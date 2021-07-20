Как сообщил газете «Ингушетия» представитель театра, эта постановка народного артиста региона Ахмета Льянова получила высокую оценку жюри на VI Международном фестивале национальных театров «Сцена без границ» во Владикавказе, где состоялся его премьерный показ, и по этой причине театр выступал во внеконкурсной программе.

«Накал страстей, представленных на сцене, затронул сердца зрителей. Режиссура, сценография, актерские работы — все в этой постановке вызывает самый живой интерес и искренние переживания», — сказал собеседник издания.

По его словам, на протяжение 10 лет спектакль «Две стрелы» идет на театральных подмостках Ингушетии, и всякий раз зрительный зал театра бывает полон.

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