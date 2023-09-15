Пока мы боролись с табакокурением, отмечается рост популярности «инновационных никотинсодержащих продуктов», которые являются альтернативой курению табака, в том числе бестабачные сосательные или жевательные смеси.

Употребление никотинсодержащей продукции увеличивает риск заболевания сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, поражения органов желудочно-кишечного тракта, развития онкозаболеваний, вызывает язвенное поражение дёсен, слизистых ротовой полости.

Что делать? Об этом расскажет инструктор по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхароева:

— Зависимость от никотина — по-прежнему актуальная проблема. Хотя в последние годы в нашем регионе отмечается снижение потребления никотина, наблюдается желание людей вести здоровый образ жизни. Отчасти это связано и с религиозными пониманиями о вреде курения и, конечно же, с информационной профилактикой населения, чем непосредственно занимаются и сотрудники нашего центра.

Отрадно отметить также, что за последние 10 лет в целом по России наблюдается устойчивое снижение потребления никотиновой продукции.

Особенно важно знать о вреде никотина подрастающему поколению. Молодые находятся в зоне риска. Самое пагубное для молодёжи заключается в том, что чем раньше человек начинает употреблять никотин, тем жестче и тяжелее становится зависимость.

Общий признак злоупотребления — это нестерпимое желание человека к потреблению никотина. Отсюда раздражительность, нарушение сна, слабость, астенические явления. У подростков часто проявляется снижение успеваемости в обучении, скрытность.

А тем временем никотин очень ядовит, он является нервным ядом, действующим в первую очередь на центральную и вегетативную нервную систему и, разумеется, на сердечно-сосудистую. Потребление никотина повреждает бронхолегочную систему, вызывает онкологические заболевания гортани, легких.

Помимо контрольно-надзорных мероприятий, предусмотренных законодательством, проводятся и профилактические мероприятия, направленные на формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

Наш центр проводит лекции для учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений, посвященные информированию о вреде табачной и никотинсодержащей продукции. Мы развеиваем мифы о безвредности вейпов, рассказываем, какое негативное воздействие оказывает на организм никотин и прочие вещества, содержащиеся в жидкости для вейпа.

Эта вредная привычка — курение — распространена и среди людей среднего и пожилого возраста. И чтобы избавиться от этой зависимости, сродни наркотической, требуется осознанное решение.