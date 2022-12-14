Безусловно, каждая мама волнуется, когда подходит время и сына призывают в армию. Растила сына, лелеяла, а тут приходится с ним расставаться по долгу службы Родине. А для всех матерей её сын самый лучший, умный, красивый и добрый. И вот мамину радость, гордость забирают и увозят куда-то. В голову сразу лезут только плохие мысли, не зря же говорят, что у страха глаза велики! Но необходимо гнать от себя эти плохие домыслы.

«Весной 2022 года моего сына призвали в армию, — рассказывает одна из таких мам. — Если честно, моего согласия в этом деле никто и не спрашивал, просто мужская часть нашей семьи решила, что так будет правильнее, и поставила меня перед фактом, в результате чего я узнала об отправке своего единственного сына в армию только после того, как он был уже в пути вместе с другими призывниками из нашей республики.

В отличие от меня, мой муж и раньше был категоричен и считал, что армия — это настоящая школа мужества, и юноши обязательно должны служить в армии, чтобы взрослеть как мужчины. Ясное дело, что мои противовесные домыслы никому уже не были понятны: муж продолжал утверждать своё, а сын был уже далеко и не видел моих слёз.

Признаться, поначалу мне было очень страшно и неспокойно за него, хотя я и сейчас за него переживаю не меньше. Просто я не могу подобрать слова, чтобы описать свое внутреннее состояние. Где-то в глубине души я понимала, что препятствовать уже поздно: мой сын повзрослел и сделал свой осознанный выбор. Но, тем не менее, начитавшись в интернете кучу информации по поводу того, что ожидает молодых людей в армии, я сделала следующие выводы об опасностях, которые ждут моего сына на службе.

Самое страшное, когда солдат начинает болеть, но не обращается к врачам, так как в армии это считается слабостью, и даже после выхода из госпиталя у него могут быть проблемы со старослужащими и офицерами — «отлежался в госпитале, теперь работай». Поэтому говорят, что многие не обращаются в госпиталь до последнего, и это страшно. Но я разговаривала с сыном, и поняла, что чувство самосохранения помогает ему в трудный момент. За время службы у сына со здоровьем была только одна ситуация.

Если говорить о дедовщине, то надо сказать, что она была, есть и будет всегда. Просто в разных воинских частях это явление происходит по-разному: в каких-то переходит всякие границы, а в других не выходит из-под контроля командования. Получается, что уход в армию — это своего рода лотерея. Не знаешь заранее, в какую часть попадешь и что там будет. И это сильно пугает. Поэтому я считаю, что если государство забирает в армию наших сыновей, то кто-то должен нести уголовную ответственность за их жизнь — начальники части, командиры роты и т. д. Может, тогда матери солдат будут спокойно относиться к службе в армии своих детей.

Не могу не сказать и о питании в армии. По телевизору как-то видела, что в одной из воинских частей питание было организовано по принципу шведского стола. Казалось бы, эти два несовместимых понятия — армия и шведский стол — просто не могут найти одну параллель в реальности! Но, как оказалось, есть такие воинские части, где существуют подобные «VIP-условия». Но в любом случае очень не хотелось бы, чтобы мой сын после года службы пришел из армии с подорванным здоровьем«.

Вполне очевидно, что в любом случае каждое материнское сердце будет тревожиться, несмотря на все суперусловия службы. Но, как утверждают психологи, нет смысла акцентировать слишком серьезное внимание на условия службы, главное — морально быть готовым к тому, что наших детей ждут испытания. И преодолевать эти трудности солдатикам будет куда проще, если родители будут к этому готовы.

В чем же заключается эта готовность? Возможно, стоит задуматься о том, что наилучшей помощью для ребенка в армии будет поддержка. Вера в его силы, в то, что он сам справится со всеми тяготами и лишениями воинской службы. Осознание того, что он уже достаточно взрослый и достаточно самостоятельный и ответственный человек, способный решать свои проблемы.

Но вот чего делать не стоит, так это жаловаться сыну о том, как дома плохо идут дела. Он всё равно ничем помочь не сможет, а вот жалобы домочадцев добавят на его нервную систему, и без того загруженную, еще больше «камней». Ведь он и так попал в новое место, где необходимо наладить отношения в коллективе, с начальниками, выучить много обязанностей, приобрести навыки и т. д. Адаптироваться ему будет легче при поддержке и вере в его силы. Ведь всё это подбадривает и придает сил.

Конечно, дети в армию идут разные, и тут многое зависит от воспитания. Кто-то уже всё умеет, и армия такому парню кажется детским садом, а кто-то теряет контроль над собой от малейшего повышения на него голоса, бледнея и покрываясь потом, однако и такие парни к концу службы раскрываются, крепчают, взрослеют и приобретают характер. А бывает и такое, что парни, не выдерживают условий службы, и тут необходимо, зная своего сына, вовремя забить тревогу, позвонив в воинскую часть или написав, чтобы предотвратить проблемы.

Конечно, много рисков происходит и в гражданской жизни, бывают и несчастные случаи, всего не предусмотреть. Но в целом миллионы молодых парней отслужили, вернулись домой крепкими и здоровыми. Строят свою жизнь дальше. Вспоминают былые дни с теплой тоской в душе, осознавая ценность прожитых дней в армии, общаясь с новыми, приобретенными в процессе службы друзьями. И сойдя с поезда, крепко обняв своих родителей, они делают этот миг бесценным. Любая мать, любящая своего сына, проведя тревожно весь срок службы в ожидании этой долгожданной встречи, достойна всяких похвал, ведь она вырастила настоящего защитника Отечества и вместе с ним отдала долг Родине!