии, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах.

В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности. Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников в марте 2021 года сообщил, что за последние 10 лет в 260 раз снизилось количество совершенных в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, то есть взрывов, захватов заложников, убийств сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц.

При этом, если в 2010 году предотвращалось всего около 10% таких преступлений, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году правоохранительными органами на стадии подготовки были пресечены 96% планировавшихся бандитами нападений: 72 из 75, отмечает РИА Новости.

К такому результату спецслужбы последовательно шли десятки лет, после многочисленных жертв. Одним из первых субъектов России, где террористы принесли горе во многие семьи, стала Ингушетия. Республика только начинала становиться, как государственность, пройдя через страшную трагедию осени 1992 года, названную «осетино-ингушским конфликтом» (по сути — этническая чистка), когда для участия в военных действий в соседней Чечне на Северный Кавказ проникли всякие «хаттабы», «абу-дзейты», затем и «бурятские».

Для нашего малочисленного народа потеря одного юноши за лживые идеалы недопустимо. Речь идет о будущем народа и это вовсе не избитый лозунг. Но в результате непонимания ценностей ислама, отрыва от своих корней, мы потеряли сотни молодых людей. Хотя наши духовные лица не уставали повторять, что терроризм и экстремизм ни имеют никакого отношения к истинной религии, ислам защищает людей и делает их чище, а не разрушает их морально и не уничтожает физически.

Каждый год в июне и в августе мы вспоминаем о массовых жертвах в результате нападения на республику банды Басаева и теракта на территории ГОВД Назрани с подачи Бурятского.

Вспомним и сегодня еще раз о том, что 22 июня 2004 года самому молодому субъекту России — Ингушетии, был нанесен очень болезненный удар, после которого несколько лет республика жила взрывами, обстрелами, убийствами. По сути, шло планомерное уничтожение молодых людей — генофонда народа.

Бандитами под руководством Басаева были атакованы здания МВД и СИЗО, а также штаб Назрановского погранотряда. Боевики в камуфлированной одежде, проникнув на территорию Ингушетии небольшими группами, блокировали федеральную трассу «Кавказ». Было совершено нападение на город Карабулак, сельское поселение Орджоникидзевское (ныне — город Сунжа). Всего подверглись атакам около двух десятков административных сооружений и военных объектов.

Погибло свыше ста человек, большинство из них сотрудники правоохранительных органов. Среди них исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев, его заместитель Зяудин Котиев, начальник отдела специальных технических мероприятий МВД республики Дауд Тутаев, прокурор Назрани Мухарбек Бузуртанов, прокурор Назрановского района Билан Озиев, начальник управления почтовой связи республики Мухарбек Мальсагов, а также бывший руководитель территориальной миграционной службы Магомед Гиреев. Кроме того, погибли трое сотрудников подразделения ЦСН ФСБ «Вымпел».

Надо отдать должное мужеству ингушских правоохранителей. Сотрудники республиканского МВД были заблокированы, но 18 человек отстояли здание, отбив атаки бандитов, которых было не менее 50-60.

Тогда в Назрань прилетел Президент России Владимир Путин. Он встретился с Главой республики, полпредом в Южном федеральном округе, провел совещание. Президент признал, что федеральная власть приняла недостаточно мер, чтобы стабилизировать ситуацию в Ингушетии. Он сообщил, что в Назрань будет введен еще один полк внутренних войск.

По поводу боевиков Владимир Путин сказал просто: «Искать всех, сколько потребуется времени, искать всех, пока не найдем». Их действительно нашли: кто-то был уничтожен, другие осуждены.

В частности, один из организаторов нападения на Ингушетию — ближайший соратник Шамиля Басаева араб Абу-Кутейп, подданный Кувейта, при задержании взорвал на себе пояс смертника. Еще один организатор рейда арабский наемник Абу Дзейт был уничтожен при задержании. Основного организатора нападения, чеченского террориста Басаева, спецслужбам удалось ликвидировать в 2006 году. В 2013 году был уничтожен Доку Умаров, командовавший своей группой при нападении на республику.

Еще одна памятная трагедия произошла 17 августа 2009 года: теракт у здания Назрановского РОВД и ГОВД, погибло 25 человек и было ранено более 136, в том числе и мирные жители.

Жертв могло быть гораздо больше, если бы не оперативные действия сотрудников полиции, которые ценой своей жизни и здоровья помешали машине со смертником пройти вглубь территории.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, «за сегодняшний мир и стабильность в республике пришлось заплатить высокую цену — сотни погибших и раненых, сотни семей, оставшихся без сыновей, братьев, отцов и мужей. Все они настоящие патриоты своей Родины и достойны вечной памяти и благодарности».

С 90-х годов прошлого века — более 400 погибших ингушских правоохранителей, в память о которых заложена аллея на Мемориале памяти и славы в Назрани. Больнее всего, что эти молодые отцы, мужья, сыновья и братья погибали не только от рук «хаттабов» и «бурятских», но и обманутых ими наших соотечественников.

Что испытывает отец, когда на его глазах, сыновья, которым бы жить и созидать, сами идут на верную смерть, а просьбы на них не действуют? Это — у нас, в Ингушетии, где традиционно авторитет отца был очень высок. Его слово было веским, а поведение примером. Как объяснить то, что авторитетами для отдельных потомков стали не деды и прадеды, которые прошли через депортацию 1944 года и не сломались, а какие-то вербовщики-провокаторы?

Есть ингушская пословица: «Война не рождает сыновей, она их уносит». Одиночество, пустоту и душевную боль, которую невозможно унять, испытывает мать, потерявшая своего ребенка. Даже пусть сыну все 40 или 50 лет — для матери он ребенок. Террористические акты, через которые мы прошли, это была война против народа, против молодой республики, которая было создана с таким трудом, в результате усилий многих поколений ингушского народа.

Сегодня мы уже начинаем понимать, что проблема заключается не в ликвидации членов НВФ, а в уничтожении самой идеологии терроризма. Активизируются антитеррористическое движения, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить запугивания населения.

Такая работа должна вестись постоянно, поскольку современный терроризм, как отмечают эксперты, отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Поэтому побороть его возможно лишь сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно лишь на начальном этапе, когда идет подготовка теракта.

Только толерантность и взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в обществе.

Материал подготовлен на основе информации газеты «Ингушетия», РИА Новости и открытых источников.