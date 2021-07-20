Театр

Постановка вызывает живой интерес

Ценителей театрального искусства приглашают на спектакль в горах Ингушетии

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21 июля в 17 часов в рамках закрытия театрального сезона Русский государственный музыкально-драматический театр республики приглашает жителей на один из самых востребованных спектаклей «Две стрелы» Александра Володина, который будет представлен в лесной локации Всесезонного курорта «Армхи».

Как сообщил газете «Ингушетия» представитель театра, эта постановка народного артиста региона Ахмета Льянова получила высокую оценку жюри на VI Международном фестивале национальных театров «Сцена без границ» во Владикавказе, где состоялся его премьерный показ, и по этой причине театр выступал во внеконкурсной программе.

«Накал страстей, представленных на сцене, затронул сердца зрителей. Режиссура, сценография, актерские работы — все в этой постановке вызывает самый живой интерес и искренние переживания», — сказал собеседник издания.

По его словам, на протяжение 10 лет спектакль «Две стрелы» идет на театральных подмостках Ингушетии, и всякий раз зрительный зал театра бывает полон.

Действие пьесы разворачивается в далеком прошлом. В племени произошло убийство. За день до большого общего совета найден мертвым один из членов рода по прозвищу Длинный, который хотел выступить перед соплеменниками. Шоком стала не сама смерть и даже не убийство. В подлом выстреле в спину подозревают своего же сородича.

История бесхитростного интеллигента и изобретателя Ушастого, его любимой Черепашки, его друга Долгоносика, мудрого главы рода, коварного человека Боя близка каждому. В ходе расследования выясняется, что зависть и честность, предательство и великодушие, подлость и благородство пробуждаются вновь.

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